Rekordsommer für Hüttwiler Nüssli-Gruppe

Bauten auf Zeit Rekordsommer für Nüssli-Gruppe – die Hüttwiler Spezialistin für temporäre Bauten hat volle Auftragsbücher und tanzt auf vielen Hochzeiten Es geht wieder zu und her wie vor der Covid-Pandemie. Die Hüttwiler Nüssli-Gruppe ist national und international an Grossanlässen tätig oder tätig gewesen. Die Vorbereitungen für die Expo 2025 sind auch schon angelaufen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zu 150'000 Gäste kamen an die drei Bavaria-Sounds-Konzerte in München-Riem. Die fächerförmig angeordneten Tribünen hat Nüssli gebaut. Bild: PD

Veranstaltungen im In- und Ausland haben der Nüssli-Gruppe in Hüttwilen im ersten Halbjahr 2022 und bis über den Sommer hinweg viele Projekte und damit viel Arbeit beschert. CEO Andy Böckli sagt, dass das Unternehmen im Eventbereich im Vergleich zum Vorjahr sich um 200 Prozent gesteigert habe. Die Auslastung sei so hoch, dass zeitweise 270'000 von 300'000 Sitzen gleichzeitig im Einsatz waren: ein Rekord. Er fährt fort:

Andy Böckli, CEO Nüssli Group Hüttwilen Bild: PD

«In der gesamten Gruppe haben wir in diesem Jahr 575 Events mit 165'000 Tonnen Material umgesetzt, allein schon 210 im Mai und Juni. In der Schweiz haben wir im Sommer 66 Projekte parallel gebaut; 26 im kulturellen Bereich, 19 Open Airs, Festivals, Freilufttheater und -kinos, 15 Sportanlässe sowie 6 Schwing-Arenen.»

Das sei ein ausserordentlicher Eventsommer mit Hitze, Materialknappheit und Personalmangel gewesen. Das habe auch eine grosse Belastung für das Team bedeutet. «Aber wir haben die Kräfte interdisziplinär, standortübergreifend konzentriert und gemeinsam angepackt.»

Robbie Williams, Sport und Bundeslager

Der Strauss der Veranstaltungen an denen Nüssli beteiligt war, ist und noch sein wird, reicht von den European Championships, den Bavaria Sounds mit Robbie Williams, Helene Fischer und Andreas Gabalier über Formel-1-Rennen in Zandvoort und Spielberg bis zum Bundeslager der Pfadis und dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln mit dem grössten temporären Stadion der Welt.

Nüssli hat in Pratteln das grösste temporäre Stadion der Welt aufgebaut. Bild: Markus Portmann

Am Bundeslager hat Nüssli auf dem 120 Hektar grossen Lagerplatz 7000 m2 an Plattformen sowie die Bühne, das Haupttor, die Rollstuhltribüne und Fussgängerbrücken gebaut. 40 Sattelschlepper brachten das Material auf den Platz.

In München bei den Bavaria Sounds habe Nüssli in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter, der Leutgeb-Entertainment Group, die Idee entwickelt, dass keine Zuschauenden weiter weg sitzen sollten als in einem grossen Fussballstadion. Böckli:

«Deshalb wurden die Tribünen fächerförmig angeordnet, und tatsächlich betrug die Entfernung zur Bühne nirgends mehr als 168 Meter.»

Der Umsatz im ersten Semester 2022 sei wieder in die normalen Gewässer von vor der Covid-Pandemie gefahren, sagt Böckli. Bereits stünden weitere Grossanlässe an. An der WM in Katar hat Nüssli im Education City Stadium demontierbare Zusatztribünen mit 16'500 Sitzen gebaut. Und im Hinblick auf die Weltausstellung 2025 in Osaka habe das Kernteam schon an den ersten Meetings teilgenommen. Die Ausschreibungsphase sei in vollem Gange. So würden aktuell Bewerbungen bearbeitet, ein zeitraubender Prozess. Für weitere Informationen sei es noch zu früh.

Diesen Sommer hat Nüssli wieder für viele Events Tribünen auf Zeit errichtet. Bild: Markus Portmann

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen