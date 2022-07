Arbeitszeit Beim Thurgauer Baumeisterverband ist sich der Präsident sicher: «Die Fünftagewoche steht nicht zur Diskussion» Mathias Tschanen ist Präsident des Thurgauischen Baumeisterverbands und leitet mit der Tschanen AG ein Baugeschäft. Von der Walliser Idee einer 4,5-Tage-Woche hält er vorderhand nicht sonderlich viel. Manchmal müsse man Mitarbeitende gar zu Ferien zwingen. Interview: Stefan Borkert 06.07.2022, 16.00 Uhr

Mathias Tschanen, Präsident Thurgauer Baumeisterverband. PD

Kommt die 4,5-Tage-Woche für Sie in Frage?

Mathias Tschanen: Für mich hat sich die Frage nach einer 4,5-Tage-Woche noch nie gestellt und wird so hoffe ich auch nicht so schnell ein Thema werden. Wir stehen für individuelle Lösungen ein und sehen aber ganz klar, dass wir gerade in einer Zeit des Fachkräftemangels und in der Finanzierung auf grosse Probleme stossen würden.

Hat es solche Überlegungen zuvor schon im Verband gegeben?

Aus der Mitgliederschaft, aber vor allem auch seitens der Arbeitnehmer steht die Fünftagewoche überhaupt nicht zur Diskussion. Unsere Mitarbeitenden arbeiten gerne und bringen sehr grosse Einsätze. Manchmal muss man sie sogar zu Ferien und Stundenreduktion auf die Regelarbeitszeit zwingen.

Die Auftragslage am Bau ist gut. Könnte man überhaupt die Arbeitszeit verkürzen?

Die Auftragslage auf dem Bau ist sicher gut. Wir können aber nicht aus Auslastungsgründen auf die Thematik eingehen. Wir stehen ja für unsere Mitarbeiter auch dann ein, wenn wir eine eher knappe Auftragslage haben. Eine Arbeitszeitreduktion kann und darf nicht mit der Auftragslage verquickt werden.

Was tun Sie gegen den Fachkräftemangel?

Es gehört zu unseren Aufgaben, Arbeitsplätze aktiv zu gestalten und die Schüler für einen Beruf auf dem Bau zu begeistern. Da sind wir aber auch auf unsere Kunden angewiesen. Selbst die öffentliche Hand sollte sich mehr für unser Handwerk respektive für die Arbeitsplätze in der Region einsetzen.

Wie sieht es mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung aus?

Wir sehen uns in den Nachhaltigkeitsthemen in der Verantwortung und denken ganzheitlich. Das gilt auch für die Arbeitsplatzgestaltung mit modernen Hilfsmitteln. Wir sind offen gegenüber der Digitalisierung. Die Ethik auf dem Baumarkt darf nicht vergessen werden, ebenso die Ethik in der Vergabepraxis. Ausserdem gehört natürlich der Berufsstolz dazu.

Sind die Lieferprobleme gelöst?

Baumeisterpräsident Matthias Tschanen leitet die Tschanen AG Müllheim. Andrea Stalder

Aktuell haben sich die Lieferprobleme auf den Baumaterialien eingependelt. Wenn die Arbeitsvorbereitung und die Bestellungen frühzeitig erledigt werden, können wir die Termine in der Regel halten. Die massiven Preisschwankungen zeigen für uns die grösseren Unsicherheiten. Ebenfalls sind die Lieferengpässe bei den Inventarinvestitionen, wie Fahrzeuge, Bagger und Krane zu spüren.

Welche Fachkräfte sind am gefragtesten?

Bei uns sind sämtliche ausgebildeten Facharbeiter gesucht, vom Kranführer, Maurer, Vorarbeiter, Polier bis zum Bauführer. Wir stehen vor grossen Herausforderungen, die uns aber sicher auch in Zukunft die Freude am Bauen nicht nehmen lassen.