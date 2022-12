Teufener Netlive IT AG ist Pionier bei Künstlicher Intelligenz

Bodensee Summit Teufener Pionier in Sachen Künstlicher Intelligenz empfiehlt KMU: «Mit einem kleinen Projekt starten» Der Bodensee Summit hat sich mit künstlicher Intelligenz und ihrem Nutzen für KMU beschäftigt. An künstlicher Intelligenz (KI) komme man nicht mehr vorbei, ist der CEO der Netlive IT AG Teufen, Daniel Niklaus, überzeugt. Am Bodensee Summit leitete er eine Session. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Künstliche Intelligenz ist auch in der Wirtschaftswelt nicht mehr wegzudenken. Pixabay

Die Softwareschmiede Netlive IT AG gehört mit ihrem Unternehmensleiter Daniel Niklaus zu den Pionieren des Schweizer Internets. 1995 ist sie als Einmannunternehmen in Teufen gestartet. Damals kostete eine Stunde Internet noch 14 Franken. Heute zählt sie die grossen Player der Schweizer Wirtschaft zu ihren Kunden.

Die Menschen fürchten sich oft vor neuer Technologie. Was macht bei der KI Angst?

Daniel Niklaus: Das Unbekannte macht Angst. Und das ist bei jeder Erfindung so. Heute kann man es sich kaum mehr vorstellen, aber als zum Beispiel das Fahrrad erfunden wurde, gab es Zeitungsartikel, in denen vom Untergang des Abendlandes gewarnt wurde, weil Frauen auf einmal ins Nachbardorf fahren können und nicht mehr auf einen Mann im Heimatdorf angewiesen sind. So ähnlich ist es auch bei künstlicher Intelligenz.

Eigentlich ist Angst vor KI fehl am Platz, oder?

Es gibt einen Teil der Bevölkerung, der zuerst einmal Angst hat. Das muss man ernst nehmen und gleichzeitig darf man aber auch die Zukunft nicht vergessen. Denn die Schweiz darf in diesem wichtigen Thema nicht abgehängt werden.

Daniel Niklaus, sagt, dass die Schweiz in Sachen KI nicht abgehängt werden darf. PD

Die Zukunft geht nicht ohne KI, oder müssen wir zurück auf die Bäume?

Die Zukunft geht immer ohne etwas. Wir müssen uns nur fragen, wie sie ohne den Einsatz von KI aussieht. Man stelle sich vor, wir hätten in der Ostschweiz auf die Eisenbahn verzichtet, weil man den Experten aus dem 18. Jahrhundert glaubte, die angeblich medizinisch bewiesen haben wollen, dass der Mensch im Zug stirbt, wenn dieser schneller als 25 Stundenkilometer fährt. Wir wären vom Rest der Schweiz sprichwörtlich abgehängt worden.

Der häufigste Fehler, den kleine Unternehmen bezüglich KI machen ist?

Vermutlich nichts zu machen und das Thema aussitzen wollen.

Zum Beispiel?

Vergleichen kann man dies mit dem E-Commerce, also Onlineshops im Internet. Ladengeschäfte hatten mit dem Aufkommen des Internets grob drei Möglichkeiten: erstens, selbst ins Internet zu investieren, um vom Aufschwung zu profitieren. Zweitens, in das Kundenerlebnis vor Ort zu investieren, damit jene Kundschaft bleibt, die etwas vor Ort erleben will. Oder drittens nichts zu tun. Was mit den Letzteren passierte, wissen wir. Die gibt es vielfach nicht mehr. Dasselbe passiert mit künstlicher Intelligenz. Unternehmen können heute entscheiden, ob sie sich auf diese neue Entwicklung einlassen oder in fünf Jahren verwundert feststellen, dass sie eine wichtige Entwicklung verpassten.

Und grosse Konzerne?

Technologisch gibt es für grosse Konzerne kein Problem, etwas Gutes mit KI auf die Beine zu stellen. Viel schwieriger ist das unternehmenspolitische Umfeld.

Das bedeutet?

Lassen Sie mich dazu einen Vergleich ziehen. General Motors, der damals grösste Autohersteller, baute in den 90er-Jahren ein grandioses Elektroauto, den EV1. Es war ein supermoderner Sportwagen, der die meisten Verbrenner schon damals alt aussehen liess. Dies zu einer Zeit, als Tesla noch nicht einmal angedacht war. Die Kunden, die ein Modell erhielten, liebten das Auto.

Das Auto ist aber rasch wieder aus dem Strassenbild verschwunden. Wie das?

Aus unternehmenspolitischer Überlegung wurde das Projekt 2003 eingestampft. Angeblich wegen fehlender Profitabilität und fehlender Zukunftsaussichten. Heute ist GM noch die Nummer sechs unter den Autoherstellern in Bezug auf die Autoproduktion und der mit Abstand wertvollste Autohersteller ist Tesla.

Wo hilft KI im Unternehmen am meisten und warum wird sie gerade dort nicht eingesetzt?

KI gilt es im Unternehmen dort einzusetzen, wo sie auch wirkungsvoll ist. PD

Darf ich eine alternative Antwort geben? Suchen Sie nicht nach dem perfekten Einsatz. Starten Sie irgendwo mit einem kleinen Projekt, um erste Erfahrungen zu sammeln. Was wir oft sehen, allein die aufkommenden Fragestellungen helfen Unternehmen, sich mit den eigenen Prozessen, Kunden und Bedürfnissen auseinanderzusetzen.

Wo nutzt KI praktisch nichts?

Auf dem Surfboard, wenn Sie eine Welle surfen. Vielleicht stimmt das aber auch nicht und jemand tüftelt aktuell an einem selbstlernenden Surfboard, welches die richtigen Anweisungen gibt, wo die nächste beste Welle herkommt.

Vom Strand aufs Festland. Ist die Ostschweiz auf der Höhe der Zeit oder sind es nur einige wenige Firmen, die KI zum Einsatz bringen?

Es gibt in der Ostschweiz die klassischen Hidden Champions, die kaum jemand kennt, aber einen weltweit hohen Marktanteil in ihrer Nische besetzen. Bei denen sehe ich schon einige erfolgreiche Ansätze. Ansonsten: Arbeiten wir einfach an einer Verbesserung. Es gibt viel Potenzial.

Und wann sind Sie von KI-Funktionen auch mal genervt?

Spotify! Es ist klar erkennbar, dass die Funktion «Dein Mix der Woche» genau weiss, was mir gefällt. Ich will aber nicht hören, was ich schon kenne. Ich hätte gerne neues Material, neue Songs, auch wenn es mir dann nicht gefällt. Die meisten Anbieter müssen noch lernen, wie sie den Nutzenden mehr Macht über den Algorithmus geben. Aber! Das bin vielleicht auch nur ich und für 99,9 Prozent ist es gut so, wie es ist.

