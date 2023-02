Appenzeller Kantonalbank: Mit Maturanden gegen Fachkräftemangel

BANKEN Appenzeller Kantonalbank setzt auf Maturanden gegen den Fachkräftemangel Die Appenzeller Kantonalbank steigert ihren Ertrag und schüttet mehr an den Kanton aus. Möglich gemacht haben das auch die höheren Zinsen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Für angehende Wohneigentümer ist das Appenzellerland weiterhin beliebt – trotz höherer Zinsen. Benjamin Manser

Rund sieben Jahre lang waren die Leitzinsen der Nationalbanken unter null, und so lagen auch die Hypothekarzinsen bei Tiefstwerten. Wohneigentum war also attraktiv. Die Banken vergaben immer mehr Hypotheken, doch die Erträge aus dem Zinsgeschäft gingen zurück. Das ging auch der Appenzeller Kantonalbank so. Mit den Zinserhöhungen der Nationalbank zeichne sich nun ein Gegentrend ab, freute Ueli Manser, Direktor der AppKB an der Medienkonferenz zum Jahresergebnis. Die Bank erzielte mit dem Zinsgeschäft einen Erfolg von brutto 34,6 Millionen Franken, drei Prozent mehr als 2021.

Mehr Geld für den Kanton

Kaum verändert hat sich hingegen der Ertrag aus dem Handelsgeschäft oder derjenige aus Kommissionen und Dienstleistungen. Denn zwar ist die Zahl der Depots gestiegen – das Volumen ging aber im eher schlechten Börsenjahr zurück. So trug hauptsächlich das Zinsergebnis dazu bei, dass die Appenzeller Kantonalbank ihren Geschäftserfolg um sieben Prozent auf 21,4 Millionen steigern konnte. Daraus schüttete die Appenzeller Kantonalbank dieses Jahr 9,5 Millionen Franken an den Kanton aus, eine Million mehr als im letzten Jahr.

Trotz höherer Zinsen vergab die Bank auch dieses Jahr neue Hypotheken im Umfang von 165 Millionen Franken. Damit stiegen die Hypothekarausleihungen um 5,3 Prozent auf 3,25 Milliarden. «Im Vergleich sind die Zinsen immer noch auf einem tiefen Niveau», erinnerte Bankratspräsident Roman Boutellier. Für Manser ist das Wachstum aber auch ein Zeichen dafür, dass das Appenzellerland eine attraktive Wohngegend sei. Denn die Bank vergibt Hypotheken auch weiterhin hauptsächlich in ihrem Kerngebiet in Innerrhoden und Ausserrhoden, hinzu kämen einzelne Fälle in den Kantonen St.Gallen und Thurgau. «Uns ist es wichtig, dass wir unsere Kunden kennen.»

Weniger Bewerbungen für Lehrstellen

Ueli Manser, Direktor der Appenzeller Kantonalbank. PD

Auch die 94 Mitarbeitenden kommen fast alle aus Inner- und Ausserrhoden. Doch auch die Appenzeller Kantonalbank spürt etwas vom Fachkräftemangel, am deutlichsten bei den Lernenden. Seit 16 Jahren Ueli Manser bei der Bank, sagt er. «Früher kamen, 16, 20 Bewerbungen für unsere Lehrstellen. Daraus wählten wir jeweils drei aus.» Heute kämen vielleicht noch fünf oder sechs Bewerbungen. Das habe zum Teil mit dem Image der Banken zu tun, das unter manchen Skandalen gelitten habe. Doch auch die demografische Entwicklung sei entscheidend, sagt Boutellier. «Seit kurzem scheiden jedes Jahr mehr Leute aus dem Arbeitsmarkt aus, als junge nachkommen.» Und das werde über die nähere Zukunft so bleiben.

So setzt die Bank auf Maturandinnen und Maturanden. «Mit den BEM-Praktika haben wir gute Erfahrungen gemacht», sagt Boutellier. Dieser «Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen» ermöglicht Jugendlichen mit einer Matura nach 18 Monaten einen Abschluss, der einer Banklehre entspricht. «Das theoretische Wissen haben sie an der Schule gelernt», sagt Manser. Bei der Bank gehe es dann um die Praxis. Dieser Weg eigne sich gut für Maturandinnen und Maturanden, die erstmals genug von der Schule haben, sagt Manser. «Oder die noch nicht wissen, ob der was sie studieren wollen.» So stünden ihnen beide Wege offen. «Doch oft entscheiden sie sich, bei der Bank zu bleiben.»

Ausbildung wichtig

Roman Boutellier, Präsident des Bankrats der Appenzeller Kantonalbank. PD

Für die Appenzeller Kantonalbank ist Ausbildung ein wichtiges Mittel, um auch in Zukunft auf Fachkräfte zurückgreifen zu können. Acht Auszubildende – Lehrlinge wie BEM-Praktikanten – sind derzeit bei der Bank, fast 10 Prozent der Mitarbeitenden. «Ein hoher Wert», sagt Manser. Ein grosser Teil von ihnen könne nach der Ausbildung weiter bei der Appenzeller Kantonalbank bleiben. Einige wollten auch mal etwas anderes sehen. Zumindest für ein paar Jahre. «Viele kommen auch später wieder zu uns zurück, nachdem sie in anderen Landesteilen gearbeitet haben.» Dies komme allerdings seltener vor, sagt Boutellier. «Die Jungen wollen gar nicht mehr unbedingt nach Zürich, Genf oder London.» Viel wichtiger seien die Work-Life-Balance.

Über 50 Prozent der Mitarbeitenden der AppKB seien Frauen. Oft würden sie in kleineren Pensen arbeiten, wenn sie Kinder haben. Für Manser kein Nachteil, denn oft seien diese Frauen gut ausgebildet. «So können wir sie weiter beschäftigen.» So gelinge es im Moment noch, die ausgeschriebenen Stellen zu besetzen, sagt Manser. Auch die Digitalisierung schwäche den Fachkräftemangel ab. «Dank Computern können die Mitarbeitenden heute schon viel mehr machen als früher.»

