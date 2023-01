Hilti hilft Baufirmen auf die Sprünge und plagt sich in Russland

Baugeräte «Geld verdienen wir schon lange nicht mehr in Russland»: Hilti-Chef über die Zukunft der Baufirmen Der neue Hilti-Chef Jahangir Doongaji hat alle Hände voll zu tun: Er will neue Strategien umsetzen und dabei den Schwerpunkt besonders auf Baufirmen legen, die «in der Digitalisierung noch nirgends» sind. Doch auch das Thema Russland beschäftigt ihn. Der Markt ist praktisch tot und Hilti verliert dort eine Stange Geld – hat aber immer noch die Hälfte der einst 1300 russischen Angestellten auf der Lohnliste. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 23.01.2023, 16.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hilti beschäftigt weltweit 32'000 Mitarbeitende, davon viele im Direktvertrieb der Baugeräte. Bild: PD

1300 Mitarbeitende zählte Hilti in Russland einst. Für den Liechtensteiner Baugerätehersteller war das Land «ein wichtiger Markt und einer der am stärksten wachsenden Märkte», wie der neue Hilti-Konzernchef Jahangir Doongaji an einem Medienfrühstück sagte. Doch diese Zeiten sind wegen des Ukraine-Kriegs vorbei. Im März 2022 sagte Doongajis Vorgänger Christoph Loos, Hilti fahre das Russland-Geschäft drastisch zurück und werde gar über eine Komplettaufgabe dieses Markts diskutieren.

Wie sieht es jetzt aus, im Januar 2023? Doongaji, der das Amt des CEO per Anfang Jahr von Loos übernommen hat, sagt, man habe die Belegschaft in Russland mittlerweile halbiert. «Wir führen weiter, was noch möglich ist, und das ist nicht mehr so viel.» Neue Geräte exportiere Hilti keine mehr nach Russland, was ohnehin schwierig wäre, weil der Grossteil wegen Elektronikkomponenten mit internationalen Sanktionen belegt ist. Hilti kommt zugute, dass der Konzern seine Produkte im Direktvertrieb absetzt. Das verhindert, dass Zwischenhändler Hilti-Geräte aufkaufen und diese über Umwege, etwa über Länder wie China, Kasachstan oder die Türkei, nach Russland verschoben werden.

Was Hilti in erster Linie noch macht in Russland: Man bietet Kunden ein Rumpfgeschäft an und verkauft Produkte, die keinen Sanktionen unterliegen oder die lokal hergestellt werden können. «Geld verdienen wir schon lange nicht mehr in Russland», sagt Doongaji. Im März 2022 hatte es geheissen, der weitgehende Kollaps des Russland-Geschäfts werde das Jahresergebnis mit «50 bis 100 Millionen Franken» belasten. Jetzt sagt Doongaji, diese Bandbreite gelte «vorläufig» weiterhin. Die endgültige Zahl wisse man noch nicht.

Entlassung samt grosszügiger Abfindung

Weshalb hält Hilti doch an einem Rumpfgeschäft und aktuell 650 Mitarbeitenden in Russland fest, auch aus moralischer Sicht? Doongaji sagt zunächst, Hilti sei natürlich vollumfänglich gegen den Krieg, und dieser sei «eine Tragödie für die Ukraine, aber auch für Russland». Dort habe man «eine Verantwortung gegenüber der Belegschaft und deren Familien sowie teils langjährigen Kunden». Den Mitarbeitenden wurde entweder die Weiteranstellung angeboten oder eine Entlassung samt grosszügiger Abfindung.

In der Ukraine wiederum zählt Hilti 70 Mitarbeitende. Das Geschäft sei nach Kriegsausbruch zum Stillstand gekommen und werde nun langsam wieder aufgebaut. Zum Glück seien alle Beschäftigten und deren Familien wohlauf. Doongaji erzählt auch, wie sich Hilti-Teams in Nachbarländern um Familienangehörige ukrainischer Hilti-Mitarbeiter gekümmert hätten, beispielsweise in Polen, wo Hilti zudem Gebäude gemietet hat, um die Flüchtlinge unterzubringen.

Wie es für Hilti in Russland langfristig weitergehen könnte, vermag Doongaji noch nicht zu sagen. Einerseits spricht er davon, das Land müsse «irgendwann» in die internationale Gemeinschaft zurückkommen. Andererseits sagt er, die Diskussion um einen Komplettausstieg gehe permanent weiter.

Von Indien an die ETH, via ABB zu Hilti

Hilti-Konzernchef Jahangir Doongaji. Bild: PD

Doongaji hat indische Wurzeln und eine Schweizer Mutter. Seine ersten 18 Lebensjahre verbrachte er in Indien, danach studierte er Maschinenbau an der ETH Zürich, arbeitete acht Jahre für ABB im Kraftwerkbau und erlangte einen MBA an der französischen Wirtschaftshochschule Insead. Im Jahr 2000 stiess Doongaji zu Hilti, wo er sich bis 2014 in die Konzernleitung emporarbeitete. Wie mehrere seiner Vorgänger plant auch Doongaji, Jahrgang 1967, langfristig bei Hilti: «Ich werde hier wohl auch in Pension gehen.» Ob er danach wie frühere CEOs wie Michael Hilti, Pius Baschera oder Christoph Loos ebenfalls das Verwaltungsratspräsidium anstrebt, lässt Doongaji offen.

Zuletzt leitete Doongaji die Entwicklung der neuen Hilti-Konzernstrategie «Lead 2030». Zu deren Bausteinen zählen Nachhaltigkeit, Wachstumsbeschleunigung in Asien oder Lateinamerika, die Pflege von Stärken wie Innovationskraft und Direktvertrieb – und Software. Doongaji meint damit nicht in erster Linie Software, etwa für Dübelberechnungen oder das Flottenmanagement der Baugeräte. Auch nicht Building Information Modeling (BIM), eine Arbeitsmethode für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden und anderen Bauwerken mit Hilfe von Software, wobei alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst werden. «Denn das gibt es schon alles.»

«Gesunder dreistelliger Millionenbetrag»

Vielmehr will Hilti darüber hinaus den Kernkunden, und das sind Baufirmen mit 50 bis 200 Mitarbeitenden, helfen, die Produktivität in der Führung des Unternehmens zu steigern. In den Abläufen, der Organisation, der Kommunikation zwischen Baustelle und Büro – hier überall ortet Doongaji gewaltiges Verbesserungspotenzial dank digitaler Prozesse. «Der Bau ist die einzige Industrie, die nicht produktiver ist als vor 50 Jahren», sagt er unter Bezugnahme auf eine McKinsey-Studie.

Die Gründe seien struktureller Natur: Die Wertschöpfungskette auf dem Bau ist fragmentiert, weil viele verschiedene Bau- und Handwerksbetriebe mitarbeiten. Jedes Gebäude sei ein Unikat, was Skaleneffekte behindere, und die Ansprüche haben zugenommen. Im Gegensatz dazu seien Hiltis Kunden «in der Digitalisierung noch nirgends», sagt Doongaji und spricht von «Rechnungsstellungen mit Papier und Bleistift».

Es gelte, alle Betriebsmittel zu optimieren, sagt Doongaji. So könnten Baufirmen auch Termin- und Kostenüberschreitungen entgegenwirken. Erste Schritte hat Hilti gemacht und will nun die dafür nötige Prozesssoftware für das Baustellenmanagement als eigenständiges Geschäftsfeld positionieren, mit der Ende 2021 übernommenen US-Bautechnologiefirma Fieldwire als Teil davon. In die Entwicklung dieser Software will Hilti bis 2030 «einen gesunden dreistelligen Millionenbetrag investieren», wie Doongaji sagt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen