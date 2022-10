CANNABIS «Viele unserer Mitarbeitenden haben noch nie einen Joint geraucht»: Medropharm pflanzt in Bischofszell bald legal THC-Hanf an Die in Kradolf gegründete Medropharm war schon ein Pionier beim CBD. Mit der Legalisierung des Cannabis-Wirkstoffs THC für medizinische Zwecke entstehen neue Chancen für das Unternehmen. Dabei zahlt sich die Ausrichtung auf den Pharmabereich aus. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Medropharm baut in Bischofszell Cannabis-Pflanzen an. Bild: PD

Cannabis hat im vergangenen Jahrzehnt einen regelrechten Boom erlebt. Dafür war nicht zuletzt der Wirkstoff CBD verantwortlich: Der wirkt beruhigend, aber nicht berauschend. Hanf mit hohem CBD-Anteil kann deshalb auch in der Schweiz legal verkauft werden.

Das berauschende THC bleibt aber ein illegales Betäubungsmittel – zumindest in der Schweiz: In Kanada, Uruguay und vielen US-Bundesstaaten ist Kiffen bereits legal. Und in vielen Ländern ist der Wirkstoff THC für medizinische Zwecke erlaubt.

Seit August ist das auch in der Schweiz so. Davon profitieren kann die Medropharm AG. 2014 in Kradolf-Schönenberg gegründet, war sie eines der ersten Unternehmen, das im grossen Stil auf CBD-Hanf setzte. Doch statt Hanfblüten für den Freizeitkonsum gewann Medropharm aus dem selbst angebauten Hanf Tinkturen und Wirkstoffe für pharmazeutische Anwendungen. «Wir haben uns schon 2016 so ausgerichtet», sagt Mitgründer Patrick Widmer. Damit habe man damals zwar auf den schnellen Umsatz verzichtet.

«Aber heute zahlt sich das aus.»

Immer noch ein Betäubungsmittel

Patrick Widmer, Mitgründer und Mitinhaber der Medropharm. Bild: PD

Denn der legale Anbau von THC-haltigem Hanf ist streng reguliert. «Cannabis ist immer noch ein Betäubungsmittel», sagt Widmer. Jeder Anbau muss bewilligt werden. Wer THC-Hanf anbauen will, braucht einen genauen Auftrag von einem Auftraggeber. Und wer anbaut, darf weder Lager halten noch mit dem Hanf Handel treiben.

Jeder Auftrag ist mit den bestellten Mengen in einem System vermerkt, das international vernetzt ist. «Ein gutes Kontrollsystem», sagt Widmer. So wird sichergestellt, dass das Cannabis der lizenzierten Produzenten nicht auf den Schwarzmarkt gelangt.

Das Kontrollsystem verschafft der Medropharm aber auch einen Wettbewerbsvorteil. Denn als Pharmaunternehmen hat sie von der Aufsichtsbehörde Swissmedic die Lizenz für den Umgang und den Handel mit Betäubungsmitteln erhalten.

Und die Tochterfirma Medrofarm Plant Science GmbH, die in Bischofszell Hanf anbaut, die Lizenz zum Anbau von THC-haltigem Cannabis. «So können wir unserer Tochterfirma einen Auftrag geben, und aus dem Cannabis Wirkstoffe gewinnen oder medizinische Blüten ernten, die wir an Apotheken verkaufen können», freut sich Widmer. Und auch hier kann die Medropharm davon profitieren, dass sie ihr CBD-Geschäft vor allem auf Kunden in Medizin und Pharma ausgerichtet hat.

Markt muss sich noch entwickeln

Heute schon werden rund 3000 Patientinnen und Patienten in der Schweiz mit THC-Produkten behandelt. Für jeden einzelnen Fall war aber eine Sonderbewilligung vom Bundesamt für Gesundheit nötig. Das sei so kompliziert gewesen, dass die meisten Ärztinnen und Apotheker einen möglichst grossen Bogen um den Wirkstoff machten. «Und wer es trotzdem versuchte, tat es kein zweites Mal», sagt Widmer – mit ganz wenigen Ausnahmen.

Nun wird es für Patientinnen und Patienten viel einfacher. Sie können THC auf Rezept in Apotheken beziehen. Trotzdem müsse sich ein Markt erst entwickeln. «Da sind wir aber intensiv dabei», sagt Widmer.

«Wir machen Schulungen mit Apotheken und reden mit Ärztinnen und Ärzten über Wirkungen und Potenziale.»

Solche sieht Widmer einerseits bei Patienten mit chronischen Schmerzen oder Entzündungen. Doch auch zur Linderung von psychischen Leiden wie Depressionen oder Angstzuständen könnten Wirkstoffe aus Cannabis beitragen, sagt er. Allerdings sei dafür noch weitere Forschung notwendig.

Erfolg im Ausland

Bis sich in der Schweiz ein Markt für THC entwickelt, mag noch einige Zeit vergehen. Doch die Lizenz der Medropharm umfasst auch den Export. Auch das spielt dem Unternehmen in die Hände. «Wir exportieren heute schon rund 80 Prozent unserer Produkte ins Ausland», sagt Patrick Widmer. Dabei sei Deutschland ein wichtiger Markt.

«Aber auch Australien und südamerikanische Länder wie Brasilien und Uruguay.» Der Schritt nach Südamerika sei ursprünglich einem Zufall zu verdanken, sagt Widmer. «Doch in Südamerika sorgt unsere Swissness für Vertrauen. Das gibt uns einen Vorteil.» In Staaten wie Brasilien oder Uruguay ist THC für medizinische Zwecke schon legal.

«Und die Ärzte und Behörden sind dort recht pragmatisch: Was hilft, wird verschrieben.»

Aus den Pflanzen gewinnt die Medropharm die Wirkstoffe. Bild: PD

Wegen der internationalen Kunden hat die Medropharm 2021 auch ihren Hauptsitz nach Zürich verlegt. «In den Zürcher Büros arbeitet aber nur Marketing und Administration», sagt Widmer. Die meisten der 12 Mitarbeitenden arbeiten im Thurgau. In Bischofszell dürften demnächst auch die ersten THC-Hanf-Stauden gepflanzt werden. Eine erste Anbaubewilligung sei bereits beantragt.

Gutes Verhältnis zur Polizei

Dass die Pflanzen für illegalen Drogenhanf gehalten werden, befürchtet Widmer nicht. Dabei hat die Medropharm Erfahrung mit der Polizei: 2016 stellten sowohl die Thurgauer wie die St.Galler Kantonspolizei fälschlicherweise CBD-Hanf aus Plantagen der Medropharm sicher. «Das kann uns nicht mehr passieren. Wir haben heute ein gutes Verhältnis mit der Polizei.» Die Polizisten seien heute auch besser über die Thematik informiert.

Dabei sei der Hauch der Illegalität in der Branche noch zu spüren. «Viele, die heute legal Hanf anpflanzen, züchteten früher illegal Cannabis. Das ist auch gut so. Sie haben ein grosses Wissen über die Pflanze und den Anbau», sagt Widmer. Doch mit der zunehmenden Legalisierung wehe ein neuer Wind. «Die Branche wird professionalisiert. Man muss auch wissen, wie man ein legitimes Unternehmen führt.» Auch bei der Medropharm stünden heute Patienten und Qualität im Vordergrund.

«Viele unserer Mitarbeitenden haben noch nie einen Joint geraucht.»

Trotzdem fasst Widmer bereits eine neue Droge ins Auge, die medizinisch einsetzbar sein könnte: psychoaktive Pilze. «Wir arbeiten an einem Studiendesign», sagt er. Doch man stehe noch ganz am Anfang. «Dabei geht es erst darum, wie man Psylocibinhaltige Pilze anbauen kann.»

