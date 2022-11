Axpo liefert Strom und Dividenden in die Ostschweiz

AXPO Die Axpo gehört auch der Ostschweiz – und ist wichtigster Stromlieferant der Kantonswerke Über die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke und die EKT sind auch die Ostschweizer Kantone an der Axpo beteiligt. Die Axpo ist im Gegenzug Hauptlieferant der kantonalen Elektrizitätswerke und schüttete in den letzten zwei Jahren knapp 40 Millionen an Dividenden an sie aus. Einen Rettungsschirm für den Grosskonzern könnten die Kantone aber nicht stemmen. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Kernkraftwerk Beznau ist zu 100 Prozent im Besitz der Axpo, der grössten Stromproduzentin der Schweiz. Mit dem Handel verdiente der Konzern zuletzt aber deutlich mehr. Bild: Michael Buholzer / Key

Angesichts der Turbulenzen auf den Energiemärkten brachte der Bundesrat bereits im Frühling einen Schutzmechanismus für die Strombranche auf den Weg. Schon wenige Monate später, Anfang September, war es so weit. Die Axpo stellte sich unter den Rettungsschirm und bekam vom Bund eine Kreditlimite von 4 Milliarden Franken zugesprochen.

Rund 10 Millionen Dividenden im Jahr

Dies führte zu Kritik. Im Grossen Rat des Kantons Zürich, der zusammen mit seinen Elektrizitätswerken der wichtigste Eigentümer der Axpo ist, wurde bereits rege über die Axpo diskutiert. Der Energiekonzern, der im Zuge der europaweiten Stromliberalisierung aus den alten Nordostschweizerischen Kraftwerken (NOK) hervorgegangen ist, gehört aber zu rund einem Viertel der Ostschweiz beziehungsweise ihren kantonalen Kraftwerken: Die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) halten 12,501 Prozent der Axpo-Anteile. Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau (EKT) 12,251 Prozent. Anteile, die die kantonalen Kraftwerke laut dem immer noch gültigen Gründungsvertrag der NOK nicht an Dritte veräussern können.

Anteile, die den Ostschweizer Kraftwerken aber auch Einkünfte in Form von Dividenden sichern. So schüttete die Axpo in den letzten beiden Geschäftsjahren je rund 10 Millionen Franken an SAK und EKT aus. Die SAK verwende ihre Dividende, um erneuerbare Energieerzeugungsanlagen in der Ostschweiz zu realisieren, wie das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen (BUD) auf Anfrage sagt. Die Höhe der Dividenden ist aber von den Gewinnen der Axpo abhängig. Bis zum Geschäftsjahr 2018/19 gab es sechs Jahre lang gar keine Dividende.

Wichtiger, aber nicht einziger Stromlieferant

Die EKT versorgt die meisten Thurgauer Gemeindewerke mit Energie. Im Bild das Unterwerk Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Wichtiger ist die Axpo für die Ostschweizer Kraftwerke aber als Geschäftspartner. «Die Axpo hat als grösste Stromproduzentin der Schweiz eine grosse Bedeutung auch als Stromversorgerin für den Kanton Thurgau», sagt Dominique Lambert, Sprecher der EKT. So sei die Axpo die grösste Stromlieferantin des Thurgauer Werks. Wie viel Strom von der Axpo über die EKT in Thurgauer Unternehmen und Haushalte fliesst, will Lambert nicht sagen. Tatsache ist aber, dass die Axpo nicht der einzige Stromlieferant der EKT ist. «Um das Gegenparteienrisiko zu reduzieren, bezieht die EKT ihren Strom von insgesamt neun verschiedenen Lieferanten», sagt Lambert. Dazu gehörten die grössten Stromproduzenten der Schweiz.

Auch für die SAK ist die Axpo die wichtigste Stromlieferantin. Die Beteiligung bringe aber noch andere Vorteile, sagt Marco Paganoni, Sprecher des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen, der mit 83,3 Prozent grösster Eigentümer der SAK ist.

«Die Beteiligung ermöglicht es der SAK, in verschiedenen Bereichen mit der Axpo zusammenzuarbeiten.»

So könne man gewisse Anlagen gemeinsam nutzen. Die Beteiligung erlaube es der SAK unter anderem auch, Energiegeschäfte im In- und Ausland abzuwickeln.

Internationaler Stromhandelskonzern

Seit die Axpo Holding gegründet wurde, ist aus den einstigen NOK ein weltweiter Konzern geworden. Die Axpo hat Tochterfirmen in aller Welt, die mit verschiedenen Leistungen an den jeweiligen Strom- und Energiemärkten teilnehmen. Oft geht es dabei um Stromhandel. Mit dem Handel setzt die Axpo laut dem letzten verfügbaren Halbjahresergebnis auch fast viermal so viel um wie mit der Stromproduktion, nämlich 5,2 Milliarden Franken. Doch wegen der Risiken in diesem Geschäftsfeld musste auch der Rettungsschirm aktiviert werden.

Wie es dazu gekommen ist, wollen die Eigentümerkantone nun extern überprüfen lassen. Diesen Schritt unterstützen auch die Ostschweizer Aktionäre. «Wir erwarten Aussagen über die Risiken des Handelsgeschäfts der Axpo», sagt EKT-Sprecher Lambert. Das erwartet auch der Kanton St.Gallen von der Prüfung. Insbesondere wolle man wissen, ob die Organe der Gesellschaft ihre Entscheide mit der notwendigen Sorgfalt getroffen hätten, so BUD-Sprecher Paganoni.

Frage beschäftigt Politik

Mit dem Schutzschirm stellt die Politik auch wieder die Frage nach der politischen Kontrolle über die Axpo. So forderte der Zürcher Kantonsrat, dass die Regierung wieder im Axpo-Verwaltungsrat Einsitz nimmt. Zumindest die EKT sieht hier keinen Handlungsbedarf: Mit Ständerat Jakob Stark habe die Thurgauer Regierung bereits eine Vertretung. Der Kanton St.Gallen will sich dazu noch nicht äussern. Die Frage kommt demnächst ins Kantonsparlament. Vier Vorstösse wurden dort zum Verhältnis von Kanton, SAK und Axpo bereits eingereicht.

Der Thurgauer Ständerat Jakob Stark ist derzeit der einzige Politiker im Axpo-Verwaltungsrat. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch im Thurgauer Kantonsrat ist ein Vorstoss darüber pendent, ob der Kanton seine Verantwortung als Eigentümer wahrnehme. Und im Ausserrhoder Parlament – der Kanton hält 14,18 Prozent an der SAK – verlangt ein Vorstoss ebenfalls mehr politische Kontrolle über die Axpo.

Zu grosser Brocken für Kantone

Eine Antwort hat BUD-Sprecher Paganoni zur Frage, weshalb der Bund den Schutzschirm aufspannen müsse und nicht die Eigentümer: Die heutige Situation sei ein absoluter Ausnahmefall. «Selbst ein finanzstarker Kanton kann in einer solchen Situation nicht ohne Absicherung grenzenlos Liquidität bereitstellen oder garantieren.» Hinzu komme, dass die Kantone gar nicht in jedem Fall direkt an der Axpo beteiligt sind. «Mehrheitliche Eigentümer sind die Kantonswerke. In der jetzigen Situation wäre es kaum möglich, die Liquidität von den Kantonswerken abzuziehen.» Das mache eine aufeinander abgestimmte Gesetzgebung der Eigentümer beinahe unmöglich, so Paganoni.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen