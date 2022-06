Empa-Forscher glaubt an Chancen für Gigafactory im Thurgau

BATTERIEFABRIK «Die Batterieindustrie sucht die Eierlegende Wollmilchsau», sagt Empa-Batterieforscher - wird sie bald im Thurgau gebaut? Vor allem die Autoindustrie sucht nach besseren Batterien für Elektroautos: Die Feststoffbatterie soll mehr Energiespeichern, schneller laden und sicherer sein. Alle Probleme seien zwar noch nicht gelöst, sagt Empa-Forscher Corsin Battaglia. Trotzdem rechnet er der geplante Gigafactory im Thurgau Chancen aus. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 01.06.2022, 13.00 Uhr

Zum neuen Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin gehört auch eine Gigafactory für die Produktion von Batterien. Sean Gallup / Getty Images Europe

Zwischen Müllheim und Wigoltingen soll ab 2024 die nächste Generation von Batterien gebaut werden. Das zumindest plant die Swiss Clean Battery AG, die erst vor einigen Monaten zu diesem Zweck gegründet wurde. Mit der Technologie der in Teufen ansässigen High Performance Battery AG sollen hier in einer ersten Stufe Batteriezellen mit einer Speicherkapazität von insgesamt 1,2 Gigawattstunden jährlich produziert werden. Nach rund sieben Jahren will man die Kapazität auf 7,6 Gigawattstunden ausbauen. Die «Gigafactory» hätte dann über 1000 Mitarbeitende.

Europa will Abhängigkeit von Asien beenden

Grosse Pläne. Dass eine Batteriefabrik in der Schweiz entstehen soll, sei aber gar nicht so abwegig, sagt Corsin Battaglia, Batterieforscher und Abteilungsleiter an der Empa in Dübendorf. Die Zahl der Projekte in Europa ist in den letzten Jahren explodiert: «Die neu eröffneten und zur Zeit geplanten Batteriefabriken könnten jedes Jahr Batterien mit einer Speicherkapazität von insgesamt 900 Gigawattstunden produzieren. Das wären genug, um jedes Jahr rund 10 Millionen Elektroautos auszurüsten.»

Erfahrungsaustausch - und Investitionen

Corsin Battaglia, Head of Laboratory Materials for Energy Conversion, Empa Bild: PD

Treiber dieser Entwicklung ist die Autoindustrie. Denn diese will vermehrt Elektroautos entwickeln. Doch für die Batterien sind die europäischen Autobauer noch von Asien abhängig. Nicht nur das. «Die asiatischen Konzerne sind nicht nur Batteriehersteller. Ein Unternehmen wir Samsung kann Batterien produzieren, aber auch Elektronikbauteile. Es braucht zusätzlich nur Räder und ein Gehäuse, um ein Auto zu bauen», sagt Battaglia. Das hat die Europäer aufgeschreckt. 2017 unterzeichnete Maroš Šefčovič, Vize-Kommissionschef der EU, die Gründungsurkunde der «European Battery Alliance».

Die Allianz aus Industrie, Wissenschaft und staatlichen Stellen wie der europäischen Investmentbank will die unabhängige Batterieproduktion in Europa fördern. Mit Geld, aber auch mit Erfahrungsaustausch. Und sie hat erste Erfolge vorzuweisen: Die erst 2015 gegründete Northvolt hat bereits in Schweden eine erste Batteriefabrik gebaut und plant weitere Fabriken in Zusammenarbeit mit europäischen Autoherstellern.

Die Suche nach der nächsten Batterie-Generation hat begonnen

Diese aktuellen Projekte stellen alle noch Lithium-Ionen-Batterien her. Diese sind nicht nur schwer zu recyclen, sie benötigen auch problematische Rohstoffe wie Kobalt, das grösstenteils in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird - unter fragwürdigen Bedingungen. Der Kobalt-Anteil konnte zwar gesenkt werden. «Doch ganz ohne Kobalt geht es nicht. Sonst wird die Batterie instabil», sagt Battaglia.

Von der Feststoffbatterie erhofft sich die Autoindustrie höhere Reichweiten für Elektroautos. Christian Beutler / KEYSTONE

Doch bereits wird an neuen Batterietechnologien gearbeitet.

«Gesucht wird die eierlegende Wollmilchsau.»

«Die nächste Batteriegeneration soll eine höhere Energiedichte haben, schneller aufladbar und länger halten, und sie soll sicherer und billiger sein», sagt Battaglie. Die Festkörpertechnologie scheint dafür der wichtigste Kandidat. Ein fester statt flüssiger Elektrolyt kann nicht auslaufen und wäre idealerweise auch nicht brennbar.

Noch nicht alle Probleme sind gelöst

«Als Feststoffelektrolyte kommen verschiedene Materialklassen in Frage, das macht die Forschung spannend», sagt Battaglia. Feststoffelektrolyte ermöglichen in Zukunft möglicherweise auch den Einsatz von Lithium-Metall-Elektroden. Deren Speicherkapazität wäre bis zu 80 Prozent grösser als die von heutigen Lithium-Ionen-Batterien, hofft man. Gerade deshalb stehe für die Autoindustrie weiterhin Lithium im Vordergrund: Die Industrie sucht nach möglich leichten Batterien, die trotzdem höhere Reichweiten garantieren. «Der Einsatz von Lithium Metal Anoden kann aber leicht zu Kurzschlüssen in der Batterie führen.»

Die Entwicklung von Feststoffbatterien wird auch stark durch die Autoindustrie vorangetrieben, einige Probleme seien gelöst. Aber eine Technologie, die alle Ziele erfülle gebe es noch nicht, sagt der Empa-Forscher. «Trotzdem wollen erste Firmen jetzt mit der Technologie in den Markt.»

Einen Schritt voraus

Dazu gehört auch die Swiss Clean Battery. Die Batterie, die das Unternehmen ab 2024 im Thurgau bauen will, soll kein Lithium enthalten. Wohl deshalb richtet das Unternehmen ihre Produkte eher an die Industrie oder den Heimgebrauch als Speicher für Solarstrom als an die Autoindustrie.

Die neue Batterietechnologie sei für die Energiewende entscheidend, heisst es bei Swiss Clean Battery. Bild: PD

Die Anlage, die sie 2024 eröffnen will, sei noch etwas grösser als diejenige, die die Schweizer Blackstone Resources in Deutschland plant, sagt Battaglia. «Es ist sicher nicht einfach, die Technologien, die im Labor funktionieren, in dieser Grössenordnung umzusetzen», sagt er. «Das hat man nicht in ein paar Monaten umgesetzt. Und es ist eine Budgetfrage.» Trotzdem gibt er dem Thurgauer Projekt Chancen.

«Die Leute, die hinter der Technologie stehen, beschäftigen sich schon lange mit Batterien.»

Thomas Lützenrath, COO Swiss Clean Battery AG Bild: PD

Doch die Swiss Clean Battery braucht nicht nur Know-How, sondern auch Geld: Auf rund 300 Millionen Franken setzt das Unternehmen den Kapitalbedarf für die erste Stufe an. 60 Millionen davon will die SCB mit einem Börsengang im Herbst beschaffen. COO Thomas Lützenrath hofft auf den Boom bei Nachhaltigen Anlagen. Man wolle in die Energiewende investieren, und für diese seien neue Batterietechnologien entscheidend.

Unsicherheiten bleiben

Dass er Recht haben könnte, zeigt der Börsengang des US-Unternehmens QuantumScape im Jahr 2020. QuantumScape will ebenfalls Feststoffbatterien bauen und arbeitet schon seit 2012 mit VW zusammen. Es kündigte ebenfalls einen Produktionsstart im Jahr 2024 an. Der Aktienwert stieg bis im Dezember auf 114 Dollar. Doch das Beispiel zeigt auch die Unsicherheiten, die mit der Entwicklung einer neuen Batterie verbunden sind: Die Aktie wurde gestern für 12,30 US-Dollar gehandelt.

