Baubranche Der Ostschweizer Unternehmer Patrick Manser macht von sich reden: Seine Methabau wechselt den Chef, und die Marty-Pleite klingt noch immer nach Methabau hat einen neuen Chef. Die Amriswiler Immobilien-, Totalunternehmer- und Baugruppe gehört zum Portfolio von Patrick Manser, der unter dem Dach seiner Arboner Manser Group zwei Dutzend Beteiligungen versammelt hat. Dazu gehörte einst zu 50 Prozent auch die Bischofszeller Bauunternehmung Marty, die Anfang 2020 in Konkurs ging. Die damaligen Begleitumstände hatten eine Strafanzeige des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit zur Folge. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Das Schaffhauser Fussballstadion, die Wefox-Arena, ist eines der Referenzobjekte der Amriswiler Methabau. Bild: Patrick B. Krämer/Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

200 Mitarbeitende beschäftigt die Methabau-Gruppe mit Sitz in Amriswil. Angestammtes Kerngeschäft sind Gewerbe-, Industrie- und Bürobauten. 2022 wurde es um den Wohnbau an einem neuen Standort in Schlieren erweitert. Methabau-Verwaltungsratspräsident und -Inhaber Patrick Manser sagt, die Firma habe Herausforderungen wie die Pandemie oder Lieferengpässe gemeistert, sei voll ausgelastet und verfüge über eine sehr gute Projektpipeline.

Nun kommt es bei Methabau zu einem Chefwechsel. CEO Stephan Wüstemann übergibt sein Amt an Michael Schorer. Dieser amtiert seit Sommer 2022 als Delegierter des Verwaltungsrats und war davor einfaches Mitglied des Aufsichtsgremiums. Manser sagt, Wüstemanns Ablösung sei bereits bei dessen Einstellung vor anderthalb Jahren so vereinbart worden, und er werde sein Fachwissen weiterhin für spezielle Projekte der Methabau einbringen.

Der neue CEO Michael Schorer ist laut Mitteilung Betriebswirtschafter und Bankfachmann, und der 50-Jährige verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Baubranche. Unter anderem bekleidete er Spitzenpositionen beim grössten Schweizer Baukonzern Implenia oder bei der damaligen St.Galler Bauengineering- und Swissbuilding-Gruppe, wo Wüstemann einst Chef war und die 2010 vom Bündner Immobilieninvestor Remo Stoffel übernommen wurde. Heute ist sie Teil des französischen Baukonzerns Eiffage.

Ein diversifiziertes Firmenportfolio

Als Methabau-Chef wolle Schorer «die verschiedenen Geschäftsbereiche der Gruppe und deren Führung stärken und breiter abstützen». Das Unternehmen gehöre zu den Pionieren des Building Information Modeling (BIM), bei dem alle relevanten Daten eines Bauwerks digital modelliert, kombiniert und erfasst werden. Ausserdem wolle Schorer strategische Partnerschaften fördern. Zu Methabaus Referenzobjekten zählen das Fussballstadion in Schaffhausen oder der Neubau des Viersternhotels Intercity Zürich Airport.

Schorer wird auch weiterhin in verschiedenen Verwaltungsräten der Manser Group sitzen, deren Portfolio vollständige oder teilweise Beteiligungen an zwei Dutzend Firmen mit annähernd 800 Mitarbeitenden umfasst. Dazu gehören schwergewichtig Bau- und Immobilienfirmen, aber auch die in der Seil- und Hebetechnik aktive St.Galler Fortatech, die Maschinen- und Werkzeughändlerin Taff Tool in Schlieren, die Manser Handwerkcenter AG in Arbon oder die Schweizer Vertriebsgesellschaft des Energydrink-Herstellers Vrauu.

Der neue Methabau-Chef Michael Schorer (links) und Patrick Manser, Inhaber der Manser Group. Bild: PD

Insgesamt vereinigt Schorer laut Handelsregister auf sich 17 Mandate in Firmen, die zu Patrick Mansers Portfolio der Manser Group gehören. Eine weitere dieser Beteiligungen ist die Arboner Clever Sports AG, die als Franchisenehmerin der deutschen Clever Fit GmbH in der ganzen Deutschschweiz 20 Fitnessstudios betreibt. 2020 hatte Clever Sports unter anderem Betreibungen am Hals. Damals sagte Manser, es seien leider Fehler passiert, und das Wachstum habe die Organisation überfordert. Jetzt sagt er, mittlerweile stünden bei Clever Sports andere Personen in der Verantwortung, und die Kette laufe «einwandfrei».

Das Strafverfahren ist noch hängig

Ein anderes Kapitel war die Pleite der Bischofszeller Bauunternehmung Marty. Verwaltungsratspräsident Manser warf Teilhaber Ronny Marty operative Versäumnisse vor, was dieser zurückwies. Einen guten Monat vor dem Aus löste Manser Ronny Marty als Geschäftsführer ab, um die Firma, wie Manser sagt, doch noch zu retten, was misslang: Im Februar 2020 ging die Bauunternehmung Marty in Konkurs, im August 2022 wurde das Konkursverfahren vom Bezirksgericht Weinfelden als geschlossen erklärt und die Firma von Amtes wegen gelöscht.

Die Marty-Pleite kostete je nach Darstellung 40 bis 60 Arbeitsplätze. Weil die Firma zu spät über die Massenentlassung informiert hatte, die von Gesetzes wegen ein Konsultationsverfahren erfordert hätte, erstattete das Thurgauer Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) Strafanzeige gegen Patrick Manser und gegen Ronny Marty. Er rechne zumindest mit einer Busse, sagte damals AWA-Chef Daniel Wessner.

Die Strafanzeige gegen Manser und Marty liegt im Thurgau bei der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsstraffälle und Organisierte Kriminalität, wie AWA-Kommunikationsleiterin Regula Marti sagt. Patrick Manser selber will sich zur Causa der Firma Marty nicht mehr äussern, sagt aber, «ich habe einen reinen Strafregisterauszug». Ronny Marty, der heute als Bauführer arbeitet, sagt, das Strafverfahren laufe noch immer. Das deckt sich mit Angaben des Oberstaatsanwalts Marco Breu:

«Wir können bestätigen, dass das entsprechende Strafverfahren noch hängig ist.»

Duo Bau errichtet ein neues Domizil

Die verspätete Information über die Massenentlassung der Marty-Beschäftigten bedeutete, dass die Ende Januar 2020 ausgesprochenen Kündigungen einen Monat später wirksam wurden. Nach der Pleite der Baufirma übernahm die 2019 in St.Gallen gegründete Duo Bau AG von Muamer Aljovic, die damals lediglich zehn Beschäftigte hatte, 35 ehemalige Marty-Angestellte, und der Patron kündigte Mitte 2020 an, den Sitz seiner Firma an seinen Wohnort Bischofszell zu verlegen, was im Jahr darauf auch geschah.

Duo Bau ist spezialisiert auf Mehrfamilienhäuser und ganze Überbauungen. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 30 bis 35 Mitarbeitende, wie der Technische Kaufmann Marco Keller sagt, wobei «der grösste Teil der damals übernommenen Marty-Angestellten nach wie vor bei uns ist». Seit dem Umzug von St.Gallen nach Bischofszell ist Duo Bau an der Industriestrasse eingemietet, doch nicht mehr lange: Aljovic hat in der Rosenstadt ein Stück Land gekauft, auf dem ein neuer Werkhof samt Bürogebäude hochgezogen wird. Die Bauarbeiten laufen.

