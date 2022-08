Chefwechsel Neuer CEO mit Stallgeruch: ZF findet Nachfolger für Wolf-Henning Scheider – und besetzt weitere Posten um Holger Klein wird Wolf-Henning Scheider zum Jahreswechsel 2022/2023 als Vorstandschef des Automobilzulieferers ZF in Friedrichshafen ablösen. Klein ist derzeit noch als ZF-Vorstand verantwortlich für Asien-Pazifik, Pkw-Fahrwerktechnik, Aftermarket und Produktion. Stefan Borkert 16.08.2022, 12.00 Uhr

Im Hauptquartier von ZF in Friedrichshafen werden gleich drei Chefposten neu besetzt. Bild: PD

Als Wolf-Henning Scheider im März ankündigte, dass er den Posten als CEO des weltweit drittgrössten Automobilzulieferers ZF in Friedrichshafen zum Jahresende räumen werde, da war das eine Überraschung. Mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass Scheider anfang 2023 Head Private Equity beim Zuger Asset Manager Partners Group wird. Scheider tritt die Nachfolge von CEO David Layton an. Scheider werde gleichzeitig auch Partner, aber nicht Teil der Geschäftsleitung, heisst es in einem Communiqué von Partners Group.