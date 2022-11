Dramatischer Mangel an IT-Kräften in der Ostschweiz

Arbeitsmarkt Fachkräfte fehlen in der Ostschweiz: Dramatischer Mangel an IT-Kräften auf der Spitzenposition – Boni und attraktive Arbeitsbedingungen sollen es richten Eine Studie des Beratungsunternehmens von Rundstedt zeigt: In der Ostschweiz landen viel weniger Bewerbungen auf den Tischen der Personalabteilungen als in der gesamten Schweiz. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Der Fachkräftemangel trifft einzelne Branchen unterschiedlich. Unternehmen bekommen bei der Besetzung von Stellen teils nur wenige Bewerbungen zugeschickt. Bild: PD

Für viele Unternehmen in der Schweiz ist es «schwieriger denn je», Fachkräfte zu finden und ihr Personal nach der Pandemie wieder aufzustocken. Zu diesem Befund kommt vor dem Hintergrund einer Arbeitslosenquote von aktuell 1,7 Prozent im Kanton Thurgau und 1,5 Prozent im Kanton St.Gallen die Beratungsfirma von Rundstedt in einer Studie, die unter anderem auf Gesprächen mit Personalchefinnen und Personalchefs basiert. Gleichzeitig hat die Zahl der Stellensuchenden in der Ostschweiz allerdings auch stark abgenommen.

Fast nur ein bis fünf Bewerbungen

In vielen Punkten und Aspekten seien die Zahlen und Aussagen aus der Ostschweiz gleich oder ähnlich wie die der Gesamtschweiz. Trotzdem gebe es natürlich einzelne signifikante Abweichungen, sagt Pascal Scheiwiller, CEO von Rundstedt. Selina Frei, Niederlassungsleiterin in St.Gallen, analysiert die Studie für die Ostschweiz. Sie stellt fest:

Selina Frei, Niederlassungsleiterin von Rundstedt St.Gallen. Bild: PD

«In der Ostschweiz ist es noch schwieriger als im Rest der Schweiz genügend gute Bewerbungen auf eine Position zu erhalten.»

Bei schwierig zu besetzenden Positionen würden 88 Prozent angeben, dass sie lediglich zwischen ein bis fünf Bewerbungen erhalten. Gesamtschweizerisch seien es nur 49 Prozent mit so wenigen Bewerbungen, wobei 32 Prozent lediglich zwischen sechs und 15 Bewerbungen zugeschickt bekommen.

Sie fährt fort: «Obwohl man in der Ostschweiz einiges weniger an Bewerbungen pro Position erhält, wird der Fachkräftemangel insgesamt für das eigene Unternehmen nicht als kritischer angesehen als im Rest der Schweiz.»

Daraus lasse sich ableiten, dass in der Ostschweiz diese Herausforderung schon länger präsent sei und man sich bereits stärker an die schwierige Situation gewöhnt habe. Besonders gefragt sind Fachkräfte aus der IT-Branche. Frei sagt:

«Sowohl gesamtschweizerisch als auch in der Ostschweiz nimmt IT einen Spitzenplatz in Bezug auf den Fachkräftemangel ein.»

Auch hier zeige sich, dass im Vergleich zum Rest der Schweiz die Ostschweiz noch einmal stärker mit dem Mangel zu kämpfen habe. 64 Prozent der Befragten würden angeben, dass der Mangel an IT-Fachkräften sehr gross ist. Gesamtschweizerisch liege diese Zahl bei 43 Prozent. Damit zeige sich die Herausforderung, solche Fachkräfte in die Ostschweiz zu bringen, doch recht deutlich.

Abwerben ist in er Ostschweiz tabu

In der Ostschweiz sehen Unternehmen attraktive Anstellungsbedingungen und Boni für Empfehlungen als sehr wichtige Punkte im Umgang mit dem Fachkräftemangel, während ein direktes Abwerben von Mitbewerbern eher ein Tabu ist. Weiter stellt Frei fest, dass Firmen dafür in der Ostschweiz vermehrt auf externe Rekrutierungsunternehmen setzen würden.

So geben demnach 28 Prozent an, dass stark auf diesen Kanal gesetzt werde im Vergleich zu 14 Prozent gesamtschweizerisch. Auch dies zeige, dass solche Massnahmen in der Ostschweiz wohl schon länger notwendig seien, um spezifische Positionen erfolgreich zu besetzen und man daher schneller auf externe Hilfe zurückgreife.

Altersgrenze hat sich nach oben verschoben

Wie auch im Rest der Schweiz zeige sich weiter, dass sich das kritische Alter im Vergleich zu den Vorjahren nach oben verschoben habe.

«Während Ü50 lange Zeit als die kritische Grenze betrachtet wurde, hat sich die Grenze auf Ü55 verschoben.»

40 Prozent der befragten Ostschweizer Unternehmen würden sogar angeben, dass sie gar keine Vorbehalte gegenüber älteren Mitarbeitenden hätten, erklärt sie weiter.

Auf die ganze Schweiz gesehen hat es eine Entspannung bei den Gesundheitsbetrieben gegeben. Nur 31 Prozent der Gesundheitsbetriebe stufen den Fachkräftemangel, gemäss der Studie als sehr hoch ein.

Am meisten betroffen, mit 47 Prozent, seien die IT- und Hightech-Branchen, so CEO Pascal Scheiwiller. Bei Konsumgütern und im Detailhandel seien es 44 Prozent und in der industriellen Produktion 34 Prozent. Die Schlusslichter sind, laut Studie, der Finanzsektor (12), die öffentliche Verwaltung (11), Pharma und Chemie (10) und die Logistik (2 Prozent).

Oft nur ein Teil der Positionen betroffen

Der Fachkräftemangel ist dabei nur schwer über einen Kamm zu scheren. Er variiert stark, je nach den spezifischen Profilen. Er betrifft in vielen Branchen nur einen relativ kleinen Teil der Positionen. So ist in der Gastronomie, bei Konsumgütern und Detailhandel, Bauwesen sowie der öffentlichen Verwaltung die Besetzung von 25 bis 33 Prozent der Positionen kritisch. Im Gesundheitswesen, bei Banken und Versicherungen und in der Pharma und Chemie sind es nur 5 bis 10 Prozent der Positionen.

Bei den branchenübergreifenden Positionen belegen IT-Fachkräfte (77 Prozent), fachliche Kundenberater (53), Forschung und Entwicklung (42), anspruchsvolle Verkaufsfunktionen (40) und Handwerker (38 Prozent) die Spitzenplätze. Bei klassischen Positionen im Finanzbereich (32), Office und Administration (24) und im Marketing (17 Prozent) ist die Situation um einiges entspannter.

Junge Menschen informieren sich über IT-Berufe. Diese sind besonders gefragt. Bild: Corinne Glanzmann

Bei den kritischen Positionen lägen die Kompetenzdefizite erstaunlicherweise nicht im digitalen Bereich. Es fehlt relativ häufig an technischen Fachkompetenzen (41) und viel weniger an digitalen Grundkompetenzen (13). Dabei fehle es heute kaum mehr an spezifischen Zertifikaten oder Ausbildungsdiplomen (6 Prozent). Durch die inflationäre Entwicklung auf dem Weiterbildungsmarkt seien diese im Überfluss vorhanden und zeugen kaum mehr von echter Kompetenz. So schlussfolgern die Forschenden:

«Es fehlt häufiger an technischen Fachkompetenzen als an digitalen Grundkompetenzen.»

Werde der passende Kandidat nicht gefunden, gaben die HR-Chefs an, werde in erster Linie der Suchprozess verlängert (93), Geld für externe Suchmandate investiert (68) und die Anforderungskriterien aufgeweicht (79 Prozent). Das bedeute für die Rekrutierung, dass das Zero-Gap-Verhalten der Firmen der letzten Jahre notgedrungen einer grösseren Flexibilität und mehr Abweichungstoleranz weiche. Es würden neu Kandidaten in Betracht gezogen, die vor zwei Jahren noch als benachteiligt galten.

So nehme etwa das Interesse an Müttern nach über zehn Jahren stellenloser Mutterschaft (63) zu, die Chancen von älteren Kandidaten Ü60 (43) steigen und Quereinsteiger (31 Prozent) bekommen häufiger eine Chance. Auch spezielle Befähigungsprogramme (58) gewännen an Bedeutung und Rekrutierungsinitiativen im Ausland (36 Prozent) würden salonfähig.

Quereinsteigerkultur Fehlanzeige

Im Vergleich zum Oktober 2021 hat in der Ostschweiz die Zahl der Stellensuchenden um einen Viertel abgenommen. Bild: Severin Bigler

Durch den akuten Fachkräftemangel bekämen Quereinsteiger zwar in 31 Prozent der Firmen eher eine Chance. Berufliche Neuausrichtungen und Richtungswechsel würden in der Schweiz aber trotzdem schwierig bleiben. 81 Prozent der HR Manager finden, dass in der Schweiz trotz digitaler Transformation nach wie vor keine Quereinsteigerkultur herrsche. Branchenerfahrung ist und bleibe bei Bewerbungen heilig (78 Prozent). Generalisten hätten es nach wie vor schwerer als Spezialisten (61 Prozent).

Das kritische Alter sei im letzten Jahrzehnt schrittweise von Ü55, auf Ü50 bis sogar Ü45 gefallen. Durch den Fachkräftemangel verschiebe sich diese aktuell wieder markant nach oben. Die kritische Grenze liege bei vielen Firmen neu bei 58 bis 60 Jahren. Für Ü60 sei es aber nach wie vor anspruchsvoll, eine neue Stelle zu finden.

Das Zauberwort heisst EVP (Employer Value Proposition), also Mitarbeiterversprechen. Eine Mehrheit der Firmen setzen dabei auf attraktive Anstellungsbedingungen (55) und gezieltes Employer Branding (53). Spitzenreiter sind Wellbeing-Faktoren und moderne Arbeitsformen.

Firmen setzen in der Eigenwerbung vor allem auf Autonomie in der Arbeitsgestaltung (48), starke Firmenwerte (48), Sinnhaftigkeit der Arbeit (45), eine starke Teamkultur (43), flexible Arbeitszeiten (42) und freie Wahl des Arbeitsortes (31 Prozent). Vor allem in den Wissensberufen scheint sich, nach Ansicht der Studienverfassenden Smart-Working endlich durchzusetzen. Bei attraktiven Benefits (19) und überdurchschnittlichen Salären (12 Prozent) werde wohl an deren Nachhaltigkeit gezweifelt.

