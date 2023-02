BANKEN SGKB steigert Konzerngewinn – und die «Ostschweizer Wirtschaft kommt relativ ungeschoren durch die wirtschaftliche Abkühlung» An der Präsentation des Jahresergebnisses der St.Galler Kantonalbank ging es auch um die Aussichten für die Ostschweizer Wirtschaft. Und die sind wieder besser, als es noch im Herbst schien. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 16.02.2023, 05.00 Uhr

Die Frachtpreise sind wieder gesunken. Auch das stärkt den Optimismus in der Ostschweizer Wirtschaft. Bild: Roman Würsch

Unter dem Strich kann die St.Galler Kantonalbank (SGKB) mit ihrem Jahresergebnis für 2022 zufrieden sein. Zwar ging der Geschäftsertrag etwas zurück. Doch der Konzerngewinn liegt mit 184 Millionen Franken drei Millionen über dem Vorjahresergebnis. In Form von Steuern, Dividenden und Abgeltungen zahlt die Bank insgesamt 75,5 Millionen Franken an den Kanton. Und die Bank hat in beiden wichtigen Geschäftsbereichen neue Kunden gewonnen.

So wurden der SGKB 2,7 Milliarden Franken an Vermögen zur Verwaltung anvertraut. Ein grosser Teil davon kam von inländischen Privatpersonen. Aber auch institutionelle Anleger und externe Vermögensverwalter trugen je über 700 Millionen an Neugeldern bei. «Hier haben wir uns auch ein Spezialgebiet aufgebaut, das uns erlaubt, auch ausserhalb unseres Kerngebiets Kunden zu gewinnen», sagte CEO Christian Schmid an der Präsentation des Jahresergebnisses. Trotzdem spürten auch die SGKB-Kunden die Verwerfungen an den Finanzmärkten. Und so ging der Ertrag aus dem Anlagegeschäft um 10 Millionen auf 151 Millionen Franken zurück.

Hypotheken für Investoren

Um denselben Betrag gestiegen ist dafür der Ertrag aus dem Zinsgeschäft. Die Ausleihungen stiegen um 1,8 Milliarden Franken. Mehr als die Hälfte der Kredite gingen an grosse Immobilieninvestoren – auch ein Effekt der höheren Zinsen, sagt Schmid. Während der Periode der Negativzinsen seien Versicherungen und Pensionskassen ins Hypothekengeschäft eingestiegen, mit oft sehr günstigen Zinsen. «Hier haben wir nicht immer mitgemacht», sagt Schmid. Dafür stiegen jetzt die Versicherer wieder aus dem Geschäft aus – was der Bank jetzt zugutekomme.

Doch auch die Hypotheken an Private sind gestiegen, trotz der höheren Zinsen. Diese sowie eine Abkühlung der Wirtschaft nähmen zwar vielleicht etwas Druck von der Nachfrage, sagt Schmid. «Aber die Nachfrage ist immer noch sehr hoch im Vergleich zum weiterhin knappen Angebot.» Das werde auch 2023 so bleiben.

Aussichten hellen sich auf

Christian Schmid, CEO der St.Galler Kantonalbank (SGKB). Bild: Reto Martin

Allerdings dürften im kommenden Jahr die Zinserhöhungen auch zu Ende sein, sagt Schmid. Auch von den Aktienmärkten kämen wieder positive Impulse. Grundsätzlich gelte aber: «Geht es der Ostschweizer Wirtschaft gut, geht es auch der St.Galler Kantonalbank gut.» Doch schienen die Aussichten für die Wirtschaft zuletzt eher trüb: Inflation, Krieg, Energiekrise und Zinserhöhungen müssten zu einer Rezession führen, so prophezeiten viele Experten. Und tatsächlich schwächt sich die Wirtschaft in den Nachbarländern bereits ab.

Doch Beat Schiffhauer, Konjunkturexperte der SGKB und Mitglied des Konjunkturboards Ostschweiz, ist zuversichtlicher: «Wir haben den Eindruck, dass die Ostschweizer Wirtschaft relativ ungeschoren durch die Abkühlung kommt.» Das zeigen die Unternehmensumfragen, die das Konjunkturboard analysiert. So hat sich die Stimmung in fast allen Sektoren im Vergleich zum Vorquartal aufgehellt. So erwarten die meisten Branchen für die nächsten sechs Monate weiterhin eine Abkühlung. Aber statt eines steifen Gegenwinds erwarten sie nur noch ein kühles Lüftchen.

Schiffhauer sieht zwei wichtige Gründe dafür. So hat sich die befürchtete Energiekrise weitgehend entspannt. Ein eigentlicher Energiemangel ist nicht eingetreten. Und auch die Preise für Öl oder Gas sind wieder gesunken. Ausserdem hätten viele Ostschweizer Unternehmen trotz hoher Nachfrage in den letzten Monaten nicht im gleichen Masse ausgebaut wie in ähnlichen Boomphasen üblich. «Man ist etwas mit angezogener Handbremse gefahren», sagt Schiffhauer. Das habe mit dem Arbeitskräftemangel und den Engpässen in den Lieferketten zu tun. «Nun können sie trotz Abkühlung die hohen Auftragsbestände abarbeiten, ohne Leute entlassen zu müssen.»

Preisdruck hält an

Beat Schiffhauer ist Konjunkturexperte bei der SGKB und Mitglied der Ostschweizer Konjunkturboards. Bild: PD

Trotzdem halte der Preisdruck weiter an, wenn auch etwas abgeschwächt. Dabei steigen die Preise für Rohstoffe und Vorleistungen immer noch stärker als die Verkaufspreise. «Die Unternehmen können die höheren Preise nicht immer eins zu eins weitergeben, was die Marge belastet.» Ein weiteres Problem sei die Lagerhaltung. Während der Lieferkettenprobleme bauten viele Unternehmen ihre Lager auf. «Was in dieser Zeit sicher sinnvoll war», sagt Schiffhauer. Allerdings legten die Unternehmen nicht nur Vorräte an Vorprodukten und Rohstoffen an. «Viele haben bereits zu viele Fertigprodukte an Lager. Wenn eine Abkühlung kommt, kann ein zu grosses Lager an Fertigprodukten eine Belastung sein.»

Ausserdem entspannt sich mit der Öffnung Chinas auch die Lieferkettenproblematik. Auch die Transportkosten sind bereits deutlich gesunken. «Was natürlich auch hilft, ist die Abschwächung der Nachfrage», sagt Schiffhauer. Weiterhin akut sei hingegen der Arbeitskräftemangel. Eine ungewöhnliche Situation, sagt er: «Einerseits hat man eine wirtschaftliche Abkühlung, gleichzeitig suchen alle händeringend Personal.» Davon betroffen scheint vor allem das Baugewerbe. Hier bezeichnen 60 Prozent der befragten Unternehmen den Personalmangel als ein Problem. Doch auch in anderen Branchen bleibt es ein wichtiges Thema – und das dürfte über Jahre so bleiben, sagt Schiffhauer.

Die tiefe Arbeitslosigkeit hat auch Vorteile für die Schweizer Wirtschaft. Der Binnenmarkt ist weiter stabil, die Konsumentenstimmung hat sich nach einer Flaute erholt. So hat auch die Bauwirtschaft weiterhin genug Aufträge. «Die Bauunternehmen spüren die höheren Zinsen noch nicht, sie klagen eher über die gestiegenen Kosten.»