Absturz von Kryptowährungen: Experte ordnet ein

BITCOIN OST-Professor über das Katastrophenjahr für Kryptowährungen: «Die Spreu trennt sich vom Weizen» Sam Bankman-Fried, Gründer der untergegangenen Kryptobörse FTX, wurde verhaftet. Der Bitcoin-Kurs ist auf einen Viertel seines Höchstwertes gefallen. Es war ein Katastrophenjahr für Bitcoin und Krypto, sagt Ernesto Turnes, Leiter des Kompetenzzentrums für Banking und Finance an der Fachhochschule OST. Aber die Krise könnte auch einen positiven Effekt haben. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Für Kryptowährungen war 2022 kein gutes Jahr. Dusan Zidar / Imago

Kryptowährungen kämpfen derzeit mit Vertrauensverlust. Die Situation könnte aber auch positive Effekte haben, sagt Ernesto Turnes, Leiter des Kompetenzzentrums für Banking & Finance an der Fachhochschule OST.

Herr Turnes, was ist ein Bitcoin?

Bitcoin ist eine von vielen Anwendungen der Blockchain-Technologie. Bei der Blockchain handelt es sich um eine Liste, auf der Transaktionen erfasst werden. Interessant daran ist, dass diese Liste von vielen Netzwerkteilnehmern gemeinsam geführt wird. Es braucht deshalb keine zentralen Instanzen, um Zahlungen durchzuführen. Entstanden ist Bitcoin nach der globalen Finanzkrise. Es ging darum, ein neues, dezentrales Zahlungssystem zu entwickeln.

Dann ist Bitcoin eine Währung?

Nach dem Lehrbuch nicht. Ich würde Kryptowährungen deshalb eher als Krypto-Assets oder digitale Anlagen bezeichnen. Es geht im weiteren Sinn auch um eine Digitalisierung von Vermögenswerten. Mit Kryptowährungen wird bislang aber hauptsächlich spekuliert, was aber nicht verwundert.

Warum nicht?

Bei technologischen Innovationen kann häufig beobachtet werden, dass es zu Beginn zu einer Blasenbildung oder einem Hype kommt. Dies war auch bei der Entstehung des Internets mit der anschliessenden Dotcom-Blase nicht anders.

Es sollte aber ein neues Zahlungsmittel sein. Ist die Mission gescheitert?

Nach 13 Jahren kann man sagen: Die Technologie funktioniert. Zwar wurden immer wieder Bitcoins gestohlen, weil Hacker sich Zugang zu privaten Schlüsseln verschafften. Aber die Blockchain von Bitcoin selber wurde noch nie gehackt. Und auch wenn sich der Bitcoin im Alltag noch nicht durchsetzen konnte: Internationale Transaktionen sind mit Bitcoin schneller und günstiger. Und in Entwicklungsländern gibt es Millionen von Menschen, die keinen Bankzugang haben und beispielsweise mit Bitcoins Zahlungen tätigen können.

Mit einer höchst unsicheren Währung.

Ja, aber die Währungen von vielen Entwicklungsländern sind auch nicht stabil. Zudem lässt sich das Vermögen in Bitcoins im Falle einer Flucht einfacher mitnehmen. Peer-to-Peer-Netzwerke bieten auch einen höheren Schutz der Privatsphäre und damit einen Schutz vor staatlichen Eingriffen.

Ernesto Turnes ist Leiter des Kompetenzzentrums für Banking & Finance an der Fachhochschule OST – und beschäftigt sich dort auch mit Blockchain und der Digitalisierung von Finanzanlagen.

Diesen Schutz nutzen auch Kriminelle.

Dass Kriminelle und Betrüger versuchen, eine Innovation zu missbrauchen ist nichts Neues. Kriminalität gab es aber auch schon vor dem Bitcoin. Zudem kann die Transparenz von öffentlichen Blockchains auch gezielt zur Strafverfolgung eingesetzt werden.

Nach einem ersten Hype um Bitcoin 2017 kam es 2020 zu einem starken Kursanstieg. Im Mai 2021 war Bitcoin fast 70000 Dollat wert. Warum?

Es gibt verschiedene Gründe. Einer war, dass sich alle vier Jahre die Belohnungen für die Schürfer halbieren. Es entstehen weniger neue Bitcoins, weshalb die Kurse ansteigen. Zudem spielen die Emotionen an den Kryptomärkten eine wichtige Rolle. Steigt der Kurs, kommt die Gier ins Spiel, fällt er, geraten alle in Panik. Als China im Mai 2021 alle Kryptowährungen verbot, kam es zu einer starken Korrekturbewegung, doch der Kurs erholte sich in wenigen Wochen wieder. Dann kam das Jahr 2022. Ein miserables Jahr für alle Finanzmärkte. Steigende Zinsen führten zu einer regelrechten Flucht aus risikoreichen Anlagen.

In der Kryptowelt kam es zu spektakulären Pleiten.

Das ist richtig. Zuerst brach das Ökosystem «Terra Luna» zusammen. Es handelte sich um einen Stablecoin, der eigentlich stabil sein sollte. Anders als andere Stablecoins war er aber nicht mit klassischen Währungen gedeckt. Ein Algorithmus sollte ihn stabil halten. Es gab stets eine Skepsis, ob dies tatsächlich funktionieren würde. Trotzdem hat dieser Zusammenbruch das Vertrauen zerstört und damit für einen weiteren Kursverfall gesorgt. Der Kollaps der zentralen Kryptobörse FTX im November 2022 hat zu weiteren Verwerfungen geführt und die Kurse von Kryptowährungen noch weiter in den Keller gedrückt.

Um Bitcoins zu «schürfen» müssen zahlreiche Computer Rechenaufgaben lösen – das braucht viel Energie. Mark Agnor / Shutterstock

Bei FTX ging nicht alles mit rechten Dingen zu.

Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde in der Szene als Genie gefeiert. Viele Anleger haben ihr Vermögen ohne vorgängige Risikoanalyse auf seine Kryptobörse überwiesen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Kundengelder scheinbar zweckentfremdet und veruntreut wurden. Leider ist auch die Kryptobranche nicht vor solchen Betrugsfällen gefeit. Es ist zu hoffen, dass daraus Lehren gezogen werden.

Nämlich?

Die Anleger merken auf schmerzhafte Weise, dass sie insbesondere bei Kryptowährungen genau auf die Risiken schauen müssen. Zudem ist zu erwarten, dass die globalen Regulierungsbehörden mit strengeren Regeln aufwarten werden.

Grosse Teile der Szene wollen ja keine Regulierungen.

Es werden immer mehr Stimmen laut, die auch für zentrale Instanzen der Kryptowelt klare Regeln fordern, wie dies bei herkömmlichen Banken und Börsen bereits der Fall ist. Das würde ich persönlich auch begrüssen. So könnte sich die Spreu vom Weizen trennen, der Sturm hätte einen bereinigenden Effekt. Auch nach der globalen Finanzkrise wurden viele neue Regeln eingeführt, die das Finanzsystem gestärkt haben.

Wie stehen die Banken zu Kryptowährungen? Haben sie auch Vertrauen verloren?

In den Anlagestrategien der Banken kommen Kryptowährungen noch kaum vor. Aber sie öffnen sich, weil einige vermögende Kunden dies explizit wünschen. Für die breite Kundschaft bleiben sie aber vorsichtig. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass sich immer mehr Banken mit der neuen Kryptowelt befassen.

Dann kommt bald wieder ein Aufschwung?

Niemand weiss, wann sich welche Technologie durchsetzen wird. Es werden viele Kryptowährungen und Projekte scheitern. Dass die gesamte Kryptobranche komplett von der Bildfläche verschwinden wird, kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Wir befinden uns immer noch in einem frühen Entwicklungsstadium, es bleibt auf jeden Fall spannend.

