Ostschweizer Werbeagentur gibt 8 Wochen Ferien

ARBEITSWELT Dieser Ostschweizer Firmenchef ist überzeugt: «Nach vier Wochen Ferien am Stück kommt man voller Elan zurück» Mitarbeitende der Ostschweizer Werbeagentur Vitamin 2 haben ab nächstem Jahr acht Wochen Ferien. Vier davon sollen sie am Stück nehmen, sagt Partner Jan Hasler im Interview. Damit reagieren sie nicht nur auf die gestiegene Belastung im Arbeitsleben – sondern auch auf den Fachkräftemangel. Kaspar Enz 30.09.2022, 05.00 Uhr

Jan Hasler, Mitgründer und Partner von Vitamin 2. Bild: PD

Erholte Mitarbeitende sind motivierter und kreativer. Davon sind die Partner der St.Galler Werbeagentur Vitamin 2 überzeugt. Deshalb haben die 20 Mitarbeitenden in St.Gallen und Belgrad ab nächstem Jahr acht statt fünf Wochen Ferien.

Herr Hasler, in Ihrer Agentur Vitamin 2 haben die Mitarbeitenden ab nächstem Jahr acht Wochen Ferien. Warum?

Unsere kreative Arbeit ist auch oft sehr fordernd. Mit unserer Kreativität wollen wir die Ziele unserer Kunden erreichen. Und die Ideensuche hört nicht um 5 Uhr auf – sie begleitet einem nach Hause und ab und zu auch mal in die Nacht hinein. Um diese Energie aufrechtzuerhalten, sollen unsere Mitarbeitenden auch vier der acht Wochen Ferien am Stück nehmen.

Vier Wochen am Stück? Warum muss das sein?

Wenn man nur eine oder zwei Wochen weg ist, so ist man mit den Gedanken doch noch sehr oft bei der Arbeit. In vier Wochen kann man wirklich abschalten, neue Gedanken zulassen und sich neu inspirieren. Und kommt so wieder voller Elan und Kreativität an die Arbeit zurück. Und das Schöne daran ist: Man muss nicht auf die Pension warten, um mal Zeit zu haben, für die Dinge, die man immer schon machen will.

Man gibt seine Projekte ab – und die bleiben vier Wochen liegen?

Nein, die werden durch Stellvertreterinnen und Stellvertreter übernommen. Das kann auch einen positiven Effekt haben. Mit einer neuen Sichtweise kommen auch neue Impulse. Aber klar, es bringt auch Herausforderungen. Wir müssen unsere Projekte noch besser dokumentieren. Dabei helfen uns digitale Tools und die Erfahrung aus der Pandemie.

Das mag ja sein. Aber in anderen Firmen streiten sich schon kleine Teams um die Verteilung der paar Ferienwochen. Wie wird das erst mit acht?

Die Teams dürfen sich selber organisieren – hier setzen wir mit gutem Gewissen auf Eigenverantwortung. Wir haben ein tolles Team mit gutem Spirit und gegenseitiger Wertschätzung.

Geht es auch darum, potenzielle Mitarbeitende auf Euch aufmerksam zu machen?

Natürlich hoffen wir, neue Talente anzuziehen. Wir sind so gut wie unser Team, das ist massgebend.

Das Team von Vitamin 2 freut sich über mehr Ferien. Bild: PD

Funktioniert es?

Wir haben kürzlich eine Stelle ausgeschrieben. Die neue Ferienregelung hat das Interesse unterstützt. Aber dies alleine soll und kann nicht der Grund sein, ein Teil von Vitamin 2 sein zu wollen.

Dann hat sich die Aktion schon gelohnt?

Es geht uns auch darum, unsere Wertschätzung unseren Mitarbeitenden gegenüber zu zeigen. Man muss anständig sein mit den Leuten, fair und grosszügig. Dann kommt auch etwas zurück. Man hat loyale Mitarbeitende, die vielleicht auch mal eine Stunde länger bleiben. Gerade wenn sie wissen, dass sie auch etwas zurückbekommen.

Bei Vitamin 2 bekommt man also mehr Ferien, muss die aber zwischendrin aufholen?

Überstunden werden nicht im selben Mass kompensiert wie früher. Aber unser Ziel war es noch nie, Überstunden zu bolzen. Wir sehen unser Ferienmodell als eines unter vielen. Ich bin überzeugt, dass es noch viele weitere Modelle geben wird.

Dann geht also Arbeitsleistung verloren?

Rein mathematisch schon. Ebenfalls rein mathematisch kostet es auch etwas, die Marge könnte kleiner werden. Deshalb haben wir unter den Partnern auch hart darüber diskutiert. Bei uns steht aber nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund. Aber ich glaube, es wird gar nicht so viele negativen Effekte geben.

Warum nicht?

Mit mehr Ferien sind die Leute erholter. Sie sind weniger krank, sie sind leistungsfähiger, kreativer. Wer vier Wochen in den Ferien war, hat danach auch wirklich Lust, wieder zu arbeiten. Sie kommen mit neuen Ideen zurück. Das passt zu uns. Wir versprechen unseren Kunden «frische Ideen, die wirken».

Haben Sie da Erfahrungswerte?

Es gibt Studien, die zeigen, dass erholte Leute kreativer und gesünder sind. Aber in welchem Mass, das wissen wir nicht. Aber die ZHAW interessiert sich bereits für unser Projekt. Sie will es wissenschaftlich begleiten. Danach wissen wir es.

Wie haben die Mitarbeitenden reagiert?

Sie freuen sich, niemand ist traurig. Es passt auch zu uns. Für frische Ideen ist eine Auszeit halt einfach gut.

Was sagen die Kunden?

Zum Teil reagieren sie durchaus wohlwollend. Aber auch sie haben Fragen: Wer bezahlt das, bekommen sie trotzdem gute Beratung? Diese Fragen sind legitim. Wir müssen jetzt beweisen, dass es geht.

Die Zeit nutzen – zum Englisch lernen? Bild: Andy Rain / EPA

Was machen Sie in Ihren vier Wochen Ferien?

Ich habe schon so viele Ideen: etwas besser Englisch lernen. Oder mit den Kindern vier Wochen an einem andern Ort leben. Vielleicht bleibe ich auch in Rorschach und gehe jeden Tag in die Badhütte. Oder ich bleibe auf dem Sofa und lese. Das ist es ja gerade: Ich habe Zeit für so viele Dinge, die ich immer wollte. Nicht irgendwann, sondern jetzt.

