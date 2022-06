Ostschweizer Genossenschaft Laveba steigert mit Landi den Umsatz

Agrarwirtschaft Ostschweizer Genossenschaft Laveba steigert mit den Landi-Läden und Co. den Umsatz – und profitiert von hohen Energiepreisen Gärtnern wird immer beliebter. Davon profitieren die Landi-Läden. Auch die hohen Energiepreise sind für die Genossenschaft nicht nur zum Nachteil. Laveba-CEO Peter Bruhin sieht generell Vorteile für die Genossenschaftsform, weil sie sich krisenfest zeigt. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Gartenprodukte sind bei der Landi immer stärker gefragt. PD

Die Genossenschaft Laveba, früher LV-Landverband hat in ihrem Geschäftsgebiet der Ostschweiz letztes Jahr den Umsatz deutlich steigern können. Peter Bruhin, Vorsitzender der Laveba Geschäftsleitung sagt, dass der Umsatz der Genossenschaft um 14 Prozent auf fast 606 Millionen gesteigert werden konnte. Grund für den Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr seien die höheren Absatzzahlen und die deutlich höheren Durchschnittspreise bei den Brenn- und Treibstoffen gegenüber 2020. Der Gewinn liegt mit knapp 19 Millionen Franken auf Vorjahresniveau. Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg leicht von 549 (2020) auf 557 (2021).

Auch im zweiten Pandemiejahr geniesse der Detailhandel immer noch Rückenwind. Bruhin fährt fort, dass das Geld, das üblicherweise in Restaurants oder auf Reisen ausgegeben werde, in den Kauf von Lebensmitteln, Wohnungseinrichtungen oder Gartenutensilien geflossen sei. Es sei wieder mehr Zeit zu Hause verbracht und wenn man einkaufen ging, bevorzugte man eher die kleineren Verkaufsflächen als die Einkaufscenter.

Online- und Ladenverkäufe nehmen zu

Zwar habe das Geschäftsjahr in der Landi wiederum mit durch Coronamassnahmen verursachten Einschränkungen im Verkauf angefangen. Mit dem Frühling sei aber eine sehr erfreuliche Gartensaison gestartet. Unterstützt worden seien die beschriebenen Folgen der Pandemie durch den Trend der Eigenversorgung und Urban Gardening. Das durchschnittliche Marktwachstum der Landi-Läden im Verbandsgebiet betrage sechs Prozent. Und der Onlineverkauf in der Landi habe auf tiefem Niveau deutlich gesteigert werden können. Die Laveba-Tankstellen-Shops hätten das enorm gestiegene Umsatzniveau nochmals um 3,5 Prozent steigern können.

Die Tankstellenshops haben auch 2021 zulegen können. PD

Auch im Detailhandel mit den Landi-Märkten und Laveba-Shops konnten wiederum Umsatzsteigerungen erzielt werden. Weiter übertrafen die Umsätze mit Futtermitteln die Vorjahresmengen deutlich. Wobei diejenigen mit Saatgut und landwirtschaftlichen Hilfsstoffen leicht unter den verkauften Mengen des Vorjahres lagen.

Steigende Ölpreise und höhere CO 2 -Abgabe

Bruhin betont, dass die Rohölpreise Anfang Jahr noch auf einem sehr tiefen Niveau starteten. Aber dann hätten sich die Preise während des ganzen Jahres nur in eine Richtung entwickelt: nach oben.

«Die Preissteigerung betrug beim Heizöl 50 Prozent und bei den Treibstoffen fast 80 Prozent.»

Der Verkauf von Heizöl ging zurück. Diesel und Benzin wurden mehr verkauft. PD

Zudem seien Anfang 2022 die CO 2 -Abgaben gestiegen. Pro Tonne kostet die CO 2 -Abgabe nun neu 120 anstelle von 96 Franken bisher. Zudem werde der Wechsel von einer Ölheizung zu einem alternativen Heizsystem stark gefördert. Dadurch sei der Umsatz mit Heizöl im vergangenen Jahr deutlich um sechs Prozent zurückgegangen. Die verkaufte Menge Holzpellets stieg hingegen um sieben Prozent an. Auch der Absatz von Benzin (plus 10) und Diesel (plus 4 Prozent) stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Im Bereich erneuerbare Energien beträgt nach Angaben der Laveba der Umsatz im Stromhandel 387’000 Franken (2019: 369’000) und es wurden für 323’000 Franken Fotovoltaikanlagen (2019: 271’000) verkauft.

Genossenschaft bringt Vorteile

CEO Bruhin macht die insgesamt stabile und krisenfeste Geschäftslage auch an der Genossenschaftsform fest. Bruhin sagt, dass eine Genossenschaft auf Beständigkeit setze und eine längerfristige Ausrichtung habe.

Peter Bruhin, CEO Laveba, St.Gallen. PD

«Zudem steht die Reinvestition von Gewinnen in die Unternehmung im Fokus und es besteht die Möglichkeit, dass sich die Genossenschafter innerhalb vom Netzwerk gegenseitig unterstützen.»

Mit den ersten Ergebnissen der neuen Strategie ist er zufrieden. Das gelte besonders im Bereich der Nutzung von Synergien. Er fährt fort: «Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch am Anfang stehen und die grossen Mehrwerte erst in einigen Jahren sichtbar werden.» Der eingeschlagene Weg sei der richtige. Das zeige auch die aktuell herausfordernde wirtschaftliche Situation.

Fossile Energie und Lieferprobleme

Bruhi erklärt weiter, dass der Ukraine-Krieg grossen Einfluss im Bereich der fossilen Energiestoffe habe, welche sehr starken Preisschwankungen im Markt unterliegen würden. «Zudem spüren wir im Handel vereinzelt gewisse Effekte, wobei es auch nicht immer ganz klar ist, ob der Ursprung in der Pandemie zu suchen ist oder bei dem Krieg in der Ukraine.» Als Beispiel nennt er den Transport sowie Produkte aus Holz oder Metall, wo die Nachfrage hoch sei und die Lieferungen aus der Ukraine fehlten.

Die Lieferzeiten sind schwerer planbar und Produkte aus Holz und Metall sind teurer geworden. PD

Lieferschwierigkeiten gibt es ebenso. Das betreffe bei Laveba vor allem den Bereich Handel.

«Einerseits sind Produkte aus Holz oder Metall deutlich im Preis gestiegen und andererseits sind Lieferzeiten für Produkte aus Asien schwer planbar.»

Hier seien besonders Produkte für den Garten, Fahrräder oder Gartentische betroffen. Weiter stellt er Engpässe fest im Bereich Papier, zum Beispiel für gedruckte Materialien. Damit bleibt 2022 ein schwieriges Jahr. Bruhin sagt, man versuche Preissteigerungen entgegenzuwirken mit einem frühzeitigen Einkauf oder auch der Erhöhung des Lagers. Dies binde zwar finanzielle Mittel, bringe aber eine bessere Planbarkeit. «So ist es unter anderem auch unsere Aufgabe für die Landwirte, die Verfügbarkeit bei landwirtschaftlichen Hilfsstoffen sicherzustellen.»

Beteiligung an Ostschweizer Start-Up

In Sachen Nachhaltigkeit hat die Laveba investiert und beteiligt sich am Ostschweizer Start-up Urstamm. Dieses bietet im Bereich Transparenz und Nachhaltigkeit in der Schweizer Land- und Waldwirtschaft eine Lösung für den digitalen Herkunftsnachweis von Schweizer «Datumsholz». Die Laveba wolle, so Bruhin, mit diesem Engagement für ihre Mitglieder und Genossenschafter mit Wald einen Dienst anbieten, mit dem sie einen Mehrertrag generieren könnten.

