Ostschweizer Brauereien setzen mehr ab - und erhöhen Preise

BIER Ostschweizer Brauereien blicken mit lachendem und weinendem Auge auf das vergangene Braujahr zurück – und erhöhen die Preise Mit der weitgehenden Aufhebung der Coronamassnahmen konnten die Schweizer Brauereien ihren Bierabsatz wieder deutlich steigern. Das spürt gerade die Brauerei Schützengarten, die im vergangenen Braujahr rund 30 Prozent mehr Bier verkaufte. Dabei half auch das warme Wetter. Doch können sich die Brauer nicht nur freuen. Energie und andere Rohstoffe wurden drastisch teurer: So erhöhen auch die Ostschweizer Brauereien ihre Preise. Kaspar Enz 23.11.2022, 05.00 Uhr

Der Sommer bot ausreichende Gelegenheiten für ein kühles Bier am See. Bild: Donato Caspari

Die Zeit der Pandemie war für die meisten Schweizer Brauereien eine Zeit zum Vergessen. Über Wochen und Monate waren Restaurants und Bars geschlossen oder nur eingeschränkt zugänglich. Der Bierabsatz litt entsprechend. Denn «Bier ist ein Getränk, das vor allem im Kontext von sozialen Kontakten genossen wird». Das sagte Nicolo Paganini, Präsident des Schweizer Brauerei-Verbandes, zum Rückblick über das vergangene Braujahr.

Der St.Galler Nationalrat Nicolo Paganini präsidiert den Schweizer Brauerei-Verband SBV. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ganz ohne Einschränkungen waren die Beizen zu Beginn des Braujahrs – dieses beginnt jeweils am 1. Oktober – noch nicht zugänglich. Trotzdem holte der Bierabsatz im Vergleich zum Vorjahr auf: 4,69 Millionen Hektoliter Bier wurden im Braujahr 2021/22 getrunken, 6,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das ist zwar noch nicht so viel wie vor der Pandemie, für die Schweizer Brauer war es aber doch ein gutes Jahr, zumal die Biertrinker vermehrt auf einheimisches Bier setzten. Auch das Wetter spielte mit. «Die Gelegenheiten, miteinander ein Bier in der Gartenwirtschaft oder am See zu trinken, waren während der letzten Monate zahlreich», sagte Paganini.

Aufholen ohne Alkohol

Auf die Öffnung der Beizen hatte gerade die Brauerei Schützengarten gehofft. Sie setzt rund 50 Prozent ihres Biers über die Gastronomie ab, ein eher hoher Anteil. «So konnten wir nach den Verlusten in den Coronajahren wieder kräftig aufholen», sagt Reto Preisig, Vorsitzender der Geschäftsleitung: Der Absatz stieg um 30 Prozent, das Niveau des Braujahrs 2018/19 habe man aber noch nicht erreicht.

Besonders erfolgreich war die St.Galler Brauerei mit ihren alkoholfreien Bieren. Diese sind zwar gesamtschweizerisch im Trend, die Brauerei Schützengarten steigerte hier ihren Absatz aber sogar um 50 Prozent. Darin ist das alkoholfreie «Non»-Bier, das Schützengarten für die Migros braut, gar nicht eingerechnet. Man habe wohl mit den alkoholfreien Bieren den Zeitgeist getroffen, heisst es in der Mitteilung.

Claudia Keel-Graf ist Geschäftsleiterin der Sonnenbräu. Benjamin Manser

Etwas anders sieht der Zeitgeist im Rheintal aus. «Wir stellen einen Trend zum Lagerbier fest», sagt Claudia Keel-Graf, Geschäftsleiterin der Rebsteiner Sonnenbräu. Doch nicht nur davon konnte die Brauerei mehr absetzen als im Vorjahr. Auch Sonnenbräu macht einen bedeutenden Teil des Umsatzes in der Gastronomie und an Events. Hier habe man die Aufhebung der Coronamassnahmen gespürt. «Es war auch ein guter Sommer mit vielen Events», sagt Keel-Graf.

Das Wetter half den Brauereien

Auch die Appenzeller Biere konnten den Ausstoss im vergangenen Jahr steigern. «Wir können zufrieden sein, wir lagen etwa im Schnitt», sagt Geschäftsleiter Aurèle Meyer. Dazu habe die Öffnung der Beizen ebenso wie das «sensationelle Wetter» beigetragen. Einige Effekte aus der Pandemie könnten aber bleiben. Die Verschiebung zum Detailhandel sei ein Effekt, der nachhallen dürfte, sagt Meyer. «Auch deshalb, weil die Pandemie eine gewisse Strukturbereinigung in der Gastronomie zur Folge hatte.» Für Meyer vor allem ein Signal, nicht nur auf einen Kanal zu setzen. «Ein heterogener Kundenstamm macht uns krisenresistent.»

Aurèle Meyer ist Geschäftsleiter der Brauerei Locher. Andrea Tina Stalder

Doch die Freude über den gestiegenen Absatz ist auch in Appenzell nicht ungetrübt. «Was die Margen anbelangt, war es ein schwieriges Jahr», sagt Aurèle Meyer. «Die Energiekosten sind um über 200 Prozent gestiegen.» Und Bierbrauen braucht viel Energie: Die Maische muss erhitzt, das Bier danach gekühlt werden. Doch es beginnt schon mit dem Mälzen der Gerste. «Das Malz wurde zum Teil über 100 Prozent teurer», sagt Meyer. Viele Brauereien hatten auch Mühe damit, zu Kohlensäure zu kommen. «Das ist ein Problem, es war bei uns aber nie akut», sagt Meyer. So ist es kein Wunder, dass auch die Brauerei Locher Anfang Oktober die Preise erhöhen musste. Das tue man nur ungern. «Seit 2009 haben wir die Preise erst zwei Mal erhöht», sagt Meyer. Deshalb sei man damit auch vorsichtig: Die Preiserhöhung decke mindestens einen Teil der Mehrkosten im Bereich Energie, Beschaffung und einen Teuerungsausgleich für die Mitarbeitenden.

«Schüga» ist auch ein Kraftwerk

Reto Preisig ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der Brauerei Schützengarten. Urs Bucher

Immerhin: Die Kohlensäure dürfte bald kein Problem mehr sein. Gerade wird in der Brauerei eine Rückgewinnungsanlage dafür eingebaut. Die kommt zur rechten Zeit, sei aber schon von langer Hand geplant, sagt Meyer. Bei Schützengarten ist schon länger eine solche im Betrieb. Dank dieser sei die Brauerei in Sachen Kohlensäure völlig autark, teilt Schützengarten mit. Auch bei der Elektrizität setzt die Brauerei auf Selbstversorgung. Sie verfügt über ein eigenes Kraftwerk an der Sitter und eine grosse Photovoltaikanlage. «Wir produzieren rund doppelt so viel Strom, wie wir in unserer Produktion benötigen», sagt Reto Preisig. Und mit weiteren Solaranlagen auf dem Dach einer Lagerhalle und an einer Fassade produziere man bald noch mehr Strom.

Bald will die Brauerei auch Hopfen aus der Stadt verwenden. In einem Versuchsgarten auf dem Areal Bach hat man bereits etwas angepflanzt. «Im Herbst 2023 sollte die erste Ernte anstehen», sagt Preisig. Es soll die Hopfen für das traditionelle Hopfenzupfer-Bier liefern.

Preise steigen auch bei Schützengarten

Trotzdem musste auch Schützengarten die Preise erhöhen. Denn nicht nur die Energie, sondern auch Gebinde wie Glas, Aluminiumdosen oder Etiketten wurden teurer. «Wir konnten diese Preiserhöhungen nicht mehr selber decken und mussten unsere Preise per 1. Oktober 2022 anpassen», sagt Preisig.

Ein Schritt, der bei Sonnenbräu noch ansteht. «Wir haben lange gewartet und gerechnet», sagt Claudia Keel-Graf. «Wir kommen aber nicht mehr drum herum.» Die höheren Preise gelten ab 1. Januar.

