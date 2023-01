BANKEN Wegen überhöhter Kredite in St.Galler Filiale: Bank CIC steht im Fokus der Bankenaufsicht Bei der St.Galler Niederlassung der Basler Bank CIC soll es zu Unregelmässigkeiten gekommen sein, schreibt das Finanzportal «Inside Paradeplatz». Bei der Bank rollen die Köpfe, der CEO der Regionalleiter Deutschschweiz und der St.Galler Filialleiter sind weg. Auch die Bankenaufsicht Finma interessiert sich für den Fall. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 19.01.2023, 20.30 Uhr

Die St.Galler Filiale der Bank soll einem Investor überhöhte Kredite in zweistelliger Millionenhöhe gegeben haben. Bild: Nicole Nars-Zimmer

2017 eröffnete die Bank CIC eine Filiale in St.Gallen mit vier Mitarbeitenden. Und schon ein Jahr später wurden erste Erfolge verkündet. Man habe mehrere hundert Kunden gewonnen, so der damalige Filialleiter. Und der Deutschschweiz-Chef, Christoph Bütikofer, sprach von einem guten Start. Und 2022 liess die Niederlassung in einem Inserat verlauten, man blicke auf fünf erfolgreiche Jahre zurück. Man sei «gekommen, um zu bleiben».

Doch um den Jahreswechsel hat sich bei der Bank CIC einiges geändert. Der ehemalige Filialleiter ist nicht mehr auf der Website aufgeführt. Die Niederlassung wird interimistisch von Davide Castrini geführt. Einen Interimschef hat auch die Basler Zentrale. Statt dem langjährigen Chef Thomas Müller führt jetzt David Fusi, Regionalleiter Romandie, die Tochter des französischen Crédit Mutuel. Weg ist auch der einstige Regionalleiter Deutschschweiz, Bütikofer.

Spitzenduo entlassen

Innerhalb der Bank CIC ist die Aufregung gross. Der Basler Bank nahestehende Quellen berichten von chaotischen Zuständen. Die Mitarbeitenden fühlten sich von der Bankleitung ungenügend informiert.

Der Grund: Binnen drei Wochen berichtete das Finanzportal «Inside Paradeplatz» zweimal über die Bank. Ende Jahr schrieb das Medium über die Entlassung von Thomas Müller und Christoph Bütikofer. Die Hintergründe waren damals unbekannt. Nun bringt das Portal die Entlassung mit einem konkreten Anlass in Verbindung. Die Spur soll in die St.Galler Niederlassung führen.

Kredite fast ohne Eigenkapital

Hier habe die Bank Kredite in zweistelliger Millionenhöhe für einzelne Immobilienprojekte vergeben, für die die Investoren offenbar kaum eigene Mittel aufgebracht haben. Konkret soll die St.Galler Filiale der CIC einem Schweizer griechischer Abstammung Kredite vergeben haben, die teilweise zum vollen Betrag von der CIC finanziert wurden. Der an der Zürcher Goldküste wohnhafte Ostschweizer betreibe ein eigenes Baugeschäft und investiere in Renditeimmobilien, schreibt «Inside Paradeplatz». Laut Schätzungen belaufe sich sein Portfolio auf über 100 Millionen Franken.

Die Schweizer Banken haben sich selber Regeln auferlegt, was die Mindestanforderungen für mit Hypotheken finanzierte Immobilien anbelangt. Bei selbstgenutzten Liegenschaften muss der Bankkunde mindestens 10 Prozent einer Hypothek mit eigenen Mitteln finanzieren. Bei Renditeobjekten beträgt der Mindestanteil an Eigenmitteln 25 Prozent. Die Finanzmarktaufsicht Finma hat diese Regeln als aufsichtsrechtlichen Mindeststandard anerkannt.

Die Zentrale der Bank CIC am Basler Marktplatz. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Finma ist mit Bank in Kontakt

Werden diese Regeln verletzt, muss die Finma in ihrer Aufsichtsfunktion einschreiten. Die üblicherweise wortkarge Behörde bestätigt: «Die Bank hat uns über ein unangemessenes Geschäftsverhalten in einer Filiale informiert», sagt ein Sprecher. «Wie in solchen Situationen üblich, stehen wir in diesem Kontext mit der Bank in Kontakt.» Zudem habe die Finma Kenntnis von den Wechseln im Management der Bank. Wie üblich äussere sich die Behörde nicht zu weiteren Inhalten oder Details der Aufsichtstätigkeit.

Zu den Aufgaben der Behörde gehört es, die Leitung einer Bank fachlich und charakterlich zu prüfen. Damit soll das Vertrauen des Publikums in die beaufsichtigte Bank und das Ansehen des Finanzplatzes gewahrt werden. Gut möglich, dass die Entlassung Müllers in diesem Zusammenhang auch präventiven Charakter hatte.

Von Migros Bank gekommen

Entlassen wurde in diesem Zusammenhang scheinbar auch der Leiter der CIC-Niederlassung in St.Gallen. Dieser war einer von mehreren leitenden Angestellten, die Müller von der gemeinsamen Zeit bei der Migros Bank kannte und zur CIC holte. Der Filialleiter soll wiederholt vom Ostschweizer Immobilieninvestor eingeladen worden sein, wie mehrere Auskunftspersonen zu «Inside Paradeplatz» sagten. Bevorzugter Ort sei ein Hotel auf der griechischen Insel Santorini gewesen, das Haus gehöre einem Freund des Ostschweizers.

Bank hat spät reagiert

Trotz Hinweisen von aussen auf die Vorgänge, habe die CIC lange nicht reagiert. Im Frühling 2022 habe der Leiter der Filiale St.Gallen nach einer ersten hausinternen Untersuchung lediglich einen Verweis bekommen. Im Herbst habe die Spitze der CIC ein ganzes Dossier erhalten, gleichzeitig drohten die Informanten, damit zu den Behörden zu gehen. Dies führte zu einer zweiten Untersuchung im Haus und zu den Entlassungen.

Zu den Entlassungen äusserte sich das Geldinstitut damals nicht. Auf eine Anfrage bezüglich der St. Galler Filiale hat die CIC bis Redaktionsschluss nicht reagiert. Zu «Inside Paradeplatz» sagte sie lediglich: «Die Bank CIC unterstreicht ihr uneingeschränktes Bekenntnis zu ethischen Werten und Verhaltensregeln, auf welche sie alle ihre Tätigkeiten ausrichtet.»

Die Basler Staatsanwaltschaft äussert sich gar nicht zum Fall. «Gestützt auf das Amts- und Untersuchungsgeheimnis sowie die weiteren Vorgaben der Strafprozessordnung, aber auch aufgrund der Persönlichkeitsrechte möglicherweise Betroffener und allfälliger Verfahrensbeteiligter, können wir uns grundsätzlich nicht zu allfälligen hängigen Strafverfahren äussern.» Dies gelte in der Regel und namentlich in identifizierbaren Kontexten auch für die Frage, ob Anzeigen eingegangen seien, sagt Sprecher Martin Schütz. Die Staatsanwaltschaft in St.Gallen teilt einzig mit, noch sei keine Anzeige zu diesem Fall eingegangen.

