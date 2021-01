Banken «Kunden müssen sich in der Geschäftsstelle wohlfühlen»: Bankfilialen haben in der Ostschweiz nicht ausgedient Twint und E-Banking sind auf dem Vormarsch, die UBS will 44 Filialen schliessen, davon drei in der Ostschweiz. Doch viele Ostschweizer Banken halten an ihrem Filialnetz fest oder bauen es aus. Kaspar Enz 15.01.2021, 05.00 Uhr

Gerade während der Coronapandemie hat die Nutzung elektronischer Bezahlsysteme zugenommen. Bild: Keystone

44 Filialen will die UBS schliessen, drei davon in der Ostschweiz. Und sie ist nicht die einzige Bank, die immer mehr Türen schliesst. Im vergangenen Sommer kündigte schon die CS eine Serie von Schliessungen an. Über die letzten Jahre schlossen in der Ostschweiz pro Jahr fünf Bankfilialen. Kein Wunder. Bankschalter werden immer weniger genutzt. Die Coronapandemie hat den Trend verstärkt.

Trend geht weg vom Bargeld

Das spürt auch die St.Galler Kantonalbank. Schaltertransaktionen gehen zurück. Die digitalen Kanäle werden mehr genutzt, statt Bargeld wird mit Karte oder Twint bezahlt, sagt René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden der SGKB. «Es wird auch deshalb weniger Bargeld gebraucht, da in Bereichen mit hohem Bargeldeinsatz wie der Gastronomie die Coronamassnahmen wirken», sagt Walser. Nach der Pandemie könnte es zwar eine Gegenbewegung geben. Aber der Trend geht auch nach Corona Richtung bargeldlos. Trotzdem will die Kantonalbank an ihren 38 Geschäftsstellen festhalten.

«Wo wir eine Niederlassung haben, ist unser Marktanteil deutlich höher.»

SGKB-Geschäftsleitungsmitglied René Walser.

Auch wenn die digitalen Möglichkeiten ausgebaut werden, sei die Nähe zu den Kunden wichtig. «Deshalb müssen wir auch eine entsprechende Umgebung für den Kundenkontakt schaffen», sagt René Walser. Jedes Jahr investiere die Bank acht bis zehn Millionen Franken in die Erneuerung der Geschäftsstellen. Im Moment werden Oberriet, Gossau und Wittenbach umgebaut.

Kaffee statt Schalter

Denn neue Zeiten verlangen nach neuen Bankfilialen: Sie sollen keine abweisenden Schalterhallen mehr sein. Sie sollen die Kunden einladen, eine angenehme Umgebung sein für Beratungsgespräche.

Wie bei der Raiffeisen-Geschäftsstelle in St.Gallen, wo hinter der Scheibe eine Kaffeemaschine lockt. Denn wie viele Kantonalbanken will auch die Genossenschaftsbank eine hybride Bank sein, also eine, die digitale Angebote mit persönlicher Beratung kombinieren will.

Dabei stand auf vielen Bankfilialen, die in den letzten Jahren geschlossen wurden, das rote Logo der Genossenschaftsbank: 2015 hatten die Ostschweizer Raiffeisenbanken noch 138 Geschäftsstellen. Einige Fusionen von Raiffeisengenossenschaften später sind es 17 Filialen weniger. Allerdings gehören damit immer noch vier von zehn Bankfilialen in der Ostschweiz zu Raiffeisen.

Zehn Minuten bis zur nächsten Raiffeisen

Für die Kunden sei der Unterschied aber nicht sehr gross, sagt Raiffeisen-Sprecherin Angela Rupp. «99 Prozent der Ostschweizer erreichen eine Geschäftsstelle in zehn Autominuten. Das hat sich in neun Jahren nicht geändert.»

Und während einige wenig frequentierte Geschäftsstellen schliessen, würden auch neue eröffnet. «Der Entscheid darüber liegt aber bei den einzelnen Genossenschaften.»

20 Prozent weniger Bargeldtransaktionen

Michael Steiner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Acrevis Bank.

Acht Standorte führt derzeit die Regionalbank Acrevis. An dieser Zahl will man am St.Galler Hauptsitz vorerst nicht rütteln, auch wenn die Trends eindeutig sind. «Wir haben in der kürzeren Vergangenheit einen rund 20-prozentigen Rückgang an Bargeldtransaktionen zu Gunsten digitaler Kanäle festgestellt, die Nutzung von E-Banking und Mobile Banking hat deutlich zugenommen», sagt CEO Michael Steiner. Das werde sich nach der Pandemie kaum ändern.

«Geblieben ist indes das Bedürfnis nach kompetenter und persönlicher Beratung, wenn es um finanzielle Fragen geht.» Digitale Kanäle würden wohl auch in der Beratung an Bedeutung gewinnen. «Physische Präsenz mit Bankstandorten wird es auch künftig brauchen und geben.»

Man kann auch neu eröffnen

Tatsächlich eröffnen manche Banken immer noch neue Filialen. «Wir eröffnen im März eine ganz neue Geschäftsstelle in Islikon», sagt Anita Schweizer, Sprecherin der Thurgauer Kantonalbank. «Wir analysieren, wie sich die Region entwickelt, da kann eine neue Filiale der richtige Entscheid sein», sagt sie. Die neue Filiale ist zwar nur einen Katzensprung von Frauenfeld entfernt. «Aber wir glauben an das Potenzial der Gegend.»

Bei der Thurgauer Kantonalbank sind neue Filialen durchaus ein Thema. Bild: Reto Martin

Die Nähe habe auch Vorteile. Geschäftskundenberater aus Frauenfeld könnten hier die Räume für Kundengespräche nutzen. Auch in der neuen TKB-Filiale wird es keine Schalter geben, stattdessen Raum für Beratung.

Denn die, sagt Schweizer, sei nach wie vor wichtig, auch für jüngere Kunden. «Gerade wenn es um wichtige Lebensereignisse geht, um Vorsorge, Hauskauf, Selbstständigkeit, da schätzt man das persönliche Gespräch.» Und deshalb sei es wichtig, dass man als Bank nahe bei den Leuten sei.



Valiant expandiert nach Osten

Nahe bei den Leuten will auch die Valiant Bank sein, die von ihrem Kerngebiet in Bern aus ihre Fühler immer weiter nach Osten ausstreckt. Nach neuen Filialen in St.Gallen und Wil sind auch in Frauenfeld bereits Valiant-Berater unterwegs. Eine Filiale soll hier bald eröffnet werden. Wann sei noch unklar, heisst es bei Valiant.

Klar ist aber der angestrebte Expansionskurs: Bis 2024 eröffnen wir 14 zusätzliche Geschäftsstellen und schaffen 170 Vollzeitstellen, sagt Mediensprecher Simon Bickel. Denn das persönliche Gespräch vor Ort sei immer noch wichtig. Dabei helfe auch eine richtig gestaltete Filiale: «Kundinnen und Kunden müssen sich in einer Geschäftsstelle wohl fühlen.»