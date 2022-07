Banken passen Negativzinsen an - Sparzinsen bleiben unverändert

BANKEN Ostschweizer Banken begrüssen Zinsentscheid der Nationalbank – mit höheren Sparzinsen warten sie aber noch zu Im Zuge der Leitzinserhöhung der Nationalbank ziehen auch Ostschweizer Banken nach: Die Negativzinsen auf hohe Baranlagen werden gesenkt oder aufgehoben. Grundsätzlich begrüssen die Banken den Entscheid. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Wer hohe Bargeldanlagen auf dem Konto hatte, musste in den letzten Jahren oft draufzahlen – in Form von Negativzinsen. Mit dem Zinsentscheid der Nationalbank schaffen aber auch erste Ostschweizer Banken den Negativzins ab. Gaetan Bally / Keystone / KEYSTONE

Seit Jahren klebten die Leitzinsen in Europa und den USA am Nullpunkt, in der Schweiz lag er gar 0,75 Prozentpunkte darunter. Doch in Folge der Inflationszahlen drehen die Zentralbanken den Geldhahn ab: Nach der US-Fed und der Europäischen Zentralbank EZB erhöhte auch die SNB die Zinsen um 0,5 Prozent. Ein grosser Schritt, auch wenn die Schweizer Leitzinsen so negativ bleiben.