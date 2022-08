Chefwechsel 100 neue Shops in Europa: Roggwiler Schuhproduzent expandiert – und stellt Führung neu auf Karl Müller und Claudio Minder übernehmen die Geschäftsleitung der fusionierten Kybun Joya Vertriebs AG. CEO Urs Koller verlässt das Unternehmen auf Ende Jahr. Stefan Borkert 30.08.2022, 19.00 Uhr

In Sennwald steht die letzte Schuhfabrik der Schweiz. Hier werden Kybun-Schuhe produziert. Bild: PD

Vor nicht einmal zwei Jahren hat Urs Koller die Leitung der Schuhmarke Kybun übernommen. Nach der Fusion von Kybun und Joya im Mai dieses Jahres steht nun sein Abschied bevor. Die Geschäftsleitung übernehmen auf Ende Jahr der ehemalige Mister Schweiz Claudio Minder und Karl Müller, Sohn des MBT-Erfinders Karl Müller aus Roggwil. Müller hat sich aus dem Geschäft ganz zurückgezogen. Sein gleichnamiger Sohn hingegen möchte zusammen mit Minder expandieren.

CEO Urs Koller verlässt die Kybun Joya AG. Bild: PD

Urs Koller sitzt mit Minder beim Kaffee und betont, dass diese Trennung zwar früher als gedacht gekommen sei, aber im guten Einvernehmen erfolge. Er werde selbstverständlich beim Übergang helfen. Koller selbst sagt, dass ihn unterschiedliche Auffassungen, was Kultur und Strategie im Unternehmen angehe, dazu bewogen hätten, diesen Schritt zu tun. Er habe ein neues Projekt in der Pipeline, aber mehr könne er dazu noch nicht sagen.

Schon bei der Fusion im Mai kündigte Karl Müller junior an, dass man nun expandieren wolle. Auf das Duo Müller-Minder kommen nun Herausforderungen zu: die Konzertierung der Vertriebspartner in 40 Ländern, der Aufbau der Traditionsmarke Kandahar und die Lancierung von Gesundheitsschuhen im Abo-Modell für Personen in Pflegeberufen.

Claudio Minder (links) und Karl Müller übernehmen die Geschäftsführung bei Kybun Joya. Bild: PD

2005 hatten Karl Müller junior und Claudio Minder zunächst eine eigene Kleidermarke aufgebaut. 2008 gründeten sie in Roggwil die Schuhmarke Joya. Karl Müller senior entwickelte nach MBT auch den Kybun-Schuh. 2020 übergab der Senior die Geschäftsleitung von Kybun an Urs Koller. Im Mai nun fusionierten die beiden Unternehmen.

Europa im Visier

Anders als die meisten anderen Schuhmarken produziert Kybun Joya seine Schuhe in eigenen Schuhfabriken in Sennwald, Italien, Korea und Indonesien. Geschäftsleiter aller Produktionsstandorte ist Markus Bartholet. 100 neue Kybun-Joya-Shops in Europa sind das erklärte Ziel von Müller. Er sieht die Gruppe für die Erweiterung gewappnet:

Karl Müller sieht Kybun Joya für die Expansion gewappnet. Bild: Michel Canonica

«Unsere Unternehmung ist marktseitig und finanziell bestens aufgestellt, unsere Auftragsbücher sind gefüllt.»

Die Gesellschaftsaktionäre bleiben unterdessen gleich. Neben Müller und Minder sind die Stiftung der Familie Müller und Bartholet Inhaber der Kybun-Joya-Gruppe.