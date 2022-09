Der Wiler Bierexperte Christof Widmer über Trends im Biermarkt

Bier «Lieber ein Bier weniger trinken, dafür von hervorragender Qualität»: Der Wiler Bierexperte Christof Widmer über die Ostschweizer Brauereiszene Der hiesige Biermarkt hat sich über die Jahre stark verändert. Vor allem ist die Vielfalt an Brauereien und Bierstilen kräftig gestiegen. Dadurch hat auch die Zahl regionaler Spezialitäten deutlich zugenommen. Der Wiler Bierexperte Christof Widmer kennt die Branche wie seine Westentasche und weiss, was gerade im Trend liegt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bierexperte Christof Widmer in seinem Geschäft in Wil vor einem Teil seines Sortiments. Bild: Michel Canonica (Wil, 7. Juli 2022)

550 Biere aus 50 Ländern und drei Dutzend Cider haben Conny und Christof Widmer von Widmer Bierspezialitäten in Wil im Angebot. Kundinnen und Kunden des Bierhändlers können allein aus 180 Sorten aus der Schweiz wählen, darunter 50 aus der Ostschweiz, definiert als die Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell, in denen es 125 biersteuerpflichtige Brauereien gibt. Was Christof Widmer an der Bierlandschaft Ostschweiz besonders gefällt:

«Es sind alles eigenständige Schweizer Brauereien.»

Diese stünden für «Regionalität, Unabhängigkeit, Bodenständigkeit». Das gelte nicht nur für die zahlreichen Klein- und Mikrobrauer, sondern auch für die beiden Grossen, Locher in Appenzell und Schützengarten in St.Gallen sowie für die Mittelständler Sonnenbräu in Rebstein und Stadtbühl in Gossau.

Darf's ein regionales Bier sein? Oder eins aus fernen Landen?

Seit Mitte der 1990er-Jahre hat sich die Zahl der Brauereien in der Schweiz von 32 auf 1278 vervielfacht. Christof Widmer hat dafür mehrere Erklärungen: Die Aufhebung des Bierkartells Anfang der 1990er-Jahre, der Trend zu Craftbieren, also aus handwerklicher Herstellung, oder die Tatsache, dass es heute selbst für Hobbybrauer viel einfacher ist, an eine Brauanlage und die Rohstoffe zu kommen.

Eine zentrale Rolle spielen auch die Konsumentinnen und Konsumenten. «Viele wollen Bier geniessen und gerne auch mal etwas Neues ausprobieren», beobachtet Widmer. Stark nachgefragt würden zum einen regional oder lokal hergestellte Biere. Widmer sagt: «Dieser Trend hat schon vor der Pandemie begonnen, hat sich seither noch verstärkt, und er hält an.» Zum anderen seien auch ausländische Biere in, etwa solche, auf die man auf Ferienreisen auf den Geschmack gekommen sei.

Lager bleibt top, aber Spezialitäten legen weiter zu

Die Statistik des Schweizer Brauerei-Verbandes (SBV) zeigt: Steigender Nachfrage erfreuen sich Spezialitätenbiere. Ihr Anteil am Gesamtkonsum ist hierzulande seit 2015 von 11 auf 19 Prozent gestiegen. Dagegen hat das Lager von 78 auf 75 Prozent eingebüsst und das – oft etwas stärker gehopfte – Spezialbier nach Pilsner Art von 11 auf 6 Prozent. Den Einbruch des «Spezli» führt Widmer auch darauf zurück, dass dieses oft in der Gastronomie im Offenausschank serviert werde und als Folge der Pandemie, als die Beizen geschlossen waren, etwas in Vergessenheit geraten sei.

Für Widmer ist klar: «Lagerbiere als süffige Durstlöscher braucht es immer, und sie werden eine Mehrheit des Konsums behalten.» Aber:

«Spezialitäten werden weiterhin an Gewicht gewinnen.»

Treiber seien vor allem kleinere Brauereien, die experimentierfreudiger seien als die grösseren, die auf eine breitere Kundschaft abzielten und deshalb zu extreme Bierstile scheuten.

Der Erfindergeist hat Grenzen

Kleine Brauer lieferten «oft spannende Geschichten», weiss Widmer. Aber manchmal auch solche, «die nicht funktionieren», etwa wenn einfach mal ein Bier gebraut und erst dann überlegt werde, was für ein Stil es sein könnte. «Wer ein Bier erfindet, das amberfarben aussieht und lieblich schmeckt und dies dann als IPA, also als Indian Pale Ale, anpreist, wird beim Kenner schnell auf Skepsis stossen», nennt Widmer ein Beispiel.

Genuss komme bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten vor Quantität, sagt Christof Widmer. Bild: Michel Canonica (Wil, 7. Juli 2022)

Die zunehmende Beliebtheit von Spezialitäten führt Widmer auch darauf zurück, dass sich viele genussorientierte Konsumentinnen und Konsumenten sagten:

«Lieber ein Bier weniger trinken, dafür von hervorragender Qualität.»

Der diplomierte Biersommelier äussert sich überzeugt: Die IPA, intensiv hopfenaromatische und eher bittere, obergärige Biere, werden ihren Platz im Bierregal halten. Gleichzeitig gehe ein Trend zu «weniger Alkohol und weniger Süssgetränken». Deshalb dürften auch alkoholreduzierte und alkoholfreie Biere zulegen und deren Vielfalt zunehmen.

Fassgereifte Biere für Gourmands

Ein Trend, den man aus Schweizer Produktion noch wenig spüre, wohl aber bei ausländischen Erzeugnissen, seien Spezialitätenbiere in Dosen. Grösster Vorteil gegenüber der Flasche: In der Dose ist das Bier zu 100 Prozent lichtgeschützt. Was Widmer aus der Ostschweiz etwas fehlt, sind fassgereifte Biere, die durch ihre Lagerung im Holzfass den typischen Geschmack des Holzes annehmen und jenen der Spirituose, falls eine solche zuvor im Fass war. «Fassgereifte Biere sind viel aromatischer als solche aus dem Stahltank und werden oft von Weinliebhabern genossen», sagt Widmer. Als Ostschweizer Beispiel nennt er die Pilgrim-Biere, die Martin Wartmann in der Brauerei im Kloster Fischingen im Thurgau herstellt.

Das rasante Wachstum der Zahl der Schweizer Brauereien sieht Christof Widmer indessen an Grenzen stossen. «Es wird abflachen, 1400 bis 1500 Brauereien halte ich für möglich.» Der Biervielfalt soll dies aber nicht abträglich sein, denn:

«Es gibt immer wieder Brauer, die nach ein paar Jahren wieder aufhören, dafür kommen auch immer wieder neue dazu.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen