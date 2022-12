Credit Suisse Ostschweiz poliert Image auf

Interview Die Credit Suisse kämpft mit ihrem Image – der Ostschweizer Regionalleiter ist überzeugt: «Unsere Stärke wird unterschätzt» Die Credit Suisse will die Krisen und Skandale hinter sich lassen. Reto Müller, Regionalleiter Ostschweiz, schaut lieber nach vorne als in den Rückspiegel. Zinserhöhungen seien ein zweischneidiges Schwert, sagt er. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Reto Müller, Leiter Ostschweiz der Credit Suisse, sieht keine Konkurswelle auf die Ostschweiz zurollen. Ralph Ribi

Er ist seit 28 Jahren bei der Credit Suisse und Reto Müller leitet seit 2016 die Region Ostschweiz der CS mit ihren rund 330 Mitarbeitenden. Der Schaffhauser Bankfachmann war zuvor innerhalb des Kreditmanagements für das Hypothekargeschäft in der Schweiz zuständig und hat unter anderem auch das Kreditmanagement des Firmenkundengeschäfts Schweiz verantwortet. Angesichts der aktuellen, auch geopolitischen Krisen hat er Vertrauen in die hiesigen Unternehmungen: «Ich bin mir sicher, dass die KMU die Krise grundsätzlich gut meistern.»

Sind Sie mit der Zinspolitik der Zentralbanken einverstanden?

Reto Müller: Ob ich einverstanden bin oder nicht, spielt keine Rolle. Generell sehen wir global, dass die Notenbanken anfangen, gegen die inflationären Tendenzen Gegensteuer zu geben. Jede Notenbank versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Fed ist sicher aggressiver und schneller unterwegs. Auch in der Schweiz haben wir uns von der Negativzinspolitik verabschiedet.

Wird die Inflation dadurch ausgebremst?

Ich glaube, dass die Inflation schon gedämpft wird. Aber es ist auch ein zweischneidiges Schwert, Zinserhöhungen haben immer auch Nebenwirkungen. Wir vertrauen hier stark auf unsere Nationalbank. Sie hat bisher Augenmass bewiesen und die richtigen Entscheide für unser Land getroffen.

Führt das auch zu mehr Sparkonti und Anlagen, die Zinsen abwerfen?

Eine Folge der Negativzinsen war, dass es gar keine Zinsen mehr gegeben hat. Je mehr wir uns ins positive Zinsumfeld bewegen, desto grösser wird grundsätzlich der Handlungsbedarf. Die geopolitische Situation bewirkt allerdings auch eine gewisse Zurückhaltung. Wir beobachten natürlich die Finanzmärkte und es gibt ja schon ziemliche Differenzen zu den Höchstständen an den Börsen im vergangenen Jahr.

Reto Müller, seit 2016 Leiter der CS Ostschweiz, sieht die Ostschweiz nicht in einer Sonderrolle. Ralph Ribi

Ist die Ostschweiz, was Anlagen und Sparen betrifft, ein Sonderfall?

Nein, die Ostschweiz unterscheidet sich hier in meiner Wahrnehmung nicht von der Gesamtschweiz. Auch hier gibt es Anleger, die mehr, und solche, die weniger Risiken eingehen.

Hypotheken gehören auch bei der CS zum Kerngeschäft. Spüren Sie schon eine gewisse Zurückhaltung?

Der Immobilienmarkt ist durchaus intakt. Tatsächlich spüren wir aber eine gewisse Zurückhaltung. Wenn Objekte ausgeschrieben sind, sehen wir, dass das Interesse noch immer da ist, aber es gibt etwas weniger Interessenten. Das deutet darauf hin, dass der Entscheid Eigenheim vielleicht noch einmal mehr hinterfragt wird. Am Schluss braucht es aber nur einen, der den Kaufentscheid trifft.

Jetzt sind wir in der Ostschweiz angelangt. Geht es Ihnen die letzten Jahre, leicht abgewandelt, wie dem Dichter Heinrich Heine vor 180 Jahren: «Denk’ ich an die CS in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ich kann nicht mehr die Augen schliessen und meine heissen Tränen fliessen?»

Die Credit Suisse hat in den letzten Jahren mit Skandalen Schlagzeilen gemacht. Andrea Zahler

Also grundsätzlich ist klar, dass wir eine sehr herausfordernde Zeit hinter uns haben. Und wie gesagt, ist das geopolitische Umfeld nach wie vor schwierig. Aber in Bezug auf die Credit Suisse muss ich sagen, unsere Stärke wird definitiv unterschätzt. Wir sind besser, als wir wahrgenommen werden. Schlafprobleme habe ich auf jeden Fall keine.

Oswald Grübel lässt gerade keine Gelegenheit aus, zu betonen, dass die CS unterbewertet ist. Wirken sich die Negativschlagzeilen in der Ostschweiz vor Ort aus?

Das gilt nicht nur für die Ostschweiz. Hier gibt es keine regionalen Unterschiede. Grundsätzlich ist es uns sicher recht, wenn wieder etwas Ruhe einkehrt und wir uns wieder verstärkt auf unser Tagesgeschäft konzentrieren können. Dann kommen auch wieder positive Schlagzeilen.

Sie gehen also davon aus, dass die CS diese Unwetter überlebt?

Definitiv. Das ist gar keine Frage. Die Bank hat einen klaren Plan, welchen wir am 27. Oktober 2022 präsentiert haben und der unter anderem eine Stärkung der Schweizer Bank und des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts beinhaltet. Diesen gilt es jetzt konsequent umzusetzen.

Sie sind ja ein Urgestein bei der CS. Haben Sie eine Erklärung, wie es zu diesen Geschichten mit Milliardenabschreibern und Turbulenzen im obersten Kader kommen konnte?

Ich bin seit 28 Jahren bei der CS und habe schon einiges erlebt. Aber ich schaue grundsätzlich vorwärts. Wir haben eine klare Strategie, die Umstrukturierungen und Kostenreduktionen zur Folge hat. Das ist die richtige Antwort auf das, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir müssen die Lehren daraus ziehen. Wenn man im Auto in den Rückspiegel schaut, dann sind das kaum zehn Prozent der Frontscheibe. Deswegen konzentriere ich mich auf den Blick nach vorne und weniger auf den Rückspiegel.

Ist es denn hilfreich, wenn die Saudi National Bank der Bank unter die Arme greift und mit 9,9 Prozent grösster Aktionär bei der CS wird?

Die Kapitalerhöhung war ein sehr wichtiger Schritt für die Umsetzung der laufenden Restrukturierung. Die CS ist ein Schweizer Unternehmen, das weltweit und regional unterwegs ist. Unsere Aktionärsbasis ist entsprechend sehr breit diversifiziert. Insofern fühle ich mich da sehr komfortabel. Unsere Aktionäre haben der Bank übrigens auch das Vertrauen mit der Kapitalerhöhung ausgesprochen.

Haben Kunden in der Ostschweiz die CS wegen der Turbulenzen verlassen?

Es gibt auch diesbezüglich keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen der CS in der Ostschweiz und der gesamten Schweizer Division. Auswirkungen hatte das schon. Wir hatten anspruchsvolle Gespräche mit Kundinnen und Kunden, aber auch intern mit unseren Mitarbeitenden. Dass es kritische Fragen gibt und teilweise auch eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist, denke ich, ist nachvollziehbar. In ganz vielen Fällen konnten wir dem mit Transparenz entgegenwirken und auch im direkten Gespräch für eine gewisse Beruhigung sorgen. Viele Kundinnen und Kunden messen uns nach wie vor an der Leistung, die sie tagtäglich von der Bank erhalten. Ein echtes Zeichen des Vertrauens.

Können Sie Zahlen nennen zu den Neukunden und solchen, die die CS verlassen haben?

Zahlen kann ich keine nennen. Aber die Schweizer Division der Credit Suisse hat in 2021 ein Rekordergebnis verzeichnet. Auch in der Ostschweiz war 2021 für die CS ein sehr erfolgreiches Jahr. Und wir sind auch dieses Jahr wieder sehr solide unterwegs.

Mit der neuen Strategie sollen in Zukunft bei der CS Krisen möglichst vermieden werden. Reto Müller befürwortet die Strategie. Ralph Ribi

Also muss sich die HSG kein Kopf machen, dass die Credit Suisse ihr Engagement zurückzieht?

Absolut nicht. Wir sind 2021 eine langfristige, zehnjährige Partnerschaft mit der HSG eingegangen mit dem Ziel, Forschung und Lehre bei der Entwicklung von Know-how zwischen Finance, Management und Recht zu stärken. Diese Partnerschaft werden wir erfüllen. Das finanzielle Engagement der Bank beträgt insgesamt 20 Millionen Franken.

Dann bleibt auch die Unterstützung für die St.Galler Festspiele?

Die St.Galler Festspiele sind ein langjähriges Engagement von uns. Die Planung für 2023 läuft und ich freue mich schon auf das Kulturfestival nächstes Jahr.

Zurück zu den ernsteren Themen. Kommen die Ostschweizer Unternehmen gut durch die aktuellen Krisen in der Welt? Hier sind ja sehr viele vom Export abhängig.

Was die KMU generell bewiesen haben, ist, dass sie mit Herausforderungen umgehen können. Das gilt in der Ostschweiz stellvertretend für alle Schweizer Unternehmen. Da bin ich doch relativ optimistisch, dass sie auch die aktuelle Situation gut meistern.

Sehen Sie eine Konkurswelle auf die KMU zukommen?

Nein, das sehe ich nicht. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass die KMU die Krise relativ gut meistern werden.

Frisst die Digitalisierung das Filialnetz?

Nein, absolut nicht. Es gibt Kundenbedürfnisse, die zunehmend digitaler Natur sind. Die Digitalisierung macht natürlich vor der Bankenwelt nicht halt. Für unsere Filialen haben wir neue Konzepte entwickelt und umgesetzt. Filialen haben nun neue modulare Elemente wie zum Beispiel Co-Working-Spaces.

Das war vor einigen Jahren noch undenkbar.

Ja. Früher war man wegen eines Schaltergeschäftes auf der Bank, heute werden Filialen zu Austauschplattformen. Das ist der Wandel, in dem wir alle stecken. Die Filiale in St.Gallen war nach der Geschäftsstelle Europaallee in Zürich schweizweit die erste, die nach dem neuen Konzept ausgestattet worden ist.

Krisen, Tagesgeschäft, Zinsen und Digitalisierung. Wie holen Sie sich die Kraft, um die CS in der Ostschweiz voranzubringen?

Bewegung in der Natur und in den Bergen ist mir wichtig. Mal schneller, mal langsamer. Ich gehe gerne mit der Familie spazieren. So fülle ich meine Energiespeicher auf.

