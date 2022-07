Arbeitszeit Kommt die 4 1/2-Tagewoche auf dem Bau auch in der Ostschweiz? Eher nicht, antworten Baubetriebe Im Wallis haben zwei Unternehmen im Kampf für Arbeitskräfte und gegen den Fachkräftemangel den Freitagnachmittag für frei erklärt. Das Modell kommt in der Ostschweiz allerdings vorläufig nicht zum Zug. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Bei der 4 1/2-Tagewoche ziehen nicht alle Unternehmen an einem Strick, bei mehr Flexibilität schon. Bild: Peter Klaunzer/ Keystone

Die Walliser «Revolution auf dem Bau» bleibt in der Ostschweiz aus. Dort hatte der «Walliser Bote» verkündet, dass Bauarbeiter der Lauber IWISA und Stromag neu schon am Freitagmittag ins Wochenende gehen dürfen. Sandro Werlen, Geschäftsleiter der Lauber IWISA AG mit Hauptsitz in Naters wird zu Begründung zitiert: «Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, uns dem Markt stellen und neue Ideen ins Unternehmen einbringen.» Die 4½-Tagewoche für die Mitarbeitenden auf dem Bau sei ein Resultat des firmeninternen Programms «Attraktiver Arbeitgeber».

Thomas Toldo, Bauunternehmer in Sevelen und Präsident des Baumeisterverbands des Kantons St. Gallen sagt, die beiden Unternehmen aus dem Wallis seien keine Unternehmen des Bauhauptgewerbes, und unterstünden somit nicht dem Landesmantelvertrag (GAV), der bestimmte Anstellungsbedingungen vorgebe. Er fährt fort, dass flexible Arbeitsmodelle, mit denen Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter Beruf, Freizeit und Familie besser vereinbaren könnten, gleichermassen im Interesse der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer seien.

Thomas Toldo, Bauunternehmer und Präsident Baumeisterverband Kanton St. Gallen. Reto Jehli

«Die Chance für solche individuelle Lösungen, wie wir sie in beiden Handwerkerbetrieben im Wallis sehen, will der Schweizerische Baumeisterverband auch für seine Mitgliedsfirmen ermöglichen. Die Betonung liegt dabei auf individuellen Lösungen und nicht Firmenlösungen.»

In den derzeitigen Verhandlungen über den neuen Landesmantelvertrag für das Bauhauptgewerbe zwischen dem Schweizerischen Baumeisterverband und den Gewerkschaften sei es, basierend auf entsprechenden Wünschen des Baustellenpersonals, ein Hauptziel der Arbeitgeberseite, mehr Handlungsspielraum für solche individuell funktionierende Lösungen in den einzelnen Unternehmen zu schaffen und so die Attraktivität des Bauberufes zu steigern.

Bei der Arbeitszeit favorisiert der Baumeisterverband individuelle Lösungen. Bild: Andri Vöhringer

«Mehr Flexibilität bei den Arbeitsmodellen ist entscheidend, um einerseits langjährige Fachkräfte in der Branche zu halten und um anderseits junge Frauen und Männer für eine Ausbildung auf dem Bau zu überzeugen.»

Als Vorbild könne hier zum Beispiel der Gesamtarbeitervertrag der Gebäudetechnik dienen, gemäss dem Unternehmen gemeinsam mit ihren Angestellten flexible Arbeitszeitkalender erstellen können. Ähnlich flexible Arbeitszeitmodelle hat im Bauhauptgewerbe der Schweizerische Baumeisterverband den Gewerkschaften vorgeschlagen. Er hofft, dass diese die Bedürfnisse der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter erkennen und sie Hand bieten für entsprechende Lösungen, erklärt Toldo.

Babyboomer können schon mit 60 in Rente gehen

Die Anstrengungen in der Berufswerbung seien sehr hoch gewichtet und der Masterplan «Berufsbildung 2030» solle helfen, Fachkräfte zu finden und auszubilden. Der Mangel an Fachkräften werde sich in den kommenden Jahren noch verschärfen, weil die Jahrgänge der Babyboomer mit dem im Bauhauptgewerbe möglichen flexiblen Altersrücktritt bereits im Alter von 60 Jahren in Rente gehen können. Toldo: «Der Mangel an Fachkräften wiegt genauso schwer, wie die unsicheren Lieferketten und die Teuerung auf Baumaterialien.» Gefragt seien Fachkräfte über alle Lohnklassen, vom einfachen Bauarbeiter, über qualifizierte Berufsleute, bis hin zu Polieren und Bauführern.

Mehr Flexibilität und Attraktivität

Marco Cellere, CEO der Cellere Bau AG in St. Gallen sagt, dass das Bauhauptgewerbe wegen des Wettbewerbs um Fachkräfte unbedingt attraktivere Rahmenbedingungen in Form eines modernen Landesmantelvertrags (LMV) benötige.

Marco Cellere, CEO Cellere Bau AG, St.Gallen Bild: Fotografie Manufaktur

«Eine 4 ½-Tagewoche oder andere Modelle funktionieren nur, wenn die Arbeitsbedingungen auf dem Bau eine höhere Flexibilität bei den Arbeitszeiten erlauben.»

Der Wunsch nach mehr Flexibilität sei spürbar, gerade bei den jüngeren Mitarbeitern. «Mit Bauführern suchen wir oft individuelle Lösungen, sodass sie beispielsweise ihrer Vaterrolle gerecht werden können.» Die Erfahrungen seien positiv. Aber das gehe nur, weil Bauführer nicht dem LMV unterstellt seien und so flexible Lösungen möglich sind.

Wie gravierend der strukturell bedingte Fachkräftemangel ist, beschreibt Cellere so: «Wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, gibt es keinen Bereich im Bauhaupt- oder Nebengewerbe, die keine Fachkräfte suchen.»

Bei der Thurgauer Stutz AG tönt es ähnlich. Co-Geschäftsführerin Lynn Burkhard sagt:

Lynn Burkhard, Co-Geschäftsführerin Stutz AG, Hefenhofen. PD

«Es gibt Überlegungen zur weitergehenden Flexibilität der täglichen Arbeitszeit bei gleichbleibender Jahresarbeitszeit. Aber eine Umlagerung von wegfallenden Stunden vom Freitagnachmittag auf die Wochentage mit bereits neun Arbeitsstunden ist keine gute Lösung.»

Aus der Belegschaft seien bislang solche Anregungen nicht gekommen. Angesichts der Auftragslage sei eine Verkürzung der Arbeitszeit auf dem Bau kurzfristig nicht denkbar, mittel- und langfristig jedoch schon. Dem Fachkräftemangel begegnet sie mit der Förderung der Berufsbildung, der beruflichen Weiterbildung und dem gemeinsamen Erfolg. Während die Hoffnung bestehe, dass die Lieferprobleme von kurzfristiger Dauer seien, ist auch sie sich sicher, dass der Mangel an Fachkräften langfristig eine Herausforderung sein wird.

