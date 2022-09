Zahnradbahn nach Walzenhausen fährt weiter - vollautomatisch

BAHNEN Rheineck-Walzenhausen fährt weiter – als vollautomatische Weltneuheit Mit dem Liefervertrag zwischen Stadler Rail und den Appenzeller Bahnen ist klar: Die Zahnradbahn von Rheineck nach Walzenhausen wird weiter betrieben. Und zwar vollautomatisch. So werden Kosten gespart. Auch die Zahnradbahnen zwischen Rorschach und Heiden sowie zwischen Altstätten und Gais fahren weiter – zumindest bis auf weiteres. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 28.09.2022, 17.45 Uhr

So könnte die vollautomatische Bahn von Rheineck nach Walzenhausen aussehen. PD

Seit 1895 fährt eine Zahnradbahn von Rheineck hoch hinauf nach Walzenhausen, damals noch ein beliebter Kurort. Eine lange Geschichte hat auch das Bähnchen selbst. 2014 wurde es zwar etwas modernisiert. Doch das Fahrzeug ist schon seit über 64 Jahren auf der Strecke unterwegs. Es hätte also demnächst das Pensionsalter erreicht. Und seit 2019 ist unklar, ob mit dem Bähnchen nicht auch die ganze Strecke stillgelegt werden soll. Die Bahn hatte zu wenige Passagiere, sie erreichte den geforderten Kostendeckungsgrad nicht.

Strecke wird weiter per Schiene betrieben

Nun ist es aber definitiv: Die «RhW» bleibt weiterhin bestehen. «Im April hat der Verwaltungsrat die Richtung gut geheissen», sagt Erika Egger-Fässler, Sprecherin der Appenzeller Bahnen (AB), die die Strecke betreiben. Die Finanzierung und alle anderen Formalitäten seien mit Bund und Kantonen geklärt. Gestern nun wurde auch der Werkliefervertrag mit dem Bussnanger Bahnbauer Stadler unterzeichnet. Diese sollen das Fahrzeug bauen, das den kostengünstigeren Betrieb möglich macht. Es ist eine Weltneuheit: eine vollautomatische Zahnradbahn im freien Feld.

Mehr fahren zu tieferen Kosten

«Die neue Bahn ermöglicht uns erweiterte Betriebszeiten», sagt Egger-Fässler. Geplant sei ein durchgängiger Betrieb von fünf Uhr morgens bis Mitternacht. «Dank der Automatisation ist das ohne viel Mehraufwand möglich.» Davon erhofft sich die Appenzeller Bahn mehr Fahrgäste.

«Gerade zu Beginn wäre die neue Bahn auch eine Art Leuchtturm für uns.»

Längerfristig erlaube das neue Fahrzeug auch Einsparungen. Denn das neue Fahrzeug braucht keinen Lokführer mehr. Dass ein Lokführer deswegen seine Stelle verliere, ist aber unwahrscheinlich. «Schon jetzt fahren sie alle auf verschiedenen Strecken. Und wir haben im Moment eher zu wenige Lokführer.» Und auch weiterhin sei für den Betrieb Personal notwendig: Putzpersonal oder Zugbegleiter beispielsweise. Trotzdem würden die Personalkosten für die Strecke Rheineck-Walzenhausen reduziert. «Mit diesen Massnahmen kommen wir nach unseren Schätzungen auf den Kostendeckungsgrad, der von den Kantonen gefordert wird», sagt Egger-Fässler.

So sieht die Zahnradbahn Rheineck-Walzenhausen heute aus. Tobias Hug

Die neue Bahn soll 2026 in Betrieb gehen. Bis dahin sind aber noch Erneuerungsmassnahmen an der Strecke notwendig. «Einerseits werden diese wegen der neuen Betriebsform notwendig, andererseits sind auch gewisse Infrastrukturteile am Ende ihrer Lebensdauer angelangt»: Schienen, Brücken und Fahrbahnen. «Was genau nötig sein wird, tragen wir derzeit zusammen», sagt Egger-Fässler. Das gesamte Investitionsvolumen werde inklusive Fahrzeug auf 20 bis 25 Millionen Franken geschätzt.

Meilenstein der Digitalisierung des Bahnverkehrs

Neue Wege geht mit dem geplanten Fahrzeug auch Stadler. Denn die Automatisierung der Bahn vom Rhein hinauf ins Appenzeller Vorderland hält einige technische Herausforderungen bereit. Vollautomatische Bahnen gibt es zwar schon einige. Meist handelt es sich um Metros, wie diejenige in Lausanne. Sie fahren meist in Tunnels oder geschlossenen Systemen. «Eine vollautomatische Zahnradbahn im Überlandbetrieb gibt es allerdings noch nicht», sagt Stadler-Sprecher Fabian Vettori. Zwar gibt es auch bei Überlandbahnen Schritte in Richtung einer Automatisation. Doch heute ist immer noch ein Lokführer dabei, der die Abfahrt und die Türen steuert und bei Fehlern jederzeit eingreifen kann.

Die neue Bahn wäre eine Weltneuheit. PD

Denn liegen die Schienen im freien Feld, ist die Fahrbahn schwieriger zu überwachen. Es kann leicht ein Hindernis aufs Gleis geraten, sei es ein Ast oder ein Reh. «Die neue Bahn muss deshalb mit Sensoren ausgestattet sein, die solche Dinge erkennen», sagt Vettori. In solchen Fällen würde die Bahn von selbst anhalten. Andere Fehler geben sie an die Betriebszentrale weiter, die dann entsprechende Massnahmen ergreifen könnte.

Marc Trippel, Leiter der Division Signalling von Stadler, bezeichnet die Automatisierung des Betriebs auf der Linie Rheineck-Walzenhausen deshalb auch als einen Meilenstein der Digitalisierung des Bahnbetriebs. «Das Projekt wird wertvolle Pionierarbeit in Sachen automatisierter Bahnverkehr auf Überlandstrecken leisten. Davon werden Projekte auf der ganzen Welt profitieren.»

Zahnradbahnen bleiben bestehen

Die Strecke Rheineck-Walzenhausen ist nicht die einzige Strecke der AB, die ab 2019 überprüft wurde, weil sie nicht den gewünschten Kostendeckungsgrad erreicht. Auch die Zahnradbahnen von Rorschach nach Heiden und von Altstätten nach Gais sind auf der Kippe. Klar ist heute: Der Bahnbetrieb von Rorschach nach Heiden bleibt bestehen. «Es ist touristisch die wichtigste der Linien. Wir planen deshalb hier einen Angebotsausbau und Massnahmen, um sie attraktiver zu gestalten», sagt AB-Sprecherin Egger-Fässler.

Auch die Bahn von Altstätten nach Gais fährt vorläufig weiter. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Auch auf der Strecke nach Gais bleibe der Bahnbetrieb vorerst bestehen. 2035, wenn die bestehenden Bahnen am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind, werde noch einmal geprüft, ob aus der Strecke doch noch eine Buslinie wird. «Wir schauen aber auch, wie das mit dem automatischen Betrieb in Rheineck läuft. Vielleicht wäre auch das dort eine Lösung.»

