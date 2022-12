Bühler-Konzern zahlt 180 Millionen Franken einer Anleihe zurück

Anleihe Bühler-Konzern zahlt 180 Millionen Franken zurück 2017 hat der Ostschweizer Technologiekonzern 420 Millionen Franken aufgenommen, um sein Wachstum zu finanzieren. Geld floss unter anderem in den Bau des Innovationscampus Cubic in Uzwil. Nun kann das Unternehmen dank sehr solider Finanzen eine erste Tranche der Anleihe zurückzahlen. Thomas Griesser Kym 22.12.2022, 15.56 Uhr

Blick in Bühlers Innovationscampus Cubic, in den das Unternehmen über 50 Millionen Franken steckte, anlässlich der Eröffnung. Bild: Urs Bucher (Uzwil, 22. Mai 2019)

Dank starker Liquidität und Finanzlage kann der Uzwiler Technologiekonzern Bühler eine von zwei Tranchen einer 420 Millionen Franken schweren Anleihe zurückzahlen. Es handelt sich um 180 Millionen Franken. Bühler hatte die Anleihe im Jahr 2017 aufgenommen.

Mit dieser erstmaligen Aufnahme von Kapital an den Finanzmärkten in der 160-jährigen Firmengeschichte investierte Bühler in sein globales Produktionsnetzwerk, den Bau des Innovationscampus Cubic am Hauptsitz in Uzwil und den Kauf der Wiener Haas-Gruppe, die Anlagen zur Herstellung von Waffeln, Guetsli und Süsswaren produziert.

Nun könne Bühler die erste Tranche zurückzahlen und bleibe dennoch strategisch vollständig flexibel. Die zweite Tranche der Anleihe über 240 Millionen Franken ist im Dezember 2026 fällig.