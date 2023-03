Automobil ZF Friedrichshafen bei Mega-Chipfabrik dabei Wolfspeed und ZF Friedrichshafen sichern sich mit einer Milliarden-Euro-teuren Fabrik ihren Chip-Nachschub. Wenn die Fabrik steht, soll auch der Standort Friedrichshafen profitieren. Walther Rosenberger Jetzt kommentieren 06.03.2023, 17.00 Uhr

Auf den ZF-Prüfständen lassen sich rein elektrische, hybridisierte und verbrennungsmotorische Antriebe simulieren. PD

Auf dem Gelände eines stillgelegten Kohlekraftwerks im Saarland hat ein Konsortium aus dem US-Halbleiterhersteller Wolfspeed und den Autozulieferer ZF Friedrichshafen den Startschuss zum Bau der weltweit modernsten Chipfabrik und eines angrenzenden Forschungszentrums gegeben.

Voraussetzung sind allerdings EU-Mittel zur Co-Finanzierung, deren Freigabe noch erwartet wird. Mit der grössten Fertigungsstätte für sogenannte Siliziumcarbid-Halbleiter (Sic) weltweit wolle man «hier Geschichte schreiben», sagte Gregg Lowe, Chef des Hauptinvestors Wolfspeed. ZF-Vorstandschef Holger Klein sagte, mit dem Projekt gehe man einen «strategischen Schritt und werde viele Innovationen voranbringen».

ZF beteiligt sich mit mehreren Hundert Millionen Euro

Nach Worten von ZF-Elektromobilitätsvorstand Stephan von Schuckmann beteilige sich der Automobilzulieferer vom Bodensee mit einer «Minderheitsbeteiligung an der Fabrik und mit einer Mehrheitsbeteiligung an dem geplanten Forschungs- und Entwicklungszentrum». Konkret beabsichtigt ZF, den Fabrik-Neubau mit einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag zu finanzieren. Im Gegenzug erhält ZF einen Teil der Fabrik sowie Stammaktien von Wolfspeed.

Arbeit für bis zu Tausend Menschen in neuer Fabrik

Nach Branchenschätzungen wird für das Halbleiterwerk und das Forschungszentrum eine Summe von 2,5 bis drei Milliarden Euro veranschlagt. In solchen Fällen üblich sind öffentliche Zuschüsse von rund 40 Prozent der Investitionssumme, wie aus Branchenkreisen verlautete. Da sich das Projekt in die EU-Strategie zur Ansiedlung von Schlüsseltechnologien in Europa (IPCEI) einfügt, gilt eine Förderzusage als sicher.