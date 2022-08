Anleihen TKB bringt neue Anleihe auf den Markt Zur Finanzierung ihres Aktivgeschäfts begibt die Thurgauer Kantonalbank eine Obligationenanleihe in Höhe von 200 Millionen Franken. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 10.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie andere Banken und Unternehmen auch nutzt die TKB Anleihen zur Finanzierung des Aktivgeschäfts. PD

Anleihen zählen zu den gängigen Instrumenten, die Unternehmen zur Finanzierung nutzen. Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) begibt nun eine neue Obligationenanleihe zu 1,25 Prozent im Umfang von 200 Millionen Franken. Liberierungsdatum ist der 29. August 2022. Die feste Laufzeit beträgt sieben Jahre. Der Emissionspreis beläuft sich auf 100,2 Prozent. Und weiter teilt die Bank mit, dass die Anleihe an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert ist.

TKB-Sprecherin Sabrina Dünnenberger erklärt, dass die TKB seit Jahrzehnten mit Obligationenanleihen auf dem Schweizer Kapitalmarkt präsent sei und einen guten Ruf geniesse. Anleihen würden neben Pfandbriefdarlehen und Spargeldern zu den zentralen Instrumenten bei der Refinanzierung des Aktivgeschäfts, des Ausleihungsgeschäfts dienen. Der Refinanzierungsbedarf und die dafür eingesetzten adäquaten Instrumente würden im Rahmen des Bilanzstrukturmanagements anhand verschiedener Kriterien laufend überprüft und erhoben.

TKB-Anleihe stösst auf grosses Interesse

Die neue Anleihe ist an der Börse SWX Swiss Exchange kotiert. Martin Rütschi/Keystone

Derzeit hat die TKB mehr als zehn Anleihen ausstehend. Dünnenberger fährt fort, dass die Bandbreite bei TKB-Anleihen sich oft zwischen 150 und 250 Millionen Franken bewege. Im laufenden Jahr seien vier Anleihen im Gesamtumfang von 225 Millionen Franken fällig geworden. Und die neu lancierte Anleihe sei auf grosses Interesse bei den Investoren gestossen. Trotz aller äusseren Umstände erachte die TKB den Zeitpunkt für die Ausgabe als günstig. Schliesslich seien die Kapitalmarktzinsen derzeit wieder etwas tiefer als noch vor drei oder vier Wochen.

Nicht mit PS verwechseln

Obligationen zählen zu den festverzinslichen Anlagepapieren, also mit Coupon. Mit Coupon ist der Zins von Anleihen gemeint, der als jährlicher Ertrag an Anleger ausgezahlt wird. In der Bilanz eines Unternehmens werden die Obligationen als Fremdkapital ausgewiesen.

Partizipationsscheine, wie sie die TKB ausgegeben hat, sind hingegen vom Anlagecharakter her ähnlich wie Aktien. Der Ertrag, die Dividende, kann jährlich schwanken. Anders als Aktien seien PS aber nur mit Vermögensrechten, dem Anrecht auf eine Dividende und nicht mit Stimmrechten ausgestattet, sagt sie. Partizipationsscheine zählen, gleich wie das Aktienkapital bei Aktiengesellschaften, zum Eigenkapital. Bei der TKB spreche man hier von Gesellschaftskapital. Dieses setze sich aus dem Grundkapital von 320 Millionen Franken und dem PS-Kapital von 80 Millionen Franken zusammen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen