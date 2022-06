So geraten Sie nach 50 nicht aufs berufliche Abstellgleis

ARBEITSMARKT Wie man als Ü50 auf dem Arbeitsmarkt nicht aufs Abstellgleis gerät: «Fokussieren Sie nicht nur aufs Tagesgeschäft» Trotz Fachkräftemangel haben es ältere Mitarbeitende auf dem Arbeitsmarkt oft schwer. Sibylle Olbert-Bock von der Fachhochschule OST sagt im Interview, wie man nicht aufs Abstellgleis gerät – und wie Unternehmen ältere Mitarbeitende halten können. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Wer nach 50 am Arbeitsplatz nicht aufs Abstellgleis geraten will, sollte sich nicht nur aufs Tagesgeschäft fokussieren - sondern auch auf die eigene Entwicklung. Bild: Getty

Diversität ist in aller Munde, ebenso der Fachkräftemangel. Trotzdem tun sich viele Unternehmen schwer damit, ältere Mitarbeitende zu fördern. Zu diesem Schluss kommt das Forschungsprojekt «Late Careers» der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Ostschweizer Fachhochschule OST. Woran es hapert und wie man verhindert, dass Mitarbeitende ab 50 aufs Abstellgleis geraten, sagt OST-Professorin Sibylle Olbert-Bock.

Trotz Fachkräftemangel tun sich die Unternehmen schwer damit, ältere Mitarbeitende zu fördern. Was ist das Problem?

Sibylle Olbert-Bock: Das Fahren mit angezogener Handbremse. Und zwar auf beiden Seiten. Das sieht man nicht nur bei diesem Projekt, das habe ich oft gesehen, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigte.

Wer fährt den mit angezogener Handbremse?

Beide Seiten, Firmen wie Arbeitnehmende sind sich zwar bewusst, dass sie mehr machen müssten, aber es wird oft zu wenig daraus. Die Unternehmen tun sich schwer damit, die älteren Mitarbeitenden als Zielgruppe für mehr Förderung zu identifizieren. Und diese selbst fokussieren oft sehr aufs Tagesgeschäft. Sie tun, was man eben tun muss, was sie auch können – und vergessen dabei, sich darum zu kümmern, wo man vielleicht hinwill. Eine Frage, die bei den Jüngeren eben noch mehr im Vordergrund steht.

Ist das schlimm, wenn man sich auf das konzentriert, was man kann?

Für manche ist es vielleicht gut so. Aber andere wären vielleicht doch offen für einen Entwicklungsschritt, sind neugierig, so gerne sie ihren Job machen. Und fühlen sich auch etwas festgefahren. Für Unternehmen wird es zum Problem, wenn man merkt, dass Kompetenzen verloren gehen oder dass jemand in Zukunft mit den bestehenden Kompetenzen nicht mehr einsetzbar ist.

Sibylle Olbert-Bock ist Professorin für Leadership und Human Resources an der Ostschweizer Fachhochschule OST. Ralph Ribi

Wie ist man nicht mehr einsetzbar?

Oft hat man sich daran gewöhnt, neue Projekte, Funktionen oder Aufgaben mit jungen Mitarbeitenden anzugehen, während die älteren ihre angestammten Jobs machen. Da kann es passieren, dass Lücken entstehen. Ältere haben aufgrund dessen später vielleicht Entwicklungen verpasst, das kann ihnen zum Verhängnis werden.

Können es sich die Firmen überhaupt leisten, ältere Mitarbeitende aufs Abstellgleis zu stellen? 18 Prozent der Arbeitnehmenden sind über 55. Und es hängt Fachkräftemangel.

Das können sie sich tatsächlich nicht leisten. Es besteht das Risiko, dass man dann neue Kompetenzen nicht schnell genug in Form von neuen Mitarbeitenden bekommt. Da sollte man eben mehr auch die bestehenden Mitarbeitenden entwickeln.

Vielleicht wollen die ja gar nicht etwas Neues machen.

Das Problem kann tatsächlich auftreten. Doch: Wollen sie überhaupt noch? Sie leisten oft sehr viel, aber sie erfahren wenig unmittelbare Wertschätzung und keine Unterstützung dabei, sich weiterzuentwickeln. Da kann das Gefühl entstehen, sie gehörten zum alten Eisen und steigen angesichts dieser Einschätzung so schnell wie möglich aus. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist das fatal.

Muss man sich mehr fragen, wie man die Leute halten kann?

Unsere Umfrage zeigte, dass viele ältere Mitarbeitende durchaus gerne bleiben. Aber viele Unternehmen haben in den letzten Jahren viel unternommen, um für Junge attraktiv zu sein, weil man die Jüngeren mit Digitalisierung in Verbindung setzte. Und vergass etwas die Älteren. Wenn sie doch noch wechseln wollen, ist es auf dem Arbeitsmarkt schwieriger.

Warum fällt es denn Älteren schwer, eine neue Stelle zu finden?

Sie müssen sich mehr darum kümmern, oft auch bei internen Wechseln. Unsere Umfrage hat auch gezeigt: Es gibt durchaus Vorurteile gegenüber Älteren, die nicht nur Junge, sondern auch viele Vorgesetzte teilen. Auch wenn es in letzter Zeit auch für Ältere leichter geworden ist, eine neue Stelle zu finden.

«Viele Firmen haben erkannt, dass junge und alte Mitarbeitende voneinander profitieren können, wenn sie zusammenarbeiten.» Bild: Getty

Warum?

Einerseits ist da der Fachkräftemangel, der das Bewusstsein schärft. Andererseits haben viele Firmen erkannt, dass junge und alte Mitarbeitende voneinander profitieren können, wenn sie zusammenarbeiten.

Was kann man tun, um nach 50 nicht auf dem Abstellgleis zu landen?

Man soll nicht den Fehler begehen, sich ausschliesslich um die tägliche Arbeit zu kümmern. Das ist gar nicht so einfach: Oft hat man noch Familie, alles kommt zusammen, auf irgendetwas muss man verzichten. Man sollte sich aber trotzdem fragen, ob man die Arbeit, die man gerade macht, in zehn Jahren noch gerne macht – und ob sie da noch gefragt ist. Ist die Antwort Nein, muss man etwas tun.

Aber auch wenn die Antwort Ja ist: Wenn sie zehn Jahre warten, ist es zu spät für die Karriere.

Oft wirken noch versteckte Karrierenormen: Wer mit 35 keine Leitungsfunktion hat, kommt nie weiter, wer mal die Arbeitszeit reduziert hat, auch nicht. Diese Normen müssen begraben werden. Warum soll jemand, der wegen der Familie im Job ein paar Jahre kürzertrat, nicht Führungsverantwortung übernehmen können?

Muss man überdenken, was eine Karriere ist?

Unbedingt. Es geht aber auch um die gesellschaftlichen Vorstellungen von Beruf und Familie. Und darum, wie Unternehmen Laufbahnen bewerten. Es gilt, wegzukommen vom Fokus auf den kontinuierlichen Aufstieg. Wer wegen der Familie ein paar Jahre Teilzeit arbeitet, Stabilität sucht, hat genau bewiesen, dass er oder sie Verantwortung übernehmen kann. Und wer einen Haushalt mit mehreren Kindern schmeisst, hat auch die Fähigkeit zur Selbstorganisation bewiesen. Es ist ein Fehler, diese Leute bei Beförderungen immer zu übergehen. Das macht die Arbeitswelt nicht nur fairer für ältere Angestellte, sondern auch für Frauen.

Was können Unternehmen tun, damit die älteren Mitarbeitenden nicht aufs Abstellgleis geraten?

Wichtig ist sicher ein transparenter interner Jobmarkt und dass der Zugang zu Projekten für alle offen ist. Und dass alle Förderungs- und Entwicklungsmassnahmen auch Älteren offenstehen. Gefragt sind zudem die Vorgesetzten: Sie müssen sich aktiv um ihre Leute kümmern und sich für sie einsetzen. Auch wenn man schon lange mit ihnen zusammenarbeitet, kann man wieder mal nachfragen, wie es ihnen geht und was sie gerne machen würden!

