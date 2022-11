Konjunktur: Viel Arbeit in der Bodenseeregion

Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in der Bodenseeregion nimmt ab: Expertin ist erstaunt über rasche Erholung nach der Pandemie Die Arbeitslosenquote ist zwar am deutschen Bodenseeufer angestiegen. Allerdings sinkt sie in den anderen Anrainerstaaten. Im Zweijahresvergleich ist jedoch für alle Bodenseeregionen ein Rückgang zu beobachten. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Schweissarbeiten bei der Firma Neuweiler in Kreuzlingen. Am Bodensee haben immer mehr Menschen Arbeit. Bild: Reto Martin

«Arbeiten, wo andere Ferien machen», ist ein Slogan, der offenbar zieht. Denn laut den aktuellen Zahlen der Statistiken für den Bodensee ist die Arbeitslosigkeit im Sinkflug. Insgesamt waren im September rund 52'000 Personen bei den Arbeitsmarktbehörden in der Bodenseeregion als arbeitslos registriert. Der Arbeitsmarkt hat sich damit seit dem Frühjahr letzten Jahres wieder deutlich erholt. Die Zahlen zeigen auch, dass sich im Zeitraum über fünf Jahre die Arbeitslosenzahlen gegenüber September 2017 um insgesamt 23,3 Prozent reduziert haben. Allerdings hatten sie sich bis vor zwei Jahren, kurz vor der Coronapandemie, schon auf einem ähnlich niedrigen Niveau bewegt. Der Anteil der Frauen an allen registrierten Arbeitslosen beträgt demnach aktuell 48 Prozent. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer liegt bei 41,8 Prozent. 33,2 Prozent aller registrierten Arbeitslosen in der Bodenseeregion sind 50 Jahre oder älter, heisst es auf der Statistikplattform für die Bodenseeregion.

Allerdings sei der direkte Vergleich der Arbeitslosenquoten über die Bodenseeregionen aufgrund der unterschiedlichen Erhebungs- und Rechtsgrundlagen nicht sehr aussagekräftig. Innerhalb der jeweiligen Regionen würde sich jedoch zeigen, dass die Bodensee-Arbeitslosenquoten zum Teil deutlich niedriger sind als die nationalen Referenzwerte. Die Arbeitslosenquote sei in der deutschen Teilregion im letzten Jahr leicht angestiegen, während sie in den anderen drei Teilregionen gesunken sei. Im Zweijahresvergleich sei jedoch für alle Teilregionen ein Rückgang zu beobachten. In Vorarlberg fallen die Schwankungen bei der Arbeitslosenquote, gemäss Kommentar zu den Statistiken, allgemein stärker aus. Auch das sei unter anderem auf deren unterschiedliche Berechnung im Vergleich zu den anderen Teilregionen zurückzuführen.

Die Statistikplattform Bodensee ist eine permanente Arbeitsgruppe der Kommission Wirtschaft der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). Der IBK gehören in der Bodenseeregion liegende deutsche und österreichische Bundesländer, Schweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein an. Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe liegt in den Händen der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen.

Hedwig Prey ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin der St.Galler Fachstelle für Statistik und bereitet die Daten für die Bodenseeregion auf. Sie erklärt, warum die Statistiken der Anrainerländer schwer vergleichbar sind.

Hedwig Prey, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für Statistik St.Gallen. Bild: PD

«Es liegt zum einen an unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben und Definitionen der nationalen Arbeitsmarktbehörden und zum anderen an unterschiedlichen Verfügbarkeiten der Daten.»

Sie nennt dazu auch Beispiele. Unterschiedliche gesetzliche Vorgaben gebe es zum Beispiel bei der Erfassung der bei den Arbeitsmarktbehörden gemeldeten offenen Stellen. Hier gibt es in Deutschland, Österreich und Liechtenstein keine Meldepflicht, in der Schweiz für bestimmte Berufsgruppen jedoch schon. Dadurch habe sich die Zahl der gemeldeten offenen Stellen in der Schweiz ab Juli 2018 markant erhöht und später noch einmal, weil die Meldepflicht ausgeweitet wurde.

Arbeitslosenquote unterschiedlich berechnet

Unterschiedliche Definitionen gebe es beispielsweise auch bei der Berechnung der Arbeitslosenquote. Diese bestimme sich ja aus dem Verhältnis der gemeldeten Arbeitslosen zu einer jeweils national definierten Bezugsgrösse. In Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein sei die Bezugsgrösse im Nenner die Zahl der Erwerbspersonen, also alle selbstständigen und unselbstständigen Erwerbstätigen plus alle Erwerbslosen.

In Österreich hingegen sei es im Nenner das Arbeitskräftepotenzial, also unselbstständig Beschäftigte plus registrierte Arbeitslose. Das führt in Vorarlberg zu grösseren Schwankungen in der Arbeitslosenquote, weil das Arbeitskräftepotenzial eben eine aktuelle Grösse ist und damit zum Beispiel saisonale Beschäftigungseffekte grösser ins Gewicht fallen.

In der Schweiz und Deutschland wird geschätzt

Auch die Definitionen von Arbeitslosen seien leicht unterschiedlich in den betrachteten Ländern und hängen von verschiedenen Kriterien ab, etwa Umfang der gesuchten Beschäftigung, sofortige Vermittelbarkeit oder der Teilnahme an Weiterbildungsmassnahmen. Die unterschiedliche Verfügbarkeit der Daten zeige sich ebenfalls bei der Zahl der Erwerbspersonen als Nennergrösse der Arbeitslosenquote. Sie sei in den meisten Ländern, unter anderem in Deutschland und der Schweiz, eine Schätzgrösse und werde zum Teil aus Stichprobenerhebungen bezogen. Dabei gebe es naturgemäss Ungenauigkeiten. Anders sei das in Österreich und Liechtenstein:

«In Liechtenstein ist es eine Vollerhebung, die die Erwerbspersonen genau beziffert und auch in Österreich ist das Arbeitskräftepotenzial genauer bekannt.»

Zudem werde in Österreich die Nennergrösse monatlich aktualisiert, in Deutschland, der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nur in grösseren zeitlichen Abständen.

Änderungen in Richtung Einheitlichkeit und damit besserer Vergleichbarkeit der Daten durch die IBK beziehungsweise der Kommission Wirtschaft sind fast unmöglich. Prey erklärt, dass die relevanten Definitionen von Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenquoten oder den gemeldeten offenen Stellen auf jeweils nationaler Ebene festgelegt werden.

Für grössere regionale Einheiten gebe es die harmonisierten Arbeitsmarktgrössen nach ILO (International Labor Office) mit festgelegter einheitlicher Definition. Für die Statistikplattform Bodensee mit ihrer Betrachtung auf Ebene der angrenzenden Kantone, Landkreise, des Bundeslands Vorarlberg und Liechtenstein sei das nicht ausreichend. Daher stütze sich das Arbeitsmarktmonitoring (AMM) auf die nationalen Grössen mit nationalen Definitionen. Eine Vergleichbarkeit der Daten sei dann eher über Anteilswerte wie etwa Anteil der 15–24-Jährigen an allen Arbeitslosen oder über Vorjahresvergleiche, zum Beispiel Anstieg der Arbeitslosen um X-Prozent möglich.

Die Bodenseeregion verfügt über Arbeitsplätze bei Firmen, die global aktiv sind, wie etwa Leica Geosystems in Heerbrugg. Bild: PD

Zahlen sind trotzdem aussagekräftig

Früher übrigens hatte es noch eine Auflistung auch nach Branchen, Geschlecht, Alter, Verweildauer auf einer Stelle und mehr gegeben. Damals allerdings gab es für das Arbeitsmarktmonitoring der Statistikplattform Bodensee noch eine zusätzliche Förderung über Eures-Bodensee. Prey dazu:

«Zusätzliche Analysen sind prinzipiell möglich, liegen derzeit aber nicht im Aufgabenspektrum der Statistikplattform Bodensee.»

Trotzdem seien die Zahlen insgesamt aussagekräftig, gerade im Mehrjahresvergleich. Wenn sich eine Region deutlich anders entwickle als die anderen, so sei das sicherlich ein Anlass, um genauer hinzuschauen und mögliche Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung zu suchen. Und was ist besonders an der Bodenseeregion?

Die Frauenfelder Baumer Group fertigt und entwickelt Sensoren, die weltweit zum Einsatz kommen. Bild: PD

«Mich erstaunt immer wieder, wie schnell sich der Arbeitsmarkt in der Bodenseeregion nach der Coronapandemie erholt hat.»

Prey fährt fort, dass nach wie vor die Arbeitslosenquoten in den einzelnen Teilregionen zum Teil deutlich unter den jeweiligen nationalen Vergleichsgrössen lägen. Insgesamt denkt sie, dass die hohe Arbeitsmobilität in der Region, auch grenzüberschreitend, ein stabilisierender Faktor für den Arbeitsmarkt zu sein scheine.

