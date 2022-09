Bina richtet mit der grossen Kelle an: Ausbau für 85 Millionen

Bischofszell Bina richtet mit der grossen Kelle an – Investition über 85 Millionen Franken ins Kartoffelgeschäft in Bischofszell Der Migros-Produktionsbetrieb im Thurgau bringt seine Produktion auf Vordermann. Der Standort der Bina wird ausgebaut, und auf neuen Anlagen will man die Ausbeute bei der Verarbeitung der Kartoffeln noch weiter erhöhen. Die Konsumentinnen und Konsumenten können künftig auf der Verpackung der Produkte ablesen, von welchem Bauernhof die Kartoffeln kommen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spatenstich für die Erweiterung des Bina-Standorts Bischofszell: (von links) Projektleiter Thomas Angehrn, Jörg Baumann, Leiter Supply Chain und Operations, Nicole Laager, Leiterin der Geschäftseinheit Convenience, der Bischofszeller Stadtpräsident Thomas Weingart, Standortleiter Bruno Witschi und Hans-Ruedi Christen, CEO Bina/Fresh Food & Beverage Group. Bild: PD

Die Bischofszell Nahrungsmittel AG (Bina) ist bekannt als Migros-Produktionsbetrieb, der mit rund 1000 Mitarbeitenden am Thurgauer Standort Convenience-Produkte und Getränke herstellt. Zum Sortiment gehören Eistee, Konfitüren und zahlreiche Fertiggerichte, entweder zum sofort essen oder lange haltbar. Oder gekühlt oder tiefgekühlt. Zu diesen Fertiggerichten zählen beispielsweise Saucen oder die Migros-Linie «Anna's Best».

Ein weiteres Geschäftsfeld der Bina sind Kartoffelprodukte. Leitspruch auf der Website des Unternehmens: «Was immer sich aus der Kartoffel herstellen lässt – wir produzieren es!» Aus rund 60’000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr stellt die Bina Pommes Chips, Pommes frites in allen Variationen, Rösti, Kartoffelflocken usw. her. Die Bina macht bei verarbeiteten Kartoffelprodukten einen Schweizer Marktanteil von 32,6 Prozent geltend, womit man hierzulande Nummer eins in diesem Geschäft sei.

Mehrjähriges Ausbauprogramm

Und just ins Kartoffelgeschäft investiert die Bina nun gut 85 Millionen Franken. Dies aus Eigenmitteln und im Rahmen des «Masterplans Kartoffeln», mit dem die Kartoffelverarbeitung am Standort Bischofszell erneuert wird. Für das Bauvorhaben, das bis 2025 dauern soll, ist am Sonntag der Spatenstich gesetzt worden.

Die Produktion soll während der Bauarbeiten uneingeschränkt weiterlaufen. Die Investition ist praktisch gleich hoch wie die 86 Millionen Franken, die der Ostschweizer Bahnhersteller Stadler zwischen 2018 und 2020 in sein neues Werk in St.Margrethen investiert hat.

Die Kartoffel lässt sich bis zum Bauernhof rückverfolgen

Was unternimmt die Bina? Die Investitionen fliessen sowohl in den Bau eines neuen Gebäudes als auch in neue Anlagen für die Kartoffelverarbeitung und in die Prozesse. Ursula Keel ist Sprecherin der Fresh Food & Beverage Group (FFB Group), unter deren Dach die Migros ihre Industriebetriebe Bina, Aproz, Bäckerei Hug, Jowa und Sushi Mania zusammenfasst, mit total 4600 Beschäftigten. Keel sagt zum einen:

«Wir brauchen in Bischofszell mehr Platz, weshalb die Produktionsfläche erweitert wird.»

Zum anderen will die Bina mit der Investition ihre Produktions- und Logistikprozesse optimieren. Mit dem Anpassen der Infrastruktur und den neuen Verarbeitungsanlagen könne der Betrieb unter anderem erstmals eine durchgängige Datentransparenz und eine vollständige Deklaration der Herkunft bei den Kartoffelprodukten für die Kundschaft und die Konsumentinnen sicherstellen. So soll auf den Produktverpackungen neu angegeben werden, von welchem Bauernhof die Kartoffeln stammen. Diese Information sei ein grosses Bedürfnis im Markt.

Eines von zahlreichen Kartoffelprodukten der Bina, Pommes Chips. Bild: Reto Martin

Food-Waste soll reduziert werden

Hinzu kommt, dass die Bina im Rahmen der Investition stärker auf erneuerbare Brennstoffe setzen will, was den Verbrauch fossiler Brennstoffe in der Herstellung der Kartoffelprodukte um mindestens 20 Prozent reduzieren werde. Auf den neuen Verarbeitungsanlagen sollen ferner weniger Schälverluste anfallen, was die Bina als Beitrag sieht zur Reduktion von Food-Waste.

Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, als einziger vollintegrierter Kartoffelverarbeiter der Schweiz «nahezu 100 Prozent der Kartoffel verarbeiten zu können». Das bedeute zum Beispiel, dass in der Produktion von Pommes frites kleine Teile, die in der Verkaufspackung nicht erwünscht seien, zu Flocken für Kartoffelstock verarbeitet werden können.

Standort Bischofszell wird gestärkt

Neue Arbeitsplätze sind mit dem Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt laut Ursula Keel unter dem Strich nicht verbunden. Die Sprecherin sagt:

«Die Investition wirkt sich auf die Anzahl Stellen neutral aus.»

Die erhöhte Effizienz durch die neuen Anlagen werde mit zusätzlichen Prozessen in etwa ausgeglichen.

Jörg Baumann, Leiter Supply Chain und Operations, nennt das Bauprojekt «ein sehr schönes, aber auch herausforderndes und komplexes». Mit der Investition stelle sich die Bina, die mit der Jowa fusionieren und per 1. Juni 2023 Teil der FFB Group wird, für die Zukunft auf. Baumann sagt:

«Die Erneuerung erlaubt uns, in Bischofszell weiterhin sämtliche Kartoffelprodukte der Migros und weiterer Kunden in bester Qualität, nachhaltig und mit modernsten Technologien zu produzieren.»

Langhaltbare Lebensmittel, Stichwort Notvorrat, laufen gut

Über den Geschäftsgang der Bina sagt Keel, das Unternehmen bewege sich im Rahmen des Budgets. «Seit der Aufhebung von Home Office sind wieder mehr Leute an den Arbeitsplätzen und in den Schulen.» Dies beeinflusse die frischen und ultrafrischen Produkte der Bina positiv. Artikel wie Sandwiches, Salate, Fertigmenüs, Müesli und weitere liefen sehr gut. Darüber hinaus seien die Verkäufe von Produkten wie Pommes frites oder Pommes Chips im Detailhandel rückläufig, dafür aber deutlich zunehmend in der Gastronomie.

Weiter sagt Keel, «nach wie vor sehr stark nachgefragt sind alle langhaltbaren Lebensmittel». Die Sprecherin nennt Konservendosen, zum Beispiel Ravioli oder Pastetlifüllungen, darüber hinaus Saucen, Suppen, Rösti, Fertiggerichte, Konfitüren, Apfelmus. Ursula Keel resümiert:

«Also alles Produkte, die sich gegebenenfalls auch für den Notvorrat eignen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen

Über 100 Jahre alt Die Bischofszell Nahrungsmittel AG (Bina) ist 1909 von David Tobler gegründet worden und begann mit der Herstellung von Dörrfrüchten und Trockenprodukten. 1914 startete die Fabrikation von Erbsenkonserven und Kondensmilch, es folgte Apfelkonzentrat, und 1945 wurde die Firma von der Migros übernommen. In weiteren Jahren gesellten sich zum Produktionssortiment der Bina Tiefkühlprodukte, Pommes Chips, Konfitüren, Fruchtsäfte, Eistee, erste gekühlte Fertiggerichte und 1995 die Linie «Anna's Best» mit Salaten und dann Säften, Fertiggerichten, Suppen und Saucen. Seit 2004 baut die Bina ihr Geschäft mit Convenience-Frischprodukten laufend aus. (T.G.)