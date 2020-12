Arbeitsalltag mit Homeoffice: Zum Kaffee ins Büro Homeoffice wird auch nach Corona wichtig bleiben. Das wird auch die Büros verändern: Sie werden noch mehr zu Orten des Austauschs - nicht nur des rein beruflichen, wie eine Studie der Ost - Ostschweizer Fachhochschule zeigt. Kaspar Enz 31.12.2020, 12.00 Uhr

Das Büro wird in Zukunft noch mehr ein Ort des Austauschs. Bild: Getty

Arbeit während Corona, das hiess für Hunderttausende von Büroangestellte in der Schweiz im ausgehenden Jahr Arbeit von zu Hause aus. Und viele haben sich dort gut eingerichtet. Auch Unternehmensführungen sind vom Homeoffice positiv überrascht. Das zeigt die grosse Zahl der Firmen, die im Sommer bereits ankündigten, Homeoffice zum festen Bestandteil der Arbeitswoche zu machen.

Warum also überhaupt noch ins Büro? Dieser Frage ging auch das HR-Panel New Work der Ost - Ostschweizer Fachhochschule im vergangenen Jahr nach. Im Sommer wurden rund 600 Angestellte verschiedener Branchen zum Homeoffice befragt, in einer zweiten Runde sprach man mit Personalabteilungen und Unternehmensführungen.

Nach zwei Tagen heim ins Büro

Auch die Studie der Fachhochschule stellt fest, dass sowohl Arbeitnehmer wie die Vorgesetzten das Homeoffice positiver einschätzen als vor der Pandemie. Viele antworten, sie seien produktiver, motivierter und zufriedener im Homeoffice. Aber nur noch zu Hause bleiben wollen die wenigsten. «70 Prozent der Studienteilnehmenden wünschen ein bis zwei Tage Homeoffice», sagt Alexandra Cloots, Co-Leiterin des New-Work-Panels, die die Studie leitete. 16 Prozent wollen bis zu drei Tage Homeoffice. Länger zu Hause bleiben wollen nur acht Prozent, sechs Prozent wollen wieder dauerhaft ins Büro zurück. «Das sieht man jetzt auch bei der zweiten Welle», sagt Cloots. Immer noch gehen viele lieber ins Büro.

Alexandra Cloots, Professorin an der Ost-Ostschweizer Fachhochschule

Was sie dorthin ziehe, sei in erster Linie der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, sagt Cloots. Ungezwungene Gespräche über Privates, aber gerade auch über die Arbeit. Online-Meetingsund Telefonkonferenzen funktionierten zwar gut. «Aber es fehlt der Weg zum Sitzungszimmer, die Plauderei. Es geht immer gleich zur Sache.» Das steigert die Effizienz: Ausschweifende Diskussionen oder Gespräche über Details fallen weg.

«Das sind aber auch oft Momente, wo sich die Unbeteiligten etwas zurücklehnen können. Gerade wenn viele solcher Meetings aufeinander folgen, bedeutet das mehr Stress.»

Das könne langfristig Folgen für die Gesundheit der Mitarbeitenden haben.

Zusammenarbeit leidet

Und mehr Effizienz macht die Arbeit nicht nur besser. «Mit dem fehlenden Austausch leidet auch die Zusammenarbeit im Team», sagt Cloots. Auch die Kommunikation mit externen Anspruchsgruppen, wie Kunden oder Lieferanten sei schlechter geworden, wie die Studie zeigt.

Und schliesslich sei ein Büro auch mehr als nur ein grosser Raum mit Schreibtischen. Der Arbeitsplatz sei auch ein Ort der Identifikation. «Man will ja auch Teil von etwas sein, zum Unternehmen, zum Team dazugehören.» Andere wiederum brauchen ein Büro zur Strukturierung des Alltags.

Homeoffice fordert auch den Chef

Der Aufstieg des Homeoffice sei so auch eine Herausforderung an die Führung. «Man muss Wege finden, um Teams zu führen, die an verschiedenen Orten sind», sagt Cloots. Und herausfinden, wie man unter diesen Umständen die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt aufrechterhalten könne.

Wichtig sei aber auch die Gestaltung des Arbeitsraums. Klare Mehrheiten der Befragten sagen, dass der Arbeitsraum die Kultur, aber auch die Abläufe bei der Arbeit stark beeinflussen. Auch für die, die zu Hause arbeiten, spielt der Raum eine Rolle. «Die Bilder von den digitalen Nomaden, die am Strand arbeiten, oder vom Homeoffice am Stubentisch täuschen», sagt Alexandra Cloots. Um auch produktiver und konzentrierter zu arbeiten, müsse man auch zu Hause einen definierten Ort haben, die technischen Voraussetzungen müssen stimmen.

Doch auch die Büros dürften sich im Nachgang zu Corona verändern. So müssen sich Unternehmen tatsächlich überlegen, wofür man am besten ins Büro kommt. Tätigkeiten, die Konzentration erfordern, würden künftig wohl eher zu Hause ausgeführt, meint Cloots. So gehe es wohl eher weg von abgetrennten Bürozimmern in Richtung Arbeitslandschaften, wie der zweite Teil der Studie klar zeige.

Arbeitslandschaft statt Einzelbüro

«Das Büro wird vor allem ein Ort für den Austausch sein», sagt Cloots. Dazu gehöre auch der informelle Austausch und «vielleicht auch Zonen um auszuruhen. Effizienz ist nicht alles.» Ein Büro müsse auch Atmosphäre schaffen. «Wichtig ist es auch, Raum für Wissensaustausch zu schaffen.»

Was Corona und der Trend zum Homeoffice langfristig auslösen werde, sei aber noch höchst unsicher, meint Cloots. «Die Pandemie war auch eine Ausnahmesituation. Wie sich ein normaler Alltag mit Homeoffice gestaltet, muss sich noch