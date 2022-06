Nachhaltige Anlagen: Welche Werte sind den Kunden wichtig?

ANLAGEN Nachhaltig anlegen, aber wie? Fachhochschule OST will Anlegern helfen, die richtigen Entscheide zu treffen Nachhaltige Anlagen erleben einen Boom. Dabei fehlen nicht nur standardisierte Kriterien. Was den Anlegern wirklich wichtig ist, wird ebenfalls kaum gefragt. Das will ein Team der Fachhochschule OST ändern. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Auch die Banken werden «immer wieder »Zielscheiben von Klimaprotesten. Doch auch immer mehr Anleger wollen etwas fürs Klima tun. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Nachhaltig anlegen ist im Trend. Wie die Branchenorganisation Swiss Sustainable Finance kürzlich in einem Bericht meldete, waren Ende 2021 in der Schweiz fast 2000 Milliarden Franken nachhaltig angelegt, gut 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Auch Pensionskassen und Privatkunden suchten vermehrt aktiv nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten, heisst es im Bericht - und sie stellten vermehrt Fragen zur Nachhaltigkeit verschiedener Anlagen.

Fragen, die oft gar nicht so leicht zu beantworten sind. Denn was nachhaltig gilt, ist alles andere als klar. So gibt es zwar verschiedene Ratingagenturen, die Aktien und Fonds nach Nachhaltigkeitskriterien bewerten. Doch sind sich diese oft nicht einig. «Das zeigt auch ein Vergleich von Bewertungen verschiedener Agenturen: Anlagen, die bei einem Anbieter hohe Punktzahlen erlangen, sind bei anderen Agenturen im hinteren Mittelfeld», sagt Pascal Egloff, Projektleiter und Dozent am Kompetenzzentrum für Banking und Finance an der Fachhochschule OST.

Was ist nachhaltig

Das sei aber nur ein Grund, weshalb es Beratern oft schwerfalle, auf die nachhaltigen Wünsche ihrer Kunden einzugehen. «Meist hat man eine begrenzte Auswahl an Produkten zur Auswahl, die sich darin unterscheiden, wie stark sie die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.» So basieren nachhaltige Anlageprodukte darauf, gewisse Branchen, Firmen oder Aktivitäten auszuschliessen: Waffenproduzenten, Kohlekraftwerke, Kinderarbeit. Andere Ansätze suchen zusätzlich die nachhaltigsten Firmen einer Branche – oder investieren gezielt in Unternehmen, die nachhaltige Lösungen für aktuelle Probleme suchen.

«Dabei ist die Nachhaltigkeit ein weites Feld.» Es gehe bei weitem nicht nur um ökologische Fragen. Zu den sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gehören noch mehr Aspekte. «Neben der Ökologie geht es auch um Fragen der Arbeitsbedingungen, um Diversity oder transparente Führung oder Korruption», sagt Egloff.

«Welche Aspekte dem Kunden wirklich wichtig sind, wird kaum gefragt. Und es gibt auch noch wenig Möglichkeiten, darauf einzugehen.»

Das soll sich ändern. Das Kompetenzzentrum für Banking und Finance der OST arbeitet an einem von Innosuisse finanzierten Projekt mit dem Zürcher Start-up Umushroom der Jungunternehmerinnen Luba Schönig und Tonia Zimmermann. Die digitale Anlageplattform des Unternehmens bietet nicht nur Analysen, sondern ermöglicht auch den Austausch über verschiedene Anlagen innerhalb der Community. Hier sollen auch Nachhaltigkeitskriterien einbezogen werden.

Treibhausgase oder Kinderarbeit?

«Dafür arbeiten wir einen Fragebogen aus, der in eine App integriert werden kann», sagt Egloff. Die Nutzer beantworten darin Fragen danach, welche Anliegen ihnen besonders wichtig sind. So können Nutzer ankreuzen, ob ihnen Wasserverschmutzung wichtig ist – und wie sich das in der Anlagestrategie zeigen soll: Will man lediglich darauf verzichten, in Firmen zu investieren, die Wasser verschmutzen? Oder sind sie sogar bereit, auf etwas Rendite zu verzichten, um den Schutz der Wasserreserven voranzutreiben? Ähnliche Fragen gibt es zu Aspekten wie Treibhausgasen, Biodiversität, Arbeitssicherheit oder Boni-Politik. Aus den Antworten wird ein persönliches ESG-Profil erstellt.

Pascal Egloff, Projektleiter und Dozent, Kompetenzzentrum Banking und Finance, OST. Bild: PD

Dass dieses nicht alle Aspekte abdecken könne, sei klar. «Wir wollen den Fragekatalog auch einfach und benutzerfreundlich machen», sagt Egloff – und darin mit gewissen Vorurteilen aufräumen. «Viele Leute glauben, nachhaltige Anlagen brächten kleinere Renditen. Das ist nicht so.»

Trotzdem sieht Egloff Potenzial für das Tool, gerade auf einer Plattform wie Umushroom. «Man könnte das Profil mit den ESG-Ratings verschiedener Agenturen verknüpfen, um Anlagetipps zu erhalten. Und die Nutzer könnten verschiedene Anlagen auch nach Nachhaltigkeitsaspekten bewerten und einander Tipps geben.» Nicht zuletzt könnten auch Banken oder Anlageberater das ESG-Profil nutzen, um Kunden besser zu beraten.

Zum Nachdenken anregen

Doch das ist noch Zukunftsmusik. «Der Fragebogen soll die Leute erst einmal dazu anregen, über Nachhaltigkeit nachzudenken, was ihnen wichtig ist – und wofür ihr Geld eingesetzt wird», sagt Egloff. Noch testen Egloff und das Kompetenzzentrum den Fragebogen mit ihren Studierenden aus. Im Herbst dieses Jahres könnte die Funktion bereits über Umushroom genutzt werden.

