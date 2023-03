Dentaltechnik: Rheintaler Coltene will wieder einen Zahn zulegen

Coltene will nach einer Delle wieder einen Zahn zulegen

Der Altstätter Hersteller von Produkten für Zahnarztpraxen und Dentallabors hat 2022 an Schwung verloren. Dies wegen Lieferengpässen, dem Lockdown in China oder nach wie vor zurückhaltender Patientinnen und Patienten. Doch Besserung ist in Sicht.