Abgang: Ukrainischer Stadler-Kritiker Kamyshin zieht von dannen

Bahnverkehr Stadler-Kritiker zieht von dannen – der Chef der Ukrainischen Eisenbahn macht sich auf in den Westen Vor wenigen Tagen hat Alexander Kamyshin Kritik geübt am Ostschweizer Schienenfahrzeugbauer Stadler und dessen Patron Peter Spuhler, nun ist der Chef der ukrainischen Staatsbahn Ukrzaliznytsia (UZ) zurückgetreten. Thomas Griesser Kym 01.03.2023, 05.00 Uhr

Alexander Kamyshin, bisher Chef der ukrainischen Staatsbahn. Bild: PD

Alexander Kamyshin nahm kein Blatt vor den Mund: Dem «Blick», dem der UZ-Chef Ende Januar 2023 eine Audienz gewährte, sagte er vor einer Woche, momentan wolle er bei Stadler keine Züge bestellen. «Wir wissen immer noch nicht genau, wo Stadler-CEO Peter Spuhler steht», zitierte die Zeitung Kamyshin. Zur Präzisierung: Spuhler ist Verwaltungsratspräsident und nicht (mehr) CEO.

Kamyshin störte sich daran, dass Stadler noch immer eine Fabrik in Weissrussland unterhalte, dort Steuern zahle und damit indirekt die weissrussische Eisenbahn unterstütze, die russische Truppen und Waffen in die Ukraine bringe. Und weiter: «Wenn Stadler bereit ist, ein Werk in der Ukraine zu eröffnen, dann nehmen wir die Diskussion über die Lieferung neuer Züge gerne wieder auf.»

Doch nun hat Kamyshin seinen Rücktritt erklärt. Dies liess er am Montagabend auf den sozialen Medien verlauten. Demnach zieht es ihn westwärts in die EU, wo er das Büro für die Integration der UZ in Europa eröffnen und leiten werde. Kamyshin und der stellvertretende ukrainische Premierminister Alexander Kubrakov sprachen von einer «gemeinsamen Entscheidung».

Es gelten die Spielregeln der WTO

Zu Kamyshins Kritik an Stader muss man wissen: Erstens hat Spuhler das weissrussische Werk nahe Minsk im Zuge des Ukraine-Kriegs nahezu stillgelegt und einen Grossteil der Produktion und einen Teil der Beschäftigten verlegt, vor allem an den polnischen Standort Siedlce. Auch hält sich Stadler an alle internationalen Sanktionen.

Zweitens: Stadler war vor Kriegsbeginn zusammen mit zwei Mitbewerbern im Rennen um einen Grossauftrag in der Ukraine. Es ging um 80 elektrische Triebzüge für rund eine Milliarde Franken. Doch wegen des Kriegs annullierte die UZ die Ausschreibung Mitte März 2022. Will heissen: Derzeit läuft gar keine Ausschreibung, die Stadler gewinnen oder verlieren könnte. Laut früheren Angaben plant die UZ, das Verfahren nach dem Krieg beschleunigt wieder aufzunehmen.

Drittens: Über eine Auftragsvergabe entscheidet nicht der UZ-Chef nach eigenem Gusto und Sympathie oder Antipathie für den einen oder anderen Anbieter, sondern es gelten bei öffentlichen Beschaffungen Regeln der Welthandelsorganisation WTO, bei der seit 2008 auch die Ukraine Mitglied ist. Diese Regeln drehen sich darum, dass über den Zuschlag grundsätzlich Kriterien wie Preis, Leistung, Erfüllung der technischen Anforderungen usw. entscheiden.

Offene Türen eingerannt

Viertens: Dass die UZ die Vergabe eines solchen Grossauftrags an die Errichtung eines Werks im Land knüpft, um einen Know-how-Transfer und einen Anteil lokaler Wertschöpfung zu erreichen, gilt so sicher wie das Amen in der Kirche. Spuhler war vor dem Krieg mehrmals in die Ukraine gereist und unterzeichnete dort Absichtserklärungen. Darin ging es auch darum, eine lokale Fertigung in Betracht zu ziehen, sofern Stadler eine Ausschreibung der UZ gewinnt.

Insofern rennt Kamyshin mit seiner Forderung nach einer Fertigung Stadlers in der Ukraine offene Türen ein. Allein: Aus versicherungstechnischen Überlegungen wäre es derzeit unmöglich, in der Ukraine ein Werk hinzustellen.