BANKEN St.Galler Kantonalbank spürt Turbulenzen an den Finanzmärkten Die SGKB musste im ersten Halbjahr einen Ertragsrückgang von drei Prozent hinnehmen. Dabei hat sich vor allem das Börsenumfeld verschlechtert. Im Kernmarkt konnte die Bank hingegen wachsen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 17.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der russische Einmarsch in der Ukraine hat den Höhenflug an den Finanzmärkten beendet. Das spürt auch die SGKB in ihren Büchern. Bild: Allie Joseph/AP New York Stock Exchange

«Wir können uns wieder mit unseren Kunden treffen, und wir konnten diesen Frühling endlich wieder mit unseren Aktionärinnen und Aktionären eine Generalversammlung feiern», freut sich Christian Schmid, CEO der SGKB. Ein Stück Normalität nach der Pandemie, das es zu schätzen gelte, «gerade jetzt, wo man scheinbar jede Woche neue schlechte Nachrichten hören muss.»

Anlagen neu bewerten

Für den Geschäftsgang der Bank waren im ersten Halbjahr dieses Jahres vor allem die schlechten Nachrichten von der Börse wichtig. Noch um die Jahreswende schwangen sich die Finanzmärkte zu neuen Höhen auf, getrieben von der schnellen Erholung nach der Coronapandemie. Doch mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine kam der Absturz. So musste die Bank einige ihrer Anlagen neu bewerten – gut 11 Millionen Franken tiefer. Und auch die verwalteten Vermögen gingen um über drei Milliarden auf 52,1 Milliarden Franken zurück, obwohl Kunden der SGKB rund 850 Millionen Franken zusätzlich zur Verwaltung anvertrauten.

Christian Schmid, CEO der St.Galler Kantonalbank (SGKB). Bild: Reto Martin

So ging der Ertrag aus dem Handelsgeschäft um gut drei Millionen zurück, während die SGKB im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um vier Millionen zulegte – ein Zeichen der wiedergewonnenen Normalität nach Corona. «Die Leute reisen wieder ins Ausland und brauchen Fremdwährungen», sagt Schmid. Ein Stück Normalität ist in Zeiten der Negativzinsen auch der leichte Rückgang der Erträge aus dem Zinsgeschäft, auch wenn die Kundenausleihungen um eine knappe Milliarde zulegten. Mit 153 Millionen Franken macht das Zinsgeschäft aber immer noch gut 60 Prozent des Ertrages aus.

Ergebnis leicht unter Vorjahr

Insgesamt ging der Ertrag der SGKB im Vergleich zum ersten Semester 2021 um 2,9 Prozent auf 246 Millionen Franken zurück. Leicht gestiegen ist auch der Personalaufwand, nicht nur wegen Lohnerhöhungen. «Es fielen auch mehr Kosten für Weiterbildungen an. Nach der Pandemie gab es bei vielen Mitarbeitenden hier einen Nachholbedarf», sagt Christian Schmid. Der Bruttogewinn sank so um 7,5 Prozent auf 110 Millionen Franken. Der Konzerngewinn nach Steuern ging um drei Prozent auf 91 Millionen Franken zurück. Auch für das ganze Jahr rechnet die SGKB mit einem Ergebnis leicht unter dem Vorjahr.

Alles anzeigen

Immobilien werden trotz Zinsschritt teurer

Noch kaum einen Einfluss auf das Ergebnis hatte dagegen der Zinsschritt der Nationalbank von Mitte Juni. Und was die Folgen davon sind, hänge auch davon ab, ob die Nationalbank im September die Zinsen in den positiven Bereich anheben, sagt Schmid. Eine Trendwende am Immobilienmarkt erwarte er aber auch dann nicht. «Die Nachfrage nach Wohneigentum ist immer noch hoch und das Angebot weiterhin sehr knapp», sagt er. Ausserdem seien Geldmarkthypotheken weiterhin günstig, und die Zinsen für langfristige Anleihen im langjährigen Vergleich immer noch tief. So dürften auch die Preise weiter steigen.

Grundsätzlich begrüsst Schmid eine Normalisierung des Zinsumfelds, auch wenn dies im Übergang zu Verlusten führen könne. «So war es bislang noch möglich, Geld zu einem negativen Satz auf dem Geldmarkt zu leihen und es bis zu einem gewissen Freibetrag bei der Nationalbank zum Nullzins anzulegen.» Das habe es erlaubt, den meisten Kunden keine Negativzinsen zu verrechnen. «Diese Erträge fallen dann aber weg.»

Wolken am Konjunkturhorizont

Beat Schiffhauer. Konjunkturexperte der St.Galler Kantonalbank und Mitglied des Konjunkturboard Ostschweiz. Bild: PD

Noch wenig Einfluss habe der Zinsentscheid der Nationalbank auch auf die Investitionen der Ostschweizer Unternehmen, sagt SGKB-Konjunkturexperte Beat Schiffhauer. «Die Unternehmen treffen ihre Budgetentscheide für nächstes Jahr in den nächsten Monaten», sagt er. Dass die Ostschweizer Wirtschaft sich aber etwas mehr zurückhält, ist nicht auszuschliessen. Noch seien die Auftragsbücher gut gefüllt, sagt Schiffhauer. «Aber die Industrie spürt einen gewissen Rückgang der Nachfrage, gerade aus dem Ausland.» Denn dort scheint die schnelle Erholung von Corona abzuflachen. «Die USA sind technisch gesehen in einer Rezession», sagt Schiffhauer. Und die geopolitische Lage birgt weitere Risiken: Der Krieg in der Ukraine, Energieknappheit, Inflation und ein Konflikt zwischen China und Taiwan können auch in der Schweiz zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen. Das berichtete bereits das Ostschweizer Konjunkturboard. Zu dessen Expertenteam gehört auch Schiffhauer.

Immerhin: Die letzte Krise scheinen die Ostschweizer Unternehmer gut gemeistert zu haben. Von den über 1700 Covid-Notkrediten, die die SGKB 2020 sprach, sind noch knapp 1300 übrig. Deren Summe hat sich von knapp 250 Millionen auf noch 118 Millionen halbiert. Im März wurden die ersten Amortisationsraten fällig. Diese wurden auch weitgehend bezahlt. «Von allen Kreditnehmern mussten wir nur 90 Fälle, die Kredite von insgesamt 4,5 Millionen Franken aufgenommen haben, an die Bürgschaftsorganisation weiterleiten», sagt Schmid. Dass die Zahlen so tief sind, zeige auch, dass es der Wirtschaft noch gut gehe. Zumindest im Moment. «Wie es weitergeht, sehen wir jetzt jedes Quartal, wenn die Amortisationen fällig werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen