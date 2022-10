Dekotierung: St.Galler Vifor Pharma verschwindet von der Börse

Dekotierung Vifor Pharma verschwindet von der Börse Die Tage des St.Galler Pharmaunternehmens auf dem Kurstableau der Schweizer Börse sind gezählt. Hintergrund ist die Übernahme Vifors durch den australischen Biotechkonzern CSL. Thomas Griesser Kym 17.10.2022, 17.00 Uhr

Verpackung von Arzneimitteln bei Vifor Pharma. Bild: PD

Die Regulierungsbehörde der Schweizer Börse SIX hat dem Antrag des St.Galler Pharmaunternehmens Vifor Pharma entsprochen, dessen Aktien an der SIX zu dekotieren. Wann dies geschieht, wird noch bestimmt. Der Zeitpunkt der Dekotierung wird aber spätestens fünf Börsentage vor dem letzten Handelstag an der SIX bekannt gegeben.

Die beabsichtigte Dekotierung ist die Folge der Übernahme der Vifor Pharma durch den australischen Biotechkonzern CSL respektive durch dessen Schweizer Tochter CSL Behring. Die Übernahme wurde per vergangenen 9. August 2022 finalisiert. Vifor ist spezialisiert auf Präparate gegen Eisenmangel sowie gegen Herz- und Nierenerkrankungen, CSL auf Blutplasmaprodukte.

Vifor Pharma hat 2600 Mitarbeitende, davon 330 am operativen Hauptsitz in St.Gallen. CSL hat pro Vifor-Aktie 179.25 US-Dollar in bar bezahlt, was Vifor mit 11,65 Milliarden Dollar bewertet.