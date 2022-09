Arbeitswelt Bei Raiffeisen Schweiz wird flexibler gearbeitet – aber die neue Personalchefin sagt: «Die Wahl des Vorgesetzten ist aktuell kein Thema» Bei Raiffeisen Schweiz ist seit März Karin Schmidt Leiterin HR. Sie befürwortet Homeoffice, flexibles und ortsunabhängiges Arbeiten. Auch die Digitalisierung bietet Möglichkeiten, die noch genutzt werden können. Interview: Stefan Borkert Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Karin Schmidt, Leiterin Human Resources bei Raiffeisen Schweiz, setzt unter anderem auf die Eigenverantwortung von Mitarbeitenden. Bild: Tobias Garcia

Die Arbeitswelt befindet sich in einer starken Phase der Veränderung. Hierarchien werden flacher. Von Mitarbeitenden wird mehr Eigenverantwortung verlangt und Chefs mit Kasernenhofton werden immer seltener. Karin Schmidt dreht an den Stellschrauben bei Personalthemen bei Raiffeisen Schweiz. Sie sieht noch weiteres Potenzial in der Digitalisierung und den flexiblen Einsatz der Expertisen der Mitarbeitenden und ist offen für neue Formen der Arbeit. Individuelle Boni gibt es bei Raiffeisen Schweiz auch nicht mehr.

Wie halten Sie es mit Homeoffice?

Karin Schmidt: Ich schätze Homeoffice wirklich. War aber froh, dass als ich gestartet bin, die Homeofficepflicht gerade aufgehoben worden ist. Die Mitarbeitenden am neuen Arbeitsplatz kennen zu lernen war für mich extrem wertvoll. Jetzt schaue ich, dass ich etwa zwei Tage die Woche im Homeoffice arbeite. Ich schätze das. Es ist perfekt, beides zu haben.

Was hat Sie eigentlich dazu bewogen, Leiterin HR bei Raiffeisen Schweiz zu werden?

Unter dem Strich ist es das Wertekonstrukt von Raiffeisen, das sehr gut zu mir passt. Also nahbar, bodenständig, verbindlich. Ehrlich gesagt hat mir auch die Swissness zugesagt. An meinen vergangenen Stationen habe ich gemerkt, mir gefällt, wenn es nicht nur angelsächsisch ist. Auch die genossenschaftliche Organisation fand ich sehr spannend und herausfordernd.

Die Turbulenzen um Ex-Raiffeisenchef Vincenz haben Sie nicht abgeschreckt?

Das ist bei uns kein Thema mehr. Man merkt davon im Arbeitsalltag nichts. Aber im Unternehmen wird nach vorne geschaut.

Noch mal zum Homeoffice. Hätten Sie gedacht, dass Homeoffice rasch so selbstverständlich wird?

Ich war schon immer eine Verfechterin von Homeoffice. Vor Covid war das aber generell nicht so akzeptiert. In der Pandemie hat dann auch die Technologie einen Riesensprung gemacht. Dabei hat Covid geholfen. Und meiner Erfahrung nach ist auch die Produktivität gestiegen. Möglicherweise nutzt uns Homeoffice jetzt wieder beim Thema Energie sparen. Wir bei Raiffeisen Schweiz haben unser Programm Flexwork unabhängig von Covid eingeführt. Dadurch hatten wir schon die Rahmenbedingungen. Und es hat auch geholfen, dass Mitarbeitende, Teams und Vorgesetzte gemerkt haben: Hey, das funktioniert. Jetzt können wir beides nutzen.

Homeoffice hat sich auch bei Raiffeisen durchgesetzt. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Flexwork bedeutet?

Mitarbeitende können bis zu 80 Prozent der jährlichen Sollarbeitszeit ortsunabhängig arbeiten. Flexwork ist nicht ans Homeoffice gebunden. Einschränkung ist, dass der Job das zulässt. Und es muss mit der oder dem Vorgesetzten abgestimmt sein. Bei den meisten pendelt sich das auf die gleichen Tage ein, muss aber nicht.

Gehört ein Arbeitszeitkonto, Woche, Monat, Jahr dazu?

Ja, wir haben einen Stundensaldo, der monatlich erfasst wird. Wichtig ist auch hier die Absprache im Team und mit Vorgesetzten. Aber wir haben in der Regel keine Blockzeiten, während derer man anwesend sein muss.

Hat Flexwork auch Vorteile für ältere Mitarbeitende, die die neuen Modelle nicht so gewohnt sind?

Von Flexwork profitieren alle Mitarbeitenden, und wer sich damit nicht wohlfühlt, muss es nicht nutzen. Es ist ein freiwilliges Angebot. Wir machen aber generell die Erfahrung, dass Flexwork für alle Mitarbeitenden attraktiv ist.

Kann man die Arbeitsbedingungen an die unterschiedlichen Lebensphasen anpassen?

Ein Stück weit schon. Sofern die Arbeit es zulässt und in Absprache mit der vorgesetzten Person, können Mitarbeitende innerhalb eines gewissen Rahmens selbst entscheiden, wo sie arbeiten. Grundsätzlich ist eine gewisse Anpassung an Lebensphasen möglich, aber das ist auch abhängig von der zu leistenden Arbeit. Gewisse Arbeiten sind zeit- und ortsgebunden. Und neben Flexwork begegnen wir diesem Wunsch auch mit einer Reduktion des Arbeitspensums.

Bei Raiffeisen wird flexibel gearbeitet. Bild: PD

Was sind bisher die Erfahrungen und welche Stellschrauben müssen noch gedreht werden?

Die Rückmeldungen zu Flexwork seitens der Mitarbeitenden sind sehr positiv. Es wird rege davon Gebrauch gemacht. Entscheidend ist der gemeinsame Dialog von Mitarbeitenden und Vorgesetzten, um eine gute Teamkultur etablieren zu können.

Chefs hatten und haben gerne alle Mitarbeitenden im Blick, sehen sie lieber in der Firma, üben Kontrolle aus. Gibt es bald einen neuen Typ Chefin oder Chef?

Es ist eine Herausforderung, keine Frage. Vielen Vorgesetzten ist es lieber, sie sehen ihre Mitarbeitenden vor sich. Aber die Führungsbilder haben sich in den letzten Jahren gewandelt, sie müssen heute begeistern und mitziehen. Das Vertrauen in Mitarbeitende ist und bleibt zentral und gewinnt sogar noch stärker an Bedeutung. Die Mitarbeitenden müssen viel Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen. Der Erfolg mit flexiblem Arbeiten zeugt von guter Führungskultur und passt gut zur Philosophie von Raiffeisen.

Neue Besen kehren gut. Seit März sind Sie bei Raiffeisen Leiterin HR. Haben Sie schon angefangen zu kehren?

Raiffeisen ist grundsätzlich gut aufgestellt. Der Besen kann also im Schrank bleiben. Aber selbstverständlich bringe ich eigene und neue Ideen mit, Themen, die mir am Herzen liegen. Dazu gehört auch die Befähigung der Mitarbeitenden zum selbstverantwortlichen Arbeiten, dass sie Eigenverantwortung übernehmen für ihre Themen. Und das bedeutet auch viel Austausch mit den Führungskräften, die das ja auch zulassen müssen. Ermöglichen und Befähigen, das sind zwei grosse Themen, an denen wir arbeiten. Die passende Kultur aktiv zu fördern steht dabei auch im Vordergrund. Und sicher gibt es immer Prozesse zum Optimieren, wie man schlanker und einfacher werden kann. Das geht mit frischen Augen besser.

Stört die Struktur mit 220 Genossenschaften?

Im Genossenschaftsmodell sieht Personalchefin Schmidt noch Potenzial. Bild: PD

Im Gegenteil. Dieses Potenzial und auch unsere Gruppenrolle können wir noch besser und aktiver nutzen. Da liegen sicher noch viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung von Mitarbeitenden brach. So arbeiten wir auch an unserem Employer-Branding, um die Gruppe nach aussen stärker in den Focus zu rücken.

Gibt es Bereiche, wo Sie sagen, hier hat es zu viel Personal?

Es wäre vermessen, das nach so kurzer Zeit zu sagen. Aber mein Eindruck ist eher nein.

Die Digitalisierung hat neuen Arbeitsformen gerade in der Krise zu gehörigem Schwung verholfen. Ist die Vermischung von Leben und Arbeiten von Vorteil im Sinne einer Ganzheitlichkeit oder von Nachteil, weil Arbeit nun auch das Freizeitleben durchdringt?

Es gibt immer Vor- und Nachteile. Aber die Vorteile überwiegen meiner Meinung nach klar. Vorteile sind etwa die flexiblere Handhabung. Die Reisezeit verkürzt sich, so bleibt mehr Zeit für Familie oder auch Angehörigenbetreuung. Und die Erfahrung zeigt, dass Mitarbeitende auch mit Flexwork klar zwischen Arbeit und Freizeit trennen.

Gibt es nun bei Raiffeisen auch digitale Nomaden?

Das wäre mir jetzt so nicht bekannt. Wir hatten diverse Neueintritte in der Shutdown-Zeit. Für diese war der reine Online-Einstieg schwierig. Wir sehen jetzt, wie sehr sie es schätzen, wieder ins Büro kommen zu können. Hinzukommt, dass wegen Datenschutzes und verschiedener Bestimmungen nicht von überall in der Welt auf alle zur Arbeit notwendigen Daten zugegriffen werden kann.

Auch andere Arbeitsmodelle werden durch die Veränderung in der Arbeitswelt ausprobiert und auf die Probe gestellt. Wird bei Raiffeisen bald die Chefin oder der Chef gewählt?

Die Wahl des Vorgesetzten ist aktuell kein Thema. Wir beobachten aber aktuelle Trends sehr genau. Die Meinung der Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig. Daher machen wir auch regelmässig Umfragen.

Stichwort flache, wechselnde Hierarchien, agiles Arbeiten: Was ist bei Raiffeisen möglich?

Wir wollen die fach- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb von Raiffeisen Schweiz bewusst fördern. Ich bin überzeugt, dass vielfältige und interdisziplinäre Teams nicht nur ein besseres Arbeitsklima schaffen, sondern auch die besten Lösungen entwickeln können. Unterschiedliche Perspektiven fördern nachhaltige und gute Lösungen. Wer die Expertise hat, soll auch entsprechend eingesetzt werden. Das bedeutet, dass wir aus verschiedenen Abteilungen Wissen heranziehen. Die richtigen Personen sollen am richtigen Ort eingesetzt werden. Das macht Sinn.

Wird bei Bewerbungsgesprächen häufig nach flexiblen Rahmenbedingungen gefragt?

Ja, das ist heutzutage ein wichtiger Faktor für die Attraktivität als Arbeitgeberin und wird entsprechend oft gefragt.

An Bewerbungsgesprächen spielen Noten nur noch bei Berufsanfängern eine grössere Rolle. Bild: Hans-Bernhard Huber

Schauen Sie überhaupt noch auf Schulnoten in den Bewerbungen?

Primär setzen wir auf die relevante Berufserfahrung und die Persönlichkeit der Bewerbenden. Raiffeisen ist vor allem der persönliche Kontakt zu ihren Bewerberinnen und Bewerbern sowie, dass es kulturell und persönlich passt, wichtig. Noten spielen vor allem bei jüngeren Bewerbenden noch eine Rolle, also wenn wenig Berufserfahrung vorhanden ist.

Und was für einen Arbeitsplatz will die «Genration Y» und die «Generation Z»?

Wir stellen fest, dass aktuell der Trend nach flexiblem Arbeiten zunimmt, und zwar sowohl zeitlich als auch örtlich. Wir möchten auf den Einzelnen eingehen können, denn das ist gewinnbringend für beide Seiten.

Der Lohn spielt immer eine grosse Rolle. Die herkömmlichen Systeme machen die Vergütung an der Position auf der Karriereleiter fest. Ist das noch zeitgemäss?

Das Jahressalär wird bei Arbeitsantritt individuell vereinbart. Aber ja, es gibt auch hier Veränderungen. Eine Beförderung ist beispielsweise auch als Spezialist möglich. Sie muss nicht mehr zwingend ein klassischer Karriereschritt mit mehr Führungsverantwortung sein.

Boni sind gern genommen, aber auch in Verruf geraten und öffnen Ungleichbehandlung und persönlicher Bevorzugung Tür und Tor. Wie dem begegnen?

Auch die Karriereleiter im herkömmlichen Sinne ändert sich mit neuen Arbeitsmodellen. Bild: Nadia Schärli

Ein strategiekonformes Vergütungssystem spielt bei Raiffeisen Schweiz eine wichtige Rolle. Das heisst konkret, dass die kollektive Teamleistung im Vordergrund steht. Es gibt keine individuellen Bonuszahlungen mehr, sondern eine kollektive Erfolgsbeteiligung. Zusätzlich werden auch besondere Teamleistungen honoriert und anerkannt. Dieses Modell entspricht den genossenschaftlichen Werten und orientiert sich an einem langfristigen Unternehmenserfolg. Wir fördern damit bewusst die gemeinsame Teamausrichtung.

Wie sieht das in Praxis aus?

Die Grundvergütung der Mitarbeitenden von Raiffeisen Schweiz wurde einmalig erhöht und die variable Vergütung dauerhaft gesenkt. Die Gesamtkompensation bleibt damit grundsätzlich auf vergleichbarem Niveau. Die Höhe der Erfolgsbeteiligung richtet sich an den gültigen fünf Hierarchiestufen aus. Dabei erhalten alle Mitarbeitenden der gleichen Funktionsstufe, in Abhängigkeit von der Höhe des jährlich festgelegten Erfolgsbeteiligungstopfs, den gleichen prozentualen Anteil ihrer Grundvergütung an der Erfolgsbeteiligung als variable Vergütung entrichtet.

Auch die Geschäftsleitung?

Das gilt genauso für das Geschäftsleitungsteam.

Agile Teams mit wechselnden und flachen Hierarchien je nach Projekt machen Personal- und Karriereplanung nicht einfach. Was also tun?

Für unsere Mitarbeitenden wird die Sinnhaftigkeit einer Aufgabe immer zentraler. Sie streben also nicht primär nach einer Karriere, sondern vielmehr nach der Herausforderung, der inhaltlichen Challenge. Und genau das geht dank flacher Hierarchien sowie lean-agilen Teams wunderbar. Aber «lean-agil» ist nicht einfach ein Filter, den man über bestehende Prozesse legen kann. Die Leute müssen selbst mitentscheiden können, welche Aufgaben sie auf welche Art und Weise angehen möchten.

Verschwendung vermeiden, schneller reagieren Effektiver und effizienter werden sind Ansätze des Lean Managements. Flexibler und reaktionsfähiger werden, gehört zu einem agilen Umfeld. Sowohl Lean als auch Agil sind nicht nur einfach Methoden, sondern Managementansätze, denen Werte, Prinzipien und Überzeugungen zu Grunde liegen. Lean Management ist auf die effiziente Ausgestaltung der gesamten Wertschöpfungskette ausgelegt. So soll Verschwendung vermieden werden. Agilität hingegen ist eher ein Merkmal des Managements eines Unternehmens. Ziel ist es flexibel, proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen. Es zielt auf die Arbeitsweise ab. Bei beiden Ansätzen steht die «Ressource Mensch» im Vordergrund und stellt so das verbindende Element dar. Bei beiden Ansätzen werden Eigenverantwortung und eine gewisse Vertrauenskultur benötigt. Immer mehr Unternehmen versuchen, die Vorteile von beiden Methoden zu verbinden und werden so zu lean-agilen Unternehmen.

