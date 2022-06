Bühler-Konzern mischt mit Mischtechnologie beim Batterieboom mit

BATTERIEN Energie und Abfall sparen: Bühler mischt mit Technologie beim Batterieboom mit Maschinen des Uzwiler Technologiekonzerns mischen nicht nur die Zutaten für Teigwaren. Sondern auch das Innere von Batterien. Die Technologie spart Energie und Abfall. Dass in Europa derzeit viele Batteriefabriken geplant sind, kommt Bühler gelegen: Britishvolt nutzt die Bühler-Anlagen für eine Gigafactory in Northumberland. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 09.06.2022, 14.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll die Batteriefabrik von Britishvolt aussehen. Bild. PD

Bis 1968 wurde im Dorf Cambois an der Ostküste Nordenglands Kohle gefördert. Und in der «Blyth Energy Station» wurde noch weiter Kohle zur Stromgewinnung verbrannt, bis die Anlage um die Jahrtausendwende stillgelegt wurde. Im benachbarten Städtchen Blyth stand da aber schon eine Windfarm an der Küste, und auch draussen im Meer produzierten bereits Windräder Strom. Seither hat sich an der Mündung des Flusses Blyth ein kleines Zentrum für erneuerbare Energien entwickelt.

Energiespeicher für über 300’000 Elektrofahrzeuge

Dass erneuerbare Energien so nahe verfügbar sind, ist ein Grund für den Batterieproduzenten Britishvolt, hier seine erste Gigafactory zu bauen. Auf dem Gelände des einstigen Kohlekraftwerks sollen im Frühling 2024 serienmässig Batterien der neuesten Generation hergestellt werden. Zu Beginn will Britishvolt hier Batteriezellen mit einer Speicherkapazität von 4,8 Gigawattstunden jährlich produzieren. Wenn die Fabrik Ende des Jahrzehnts voll ausgebaut ist, sollen es 38 Gigawattstunden sein: Zellen für weit mehr als 300’000 Elektrofahrzeuge pro Jahr.

Batterien werden aber nicht nur wegen der Elektrifizierung der Mobilität immer wichtiger. Sie speichern auch die Energie von Sonne und Wind in Wohnhäusern und Industrie.

Technologie aus Uzwil

Ein entscheidender Bestandteil einer Batterie ist die Batterie- oder Elektrodenpaste. Diese wird aus verschiedenen Zutaten gemischt. Dann wird Metallfolie mit der Paste beschichtet. Daraus wird dann Anode und Kathode, also der Plus- und Minuspol einer Batterie. Das Mischen der Paste ist deshalb ein wichtiger Prozess in der Batterieherstellung. Und die Anlage dafür liefert die Uzwiler Bühler Group.

Herkömmliche Anlagen mischen die verschiedenen Bestandteile der Paste in Chargen zusammen. Dann wird der Behälter entleert und neu befüllt. «Dabei entsteht jedes Mal Ausschuss», sagt Adrian Spillmann, Director Market Segment Battery Solutions bei Bühler. Nicht viel zwar, aber über die Zeit komme einiges zusammen. Die Anlage von Bühler hingegen mischt die Paste kontinuierlich, über Tage und Wochen.

«So entsteht kaum Abfall und der Prozess verbraucht weniger Energie.»

Und das in einem Prozess, der nur wenige Eingriffe nötig macht.

Timon Orlob, COO, Britishvolt. Bild: PD

Für Britishvolt entscheidende Vorteile. «Um E-Mobilität für weite Teile der Gesellschaft zugänglich zu machen, müssen die Herstellungskosten von Batterien gesenkt und die Produktion nachhaltiger werden», sagt Timon Orlob, COO von Britishvolt, gemäss einer Mitteilung.

Bekannt ist Bühler vor allem mit Anlagen für die Lebensmittelindustrie. Und von hier kam vor über zehn Jahren auch die Idee für die neuartige Mischtechnologie: «Ausgangspunkt war ein Extruder, mit dem sonst Teigwaren und andere Lebensmittel hergestellt werden», sagt Spillmann. «Wir suchten nach weiteren Anwendungsfeldern für die Technologie. Und die Batterieherstellung schien ein Geschäftsfeld mit Zukunft zu sein.»

In China entwickelt

Damit sollte Bühler recht behalten. Zwar habe man einige Jahre tüfteln und testen müssen, bis der Prozess Batteriepasten in hoher Qualität lieferte. 2017 wurde aber die Technologie erstmals in eine Batteriefabrik in China eingebaut. Dort, im Bühler-Standort in Wuxi, wurde der Prozess auch entwickelt. «Wir arbeiteten bei der Entwicklung eng mit möglichen Kunden zusammen», sagt Spillmann. Und die Batteriebranche war bis anhin hauptsächlich in Asien zu Hause. Hier stehen 60 Prozent der 40 Linien, in denen die Technologie heute im Einsatz ist.

Ein Mitarbeiter prüft die Qualität der Batteriepaste. Bild: PD

Doch das ändert sich. Das Britishvolt-Projekt in Northumberland ist nur eines von vielen Batteriewerken, die in den nächsten Jahren in Europa entstehen sollen.

«Auch die europäische Automobilindustrie stellt auf elektrische Fahrzeuge um.»

Das benötigt grosse Mengen Batterien. «Diese aus Asien zu importieren, ist in diesen Mengen nicht zweckmässig», sagt Spillmann.

Nachfrage aus Europa steigt

Adrian Spillmann, Director Market Segment Battery Solutions, Bühler-Gruppe. Bild: PD

«So sehen wir eine steigende Nachfrage für Elektrodenpasten-Herstellungslinien auch in Europa», sagt Spillmann. Weitere Namen dürfe er wegen Geheimhaltungspflichten allerdings nicht nennen. Jedenfalls will Bühler auch bei neueren Entwicklungen der Batterietechnologie am Ball bleiben. «Wir sind in verschiedenen Forschungsprojekten und Industriekonsortien involviert. Neben Feststoffbatterien ist für uns auch die lösungsmittelfreie Verarbeitung von Elektroden ein Thema», sagt Spillmann.

Dass die Konkurrenz unterdessen ähnliche Anlagen anbietet, macht Spillmann wenig Angst. «Es war klar, dass es so kommen würde. Für uns zeigt es, dass sich die Technologie bewährt hat.»

Europa will bei Batterien aufholen Die Branche hat grosse Pläne: Rund 40 Batteriefabriken sollen bis 2030 in Europa in Betrieb sein und Batteriezellen für über zehn Millionen Elektrofahrzeuge produzieren. Hinter vielen dieser Projekte stehen Automobilkonzerne, die dafür oft mit Partnern wie Britishvolt, der schwedischen Northvolt oder der amerikanischen Quantumscape zusammenarbeiten. Ein Grundstein dieser Entwicklung wurde 2017 gelegt, als sich europäische Unternehmen, vor allem aus der Auto- und Elektronikbranche mit Wissenschaft und staatlichen Stellen, allen voran der EU, zur «European Battery Alliance» zusammenschlossen. Doch auch Schweizer Unternehmen mischen mit: So will die Swiss Clean Battery bereits 2024 im Thurgau neuartige Batterien herstellen. Und die Blackstone Resources mit Sitz in Baar plant eine Fabrik in Deutschland. (ken)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen