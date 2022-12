Automobilzulieferindustrie Chefwechsel bei Autoneum Winterthur: Spoelder folgt auf Holzammer Matthias Holzammer gibt aus familiären Gründen die operative Führung von Autoneum Ende März 2023 ab. Er bleibt zunächst noch als Berater im Unternehmen. Stefan Borkert 13.12.2022, 20.47 Uhr

Autoneum in Winterthur bekommt einen neuen Chef. PD

Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG schreibt in einem Communiqué, dass Matthias Holzammer Autoneum auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen verlassen werde und die operative Führung des Konzerns am 27. März 2023 an Eelco Spoelder übergeben werde. Anschliessend werde Holzammer bis Ende Juni 2023 als Senior Advisor dem Verwaltungsratspräsidenten Hans-Peter Schwald und dem neuen CEO beratend zur Verfügung stehen. Schwald sagt: «Matthias Holzammer hat von 2012 bis März 2019 die Business Group Europe zu hoher Profitabilität und seit Oktober 2019 als CEO Autoneum durch die turbulentesten Zeiten des letzten Jahrzehnts geführt.»

Matthias Holzammer, CEO Autoneum Holding AG PD

Eelco Spoelder wird im März 2023 neuer CEO bei Autoneum PD

Zum Nachfolger hat der Verwaltungsrat Eelco Spoelder ernannt, der über 25 Jahre Erfahrung in der Automobilzulieferindustrie aufweist. Eelco Spoelder hat in globalen Führungspositionen in der Automobilzulieferindustrie bei Faurecia und zuvor Continental gearbeitet. Spoelder habe umfassende Erfahrungen gesammelt und weise starke Leistungen bei der Umgestaltung von Geschäftsbereichen mit rentablem Wachstum auf. Zudem sei er mit den Technologietrends in der Automobilindustrie bestens vertraut.