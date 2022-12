Krawatte stirbt aus: Businessmode ist lockerer geworden

BUSINESS-MODE Die Krawatte ist vom Aussterben bedroht – die Businessmode ist lockerer und individueller geworden In der Geschäftswelt schien die Uniform aus Anzug und Krawatte jahrzehntelang Pflicht. Diese Ära scheint zu Ende zu gehen. Selbst in der Finanzwelt wird die Krawatte immer öfter zu Hause gelassen. Dafür trägt man zum Anzug weisse Turnschuhe. Die Entwicklung hat schon länger begonnen – doch Corona hat sie beschleunigt. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Weisse Turnschuhe auf dem roten Teppich des Schweizer KMU-Tages. Benjamin Manser

Wäre man vor gut zehn Jahren ohne Krawatte am Rheintaler Wirtschaftsforum aufgetaucht, wäre das Urteil klar gewesen: Der ist beim Marketing oder sonst einer der paar Abteilungen, wo man sich um anständige Kleidung schert. Heute ist das anders. Den roten Teppich am KMU-Tag treten Turnschuhe. Krawatten muss man lange suchen. Manch einer lässt das Veston weg. So sieht es unterdessen an fast allen Anlässen aus, wo sich die Wirtschaftswelt trifft. Und sogar in der einst zugeknöpften Finanzwelt ist der Sittenzerfall unübersehbar: Auch am St.Galler Finance Forum wurde zum Anzug eher weisse Turnschuhe getragen als Krawatte.

Eine Entwicklung, die auch Reinhard Frei nicht entgangen ist, ohne den es viele Ostschweizer Wirtschaftsanlässe gar nicht gäbe. «Ausser ein paar gesetzteren Herren oder Rednern trägt da kaum noch jemand Krawatte», sagt der PR-Berater, dessen Freicom jahrelang das Thurgauer oder Rheintaler Wirtschaftsforum organisierte. Offene Hemden, Turnschuhe zu Anzügen, «die neue Generation sieht das lockerer», sagt Frei. Sie kleide sich eher sportlich elegant. Was nicht schlecht sein müsse. «Man kann auch ohne Krawatte gut gekleidet sein. Manchmal sogar besser.»

Trägt hin und wieder gern Krawatte: PR-Berater Reinhard Frei. Urs Bucher

Weisse Sneaker zur Schale

Das merken auch die Modegeschäfte in der Ostschweiz. «Der Mann von heute trägt häufiger schöne weisse Sneaker zum Anzug», sagt Sandro de Pablo, Teamleiter vom Modehaus Goldener in Appenzell. «Das Hemd ist immer noch wichtig, begleitet von elegantem Veston, sportlichem Sakko oder neu mit Gilet. Abgerundet wird das Outfit mit Chino oder Jeans.» Und die Krawatte geht immer seltener über den Ladentisch. «Wie man hört, ist sie auch bei vielen Banken nicht mehr vorgeschrieben.»

«Im Kundenkontakt ist formellere Kleidung erwünscht – in Abteilungen ohne Kundenkontakt darf der Auftritt legerer sein», beschreibt Sabrina Dünnenberger, Sprecherin der Thurgauer Kantonalbank, die Kleiderordnung der Bank. Allgemein lege man Wert auf gepflegte und der Situation angepasste Kleidung. Doch was das heisst, ist Ansichtssache – und dem Wandel der Zeit unterworfen. «Insgesamt setzt die TKB auf Eigenverantwortung und lässt den Mitarbeitenden bewusst viel Spielraum.» Besucht ein Bankberater einen Gewerbekunden, lasse er die Krawatte gern zu Hause. «So begegnet man den Kunden auch auf Augenhöhe.»

Auch Roland Ledergerber, Verwaltungsratspräsident der St.Galler Kantonalbank, liess für den KMU-Tag die Krawatte zu Hause. Benjamin Manser

Lockerheit verringert Distanz zum Kunden

Und auch in den Geschäftsstellen sei die Krawatte nicht mehr Pflicht. Kein Wunder. Bauten die Banken früher steife Schalterhallen mit Trennwänden, richten sie ihre Filialen heute mit Kaffeemaschinen und Bistrotischen ein: Kundinnen und Kunden sollen sich wohlfühlen, wenn sie mit den Beratern über ihre Finanzen sprechen. Da stört die Krawatte nur.

Das gilt nicht nur für die Bank. «Im Vertrieb hat eine elegante Lockerheit bei der Kleidung Einzug gehalten, was auch die Distanz zwischen Kunden und Kundenberater beziehungsweise -beraterin verringert», sagt Jonas Grossniklaus, Sprecher von Helvetia. Eigentliche Kleidungsvorschriften kenne die Versicherung nicht. «Wir beobachten aber, dass insbesondere im Innendienst der Kleidungsstil lockerer geworden ist. Business casual wird vermehrt getragen, Krawatten eher weniger. Bei geschäftlichen Anlässen oder externen Auftritten richtet sich die Kleidung nach dem Anlass.»

Pandemie hat es beschleunigt

Grossniklaus sieht verschiedene Gründe für diese Lockerung der Sitten. So würden auch für Helvetia neue Berufsfelder wie die Informatik wichtiger – und hier waren die Sitten schon immer lockerer. «Starre formale Vorgaben in der Zusammenarbeit haben generell an Bedeutung verloren.» So duzt man sich bei Helvetia, arbeite auch unterwegs oder von zu Hause aus. Ein Arbeitsmodell, das sich gerade mit Corona etabliert hat. «Doch die Entwicklung hat bereits vor der Pandemie eingesetzt, wurde aber durch diese verstärkt.»

Offene Hemden weit und breit: Apéro am Thurgauer Wirtschaftsforum. Arthur Gamsa

Auch für Sandro de Pablo hat die Pandemie diese Entwicklung beschleunigt. «Im Homeoffice konnte man auch in Jogginghosen an die Sitzung.» Mit Trainerhosen wolle zwar niemand ins Büro. «Doch man wählt gerne etwas Bequemeres als Anzug und Krawatte.» Der Markt hat bereits reagiert. «Die neuen Anzüge sind bequemer und elastischer geworden.»

Für Reinhard Frei spielte Corona höchstens eine untergeordnete Rolle. Für ihn ist es ein Generationenwechsel. «Die Entwicklung geht schon länger. Sie begann, weil die Generation der Baby-Boomer langsam abtritt.» Mit ihnen verschwinden auch die starren Businessuniformen. «Nun kommen die Millenials an die Schalthebel. Sie sehen das lockerer.»

Individualität statt Uniform

Lukas Weber, Geschäftsleitungsmitglied Mode Weber. Ralph Ribi

«Das Uniformierte ist mehr Individualität gewichen», sagt auch Lukas Weber, Geschäftsleitungsmitglied bei der Ostschweizer Modekette Weber. Diese Individualität sei auch der Hauptgrund für die Veränderung. «Wir zeigen mehr Persönlichkeit und Charakter.» Das zeige sich in flacheren Hierarchien und Per-Du-Kultur. Und mit den Trends in der Businessmode, die Geschäftsfrauen und -männern erlaubten, ihren persönlichen Stil auszuleben.

Für Weber eine positive Entwicklung. «Ein individueller Look sieht oft besser und professioneller aus als eine schlecht sitzende Uniform.» Ob weich geschnittene Sakkos mit Chinos und Ledersneakern bei Männern, Boyfriend-Stil oder Blazer bei Frauen: Es sei heute viel erlaubt und bürotauglich. «Jeder kann sich heute stylish kleiden», sagt Weber. «Wir können uns aber nicht mehr hinter der Businessuniform verstecken.» Es brauche auch Stilbewusstsein – oder Beratung.

Auch mit Turnschuhen schmeckt der Apéro. Arthur Gamsa

Webers Tipps für Männer: Blautöne bleiben dominant. «Ein No-Go aus unserer Sicht sind zu lange Sakkoärmel, ungebügelte Oberteile und Sneaker aus dem Sporthandel.» Denn nach Corona wollen sich die Leute durchaus etwas schicker anziehen. «Die Krawatte wird es in Zukunft aber schwer haben.»

Einige Freunde hat die Krawatte aber noch. «Ich trage gern Krawatten», sagt Reinhard Frei. So zwei, drei Mal im Jahr, zu wichtigen Anlässen. Freunden der klassischen Businessuniform empfiehlt er einen Ausflug über die Grenze, zum Beispiel ans Vorarlberger Wirtschaftsforum: «Da kommen die Leute noch eher in Schale und Krawatte.»

