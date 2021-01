Ostschweiz Lohneinbusse wegen Kurzarbeit: Einigen Arbeitnehmenden zahlt der Arbeitgeber den ganzen Ausfall, anderen gar nichts Voller Lohnausgleich bei der Migros Ostschweiz, keiner in Hotels. Und dann gibt es auch noch Mischformen. Das zeigt eine Umfrage unter Ostschweizer Firmen Thomas Griesser Kym 20.01.2021, 05.00 Uhr

Die Migros zahlt nun doch allen ihren Detailhandelsangestellten in Kurzarbeit den Lohnausgleich. Bei der Migros Ostschweiz war das nie anders. Bild: Alex Spichale

Am Sonntag hat der Migros-Genossenschafts-Bund Aufsehen erregt. Im neuen Jahr werde der Grossverteiler Mitarbeitenden, die in Kurzarbeit sind, die Differenz zwischen dem Lohn und der Kurzarbeitsentschädigung nicht mehr vergüten. Diese staatliche Entschädigung beträgt 80 Prozent des Lohns. Am Dienstag hat die Migros nun diesen Entscheid teilweise korrigiert: Mitarbeitenden im Detailhandel gleicht die Migros weiterhin den Lohn aus.

Wie sieht das aus in den regionalen Genossenschaften der Migros? Andreas Bühler von der Migros Ostschweiz sagt:

«Unsere Mitarbeitenden haben immer den ganzen Lohn bekommen.»

Das galt im Lockdown von Mitte März bis Anfang Mai 2020, und das gelte auch jetzt.

Willkommene Unterstützung

Andreas Bühler, Sprecher der Migros Ostschweiz. Bild: PD

Die Migros Ostschweiz beschäftigt 9500 Mitarbeitende. Die fast 6000 Angestellten in den Supermärkten waren und sind ohnehin nicht von Kurzarbeit betroffen. Im Gegenteil: Vor allem im Frühling 2020 seien zahlreiche Mitarbeitende geschlossener Fachmärkte und Restaurants in Supermärkten eingesetzt worden. Angesichts des damaligen Ansturms auf die Lebensmittelläden sagt Bühler:

«Ohne diese Hilfe hätten wir es nicht geschafft.»

Auf dem Höhepunkt im April 2020 waren bei der Migros Ostschweiz rund 1000 Mitarbeitende in Kurzarbeit, von Fachmärkten, der Gastronomie, Freizeitanlagen und Klubschulen. Jetzt sind es weniger, denn, so sagt Bühler: Klubschulen haben teils auf Onlineunterricht umgestellt, die Gastronomie hat das Take-away ausgebaut, einige Fachmärkte wie die Bau- und Gartencenter oder, für die Vermietung, die Sportgeschäfte sind offen, und die Fachmärkte bieten Reservieren und Abholen an.

Wie Bühler sagt, ist es zudem auch ungeachtet der Pandemie gang und gäbe, dass sich Personal an grösseren Migros-Standorten mit mehreren Formaten unter einem Dach zu Spitzenzeiten gegenseitig aushelfe, etwa im Rheinpark oder im Säntispark. Als Beispiel nennt Bühler Supermarktangestellte, die über Mittag in der Gastronomie mitwirken.

«Das ist in der Hotellerie nicht üblich»

Alexandre Spatz, Präsident von Hotellerie Ostschweiz und Direktor des Thurgauer Wellnesshotels Golf Panorama in Lipperswil. Bild: Andrea Stalder (13. August 2020)

Von der Pandemie hart getroffen ist die Hotellerie. Der Verband Hotelleriesuisse nennt die Lage der Beherbergungsbranche «dramatisch». In der Sommersaison 2020 von Mai bis Oktober sind die Logiernächtezahlen um gut 40 Prozent eingebrochen. Anders klingt es seitens Alexandre Spatz, Präsident von Hotellerie Ostschweiz und Direktor des Wellnesshotels Golf Panorama in Lipperswil. Rückblickend auf 2020 sagt Spatz über sein Haus:

«Wir haben das beste Geschäftsjahr unserer Geschichte gehabt.»

Kurzarbeit gilt bei Spatz «punktuell», wie er sagt. Ausgleichen tut er die Lohndifferenz nicht. «Das ist in der Hotellerie nicht üblich», sagt Spatz mit Blick auf die Branche. Grund sind schlechte Erfahrungen:

«2020 haben sich einige Hotels völlig überschätzt.»

Weiter sagt Spatz: «Sie waren von einer Durststrecke von zwei oder drei Monaten ausgegangen, haben dann aber die Lohndifferenz über Monate ausgeglichen, doch es ist schlicht zu wenig Geld hereingekommen.» Die Folge laut Spatz:

«Einige Hotels ausserhalb der Ostschweiz haben ernste Liquiditätsprobleme bekommen.»

Ruhe, Entspannung und ein Tisch zum Essen

Seine eigene 70-köpfige Belegschaft inklusive Lernenden und Aushilfen hat er mit einem speziellen Weihnachtsgeschenk überrascht. Warum es seinem Hotel relativ gut läuft? Im Sommer machten viele Schweizer Ferien im eigenen Land und haben Ruhe auf dem Land gesucht. Davon profitiert Spatz auch jetzt:

«Wir brauchen keine Skilifte, sind nicht wetterabhängig. Und die Leute vertrauen uns nach den guten Erfahrungen im Sommer.»

Weiter sagt der Hoteldirektor: «Unsere Gäste suchen Ruhe und Entspannung, schätzen es, am Tisch sitzen zu können und Essen serviert zu bekommen.» Momentan beherberge er 58 Gäste. «Damit sind wir mehr als halb voll. Und am vergangenen Wochenende waren wir ausgebucht.»

Bei People's geht nicht viel

Am Flugplatz St.Gallen-Altenrhein ist wenig los: Privatflieger im Hangar. Bild: Raphael Rohner

Kurzarbeit über alle Unternehmensbereiche beantragt hat die People's Air Group, die den Flugplatz St.Gallen-Altenrhein und die Fluggesellschaft People's betreibt. «Die Kurzarbeit ist bis Ende Februar bestätigt, und wir werden sicher eine Verlängerung beantragen», sagt Firmenchef Thomas Krutzler. Kurzarbeit gilt für die meisten der 120 Mitarbeitenden, ausser für jene auf dem Vorfeld, im C-Büro (Disposition) und im Personalwesen. Die Lohndifferenz wird von People's nicht ausgeglichen. Krutzler sagt:

«Das machen wir nicht, das können wir uns nicht leisten.»

Thomas Krutzler, Chef der People's Air Group. Bild: PD

Die Linienflüge der People's zwischen Altenrhein und Wien sind bis mindestens 14. Februar 2020 eingestellt. Noch diese Woche soll entschieden werden, ob das selbst auferlegte Grounding verlängert wird.

Die Buchungen für Charterflüge zwischen Ende April und Ende Oktober 2021 an Mittelmeerziele in Kooperation mit zwei Reiseveranstaltern laufen laut Krutzler «zufriedenstellend». Man spüre:

«Die Leute wollen verreisen und eine Luftveränderung.»

Aber, fügt Krutzler an: «Die Diskussion um die Virusmutationen und verschiedene Einschränkungen haben die Zurückhaltung bei den Buchungen etwas erhöht.»

SFS spricht von «Zeichen der Solidarität»

Produktion des Technologiekonzerns SFS im Werk am Hauptsitz in Heerbrugg. Bild: Christian Beutler/ Keystone

Der Rheintaler Technologiekonzern SFS wendet das Instrument der Kurzarbeit weiterhin an, «in einzelnen Bereichen», wie SFS-Sprecher Claude Stadler sagt. Betroffenen Mitarbeitenden wird seit dem vierten Quartal 2020 ein Lohnabzug von 2 Prozent abverlangt, zuvor waren es noch 4 Prozent, als der Grad der Kurzarbeit deutlich höher lag und entsprechend deutlich höhere Abzüge erlaubt hätte.

SFS-Sprecher Claude Stadler.

Bild: PD

Der Abzug sei einerseits «ein Zeichen der Solidarität», denn auch die Löhne der Kader und die Dividende wurden gekürzt. Andererseits solle der Lohnausfall für die Mitarbeitenden auch beschränkt werden, erklärt Stadler. Ausserdem wolle SFS die Arbeitsplätze, in der Schweiz 2500, erhalten.

Autoneum hat Kurzarbeit eingestellt

Produktion im einzigen Schweizer Werk des Autozulieferers Autoneum in Sevelen im Werdenberg.

Bild: Gaëtan Bally/ Keystone

Beim Autozulieferer Autoneum mit Sitz in Winterthur ist die Kurzarbeit im Dezember 2020 und im Werk in Sevelen bereits im November ausgelaufen, wie Sprecherin Anahid Rickmann sagt. Derzeit sei auch keine Neuauflage geplant, doch hänge dies für Sevelen von der künftigen Auftragsentwicklung ab.

Autoneum-Sprecherin Anahid Rickmann. Bild: PD

Die Lohneinbusse wurde von Autoneum damals nicht ausgeglichen, sagt Rickmann auch mit Verweis auf den Umsatzeinbruch als Folge temporärer Fabrikschliessungen der Autoindustrie. Rickmann sagt weiter:

«Bei Autoneum stand im Vordergrund, die Belegschaft zu halten.»

Autoneum beschäftigt in Sevelen 280 Mitarbeitende inklusive Temporärkräften.