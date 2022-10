Assekuranz Philipp Gmür geht und schickt Helvetia auf Chefsuche Eine Ära neigt sich dem Ende zu. Nach dannzumal 30 Jahren im Unternehmen tritt Philipp Gmür Mitte 2023 als Konzernchef der Helvetia mit Sitz in St.Gallen zurück. Der Luzerner Jurist hat die Internationalisierung und den Ausbau der Versicherungsgruppe massgeblich geprägt. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 25.10.2022, 17.00 Uhr

Philipp Gmür, scheidender Konzernchef der Versicherungsgruppe Helvetia. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 24. März 2022)

Der 59-jährige Luzerner Jurist Philipp Gmür ist seit 1993 beim Allbranchenversicherer tätig und arbeitete sich bis 2003 zum Chef der Helvetia Schweiz und Mitglied der Konzernleitung empor. Im September 2016 wurde Gmür Konzernchef und folgte auf Stefan Loacker, der nach neun Jahren im Amt eine «berufliche Veränderung» in Angriff nehmen wollte. Inoffiziell war auch die Rede von Reibereien zwischen Loacker und dem damaligen Helvetia-Verwaltungsratspräsidenten Pierin Vincenz.

Nun steht auch Philipp Gmür der Sinn nach Luftveränderung. «Nach 30 Jahren in der Helvetia-Gruppe, davon 13 Jahre als CEO des Ländermarktes Schweiz und sieben Jahre als Group CEO, kommt die Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und andere Aufgaben ausserhalb der Helvetia-Gruppe zu übernehmen», wird Gmür in einer Mitteilung zitiert. Der Verwaltungsrat habe die Regelung von Gmürs Nachfolge eingeleitet.

Gmür hat als Chef der Helvetia deren Ausbau und Diversifikation beschleunigt. Unter seinem Vorgänger Loacker steigerte die Helvetia das Prämienvolumen von 5 auf über 8 Milliarden Franken. Mit der Übernahme der Basler Konkurrentin Nationale im Jahr 2014 überflügelte die Helvetia die Bâloise und stieg zur Nummer drei unter den Schweizer Versicherern auf hinter der Axa und der Zurich.

Der Coup mit Caser

Auf diesem Fundament hat Gmür zielstrebig weiter aufgebaut. Er hat die Ausarbeitung der Unternehmensstrategie Helvetia 20.20 massgeblich mitgeprägt, die mittlerweile zur Strategie Helvetia 20.25 weiterentwickelt worden ist. Kern dieser Strategie ist, die Helvetia zu einer europäischen Finanzdienstleisterin für Versicherung und Vorsorge zu entwickeln und den Geschäftsmix zu diversifizieren. 2021 betrug das Geschäftsvolumen der Gruppe bereits 11,2 Milliarden Franken.

Ein Baustein ist die Übernahme des spanischen Versicherers Caser im Jahr 2020, der gemessen am Umfang vergleichbar ist mit dem Erwerb der Nationale. Dank Caser stärkt Helvetia das als dynamisch erachtete Nichtlebengeschäft, und es ist ihr der Einstieg ins Ökosystem Health & Care (Gesundheit & Pflege) gelungen, denn Caser betreibt neben dem Versicherungsgeschäft ein halbes Dutzend Spitäler und je rund zwei Dutzend Zahnkliniken sowie Alters- und Pflegeheime.

Mit den Gebühreneinnahmen aus den Dienstleistungen dieser Einrichtungen erschliesst Helvetia in Zeiten tiefer Zinsen neue Ertragsquellen. Ein anderer Schritt zur Expansion in Dienste rund ums Versicherungsgeschäft war der Kauf des Schweizer Hypothekenvermittlers Moneypark Ende 2016.

Weiterer Ausdruck der zunehmenden Internationalisierung der Helvetia-Gruppe ist der Onlineversicherer Smile, der als Teil der Nationale im Rahmen von deren Übernahme zur Helvetia gestossen war. Seit 2022 wird Smile von der Schweiz aus in europäische Märkte ausgerollt.

Ein Kommen und Gehen im Verwaltungsrat

Als Philipp Gmür im Herbst 2016 die Helvetia-Führung von Stefan Loacker übernahm, sagte der damalige Verwaltungsratspräsident Pierin Vincenz, Gmür stehe für Kontinuität an der Spitze. An der Spitze des Aufsichtsgremiums ging es dagegen vergleichsweise turbulenter zu. Ende 2017 trat Vincenz als Helvetia-Präsident abrupt zurück, als Folge des Zwangsverfahrens der Finanzmarktaufsicht gegen den untragbar gewordenen früheren Raiffeisen-Chef.

Auf Vincenz folgte als Helvetia-Präsidentin die Urner Anwältin Doris Russi Schurter, die zuvor als Vizepräsidentin amtierte. An der Generalversammlung 2022 kandidierte Russi Schurter aus persönlichen Gründen nicht mehr. Als ihr designierter Nachfolger im Helvetia-Präsidium wurde Axel Lehmann vorgestellt, der sich dann aber nach seiner Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten der Credit Suisse Group kurzfristig zurückzog. Ersatz fand die Helvetia wiederum in ihrem Vizepräsidenten, in Thomas Schmuckli.

Eine bekannte Luzerner Familie

Philipp Gmür entstammt einer Luzerner Familie, in der Ausdauer und Leistungsbereitschaft unübersehbare Konstanten sind. Der scheidende Helvetia-Chef ist der älteste von vier Brüdern. Felix Gmür wurde mit 44 Jahren zum Bischof von Basel geweiht, dem grössten Bistum der Schweiz. Thomas Gmür ist selbstständiger Unternehmer und war lange eine feste Grösse in der Luzerner Stadtpolitik, und Peter Gmür führt die familieneigene Transportfirma Gmür + Co AG und ist politisch aktiv.

Gut bekannt ist auch Philipp Gmürs Ehefrau, die Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür. Und welche beruflichen Pläne verfolgt Philipp Gmür in Zukunft? Laut Helvetia-Sprecher Jonas Grossniklaus «ist noch völlig offen, wo Gmürs künftige Tätigkeitsschwerpunkte liegen werden».

