Autoneum spürt stockenden Automarkt

AUTOZULIEFERER Erholung des Automarktes stockt – auch Autoneum tritt an Ort Der Umsatz des Winterthurer Automobilzulieferers Autoneum sank im ersten Halbjahr leicht. Denn wegen des Krieges in der Ukraine und der Lockdowns in China stockte die Autoproduktion. Kaspar Enz 27.07.2022, 17.30 Uhr

Autoneum hat in der Schweiz noch ein Werk – es steht in Sevelen. Bild: PD

Erst bremste Corona die Autoindustrie aus. Und wegen Lieferproblemen und Preiserhöhungen kam sie auch letztes Jahr nur stotternd voran. Der Krieg in der Ukraine sorgt nun dafür, dass sich eine Erholung des Marktes weiter verzögert: Die weltweite Autoproduktion ging im ersten Halbjahr 2022 um 1,8 Prozent zurück. In Europa fehlte es in den letzten Monaten gerade an Kabelbäumen, die oft in der Ukraine hergestellt werden. Deshalb kam es bei den europäischen Autoherstellern immer wieder zu Produktionsausfällen. In den USA stockt die Produktion wegen des anhaltenden Chipmangels. Und auch Asien war nicht vor Problemen gefeit: Hier sorgten besonders die Lockdowns in China immer wieder für Ausfälle.

Das spürt auch der Winterthurer Autozulieferer Autoneum, der in Sevelen ein Werk betreibt. Autoneum unternehme alles, um die Auswirkungen der Entwicklungen auf die Gruppe möglichst gering zu halten, heisst es in der Mitteilung zum Semesterabschluss. So stieg der Umsatz der Gruppe weltweit um 0,5 Prozent, zumindest in lokalen Währungen. In Schweizer Franken resultierte allerdings ein leichter Umsatzrückgang um 1,6 Millionen auf 888,7 Millionen Franken.

Umsatz in Europa sinkt deutlich

Am deutlichsten wirkte sich die Weltlage im Europa-Geschäft von Autoneum aus. Hier sank der Umsatz der Autoneum-Gruppe um 6,7 Prozent auf 315,8 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern schrumpfte auf eine Million zusammen – im ersten Semester 2021 betrug er noch 26,6 Millionen.

Zulegen konnte Autoneum hingegen in Nordamerika. Hier stieg der Umsatz von 356 Millionen im ersten Halbjahr 2021 auf 383 Millionen in der ersten Jahreshälfte 2022. Trotzdem ging der Betriebsgewinn tiefer in den negativen Bereich, von 11,6 auf 21,6 Millionen Franken. Einen Gewinn erreichte Autoneum hingegen in Asien, wenn er mit 12,7 Millionen Franken auch knapp 4 Millionen tiefer lag als in der Vorjahresperiode. Hier legte auch der Umsatz von Autoneum zu, um 14,4 auf 58,8 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung weiter.

Autoneum setzt auf Elektromobilität

Trotz dieser durchzogenen Zahlen sieht sich Autoneum für die Zukunft gut aufgestellt. So sei man auf die Elektromobilität vorbereitet. «Bereits heute beliefert das Unternehmen viele der weltweit verfügbaren Elektromodelle mit Komponenten, die durch ihr geringes Gewicht eine höhere Fahrreichweite ermöglichen und gleichzeitig die Geräuschentwicklung positiv beeinflussen», heisst es im Halbjahresbericht.

Für die zweite Jahreshälfte rechnet Autoneum wieder mit einem Wachstum der Autoproduktion – und damit auch mit besseren Ergebnissen. So erwarte man trotz der Rückschläge im ersten Halbjahr für das Gesamtjahr «substanzielle Ergebnissteigerungen.»