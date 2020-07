Interview Patente sind ein vertrauliches Geschäft – Patentanwalt Irsch ist überzeugt: «Die Ostschweiz ist für kreative Köpfe ein ideales Umfeld» Der Frauenfelder Patentanwalt Manfred Irsch hat den Eindruck, dass die Coronakrise die Fantasie der Erfinder beflügelt. Stefan Borkert 07.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manfred Irsch Bild: Andrea Stalder

Was ist die verrückteste Erfindung, die Sie je als Patentanwalt betreut haben?

Unsere Mandanten betreiben nur seriöse Forschung und Entwicklung. Daher müssen wir Sie enttäuschen. Eine wirklich verrückte Erfindung haben wir selbst bisher noch nicht betreut.

Aber Sie kennen welche.

Von anderer Seite sind uns durchaus schon verschiedene kuriose Erfindungen untergekommen. So hat ein Erfinder zum Beispiel versucht, ein Gebetsbrett zu patentieren, mit welchem Gott für seine Hilfe gedankt werden kann. Es blieb beim Versuch. Aber einem anderen Erfinder wurde ein Patent erteilt, wobei ein Keller angeblich mittels gravomagnetischer Wellen getrocknet werden kann. Einstein würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen.

Die Schweiz ist nicht nur weiterhin Patentweltmeister, sondern sie baut ihren Vorsprung aus. Was sind die Gründe dafür?

Die Schweiz bietet nicht nur ein hohes Mass an Rechtssicherheit, eine vergleichsweise schlanke und zuverlässig arbeitende Verwaltung und attraktive steuerliche Rahmenbedingungen, sondern auch eine sehr gute Infrastruktur sowie gute Lebensbedingungen. Somit zieht die Schweiz zusätzlich zu einer grossen Menge an in der Schweiz hervorragend ausgebildeten Fachleuten auch qualifizierte Fachkräfte aus aller Welt an. Dies bietet den Firmen optimale Bedingungen für innovative Entwicklungen, die dann nicht selten auch in Patenten umgesetzt werden.

Auch die Ostschweiz steht nicht schlecht da. Was macht die Region für Erfinder so attraktiv?

Die Ostschweiz bietet gerade kreativen Köpfen ein optimales Umfeld zum Leben und Arbeiten. In der Ostschweiz lebt man entspannt in ländlicher Umgebung bei gleichzeitiger Nähe zum urbanen Raum. Dabei profitiert man einerseits von exzellenten Verkehrsverbindungen mit einem zuverlässigen und dichten Angebot im öffentlichen Verkehr und ist gleichzeitig per Strasse, Bahn oder Flugzeug auch international angebunden. Das bietet den Erfindern nicht nur eine hohe Lebensqualität, sondern hat auch zahlreiche innovative Unternehmen angezogen, die den Erfindern interessante Beschäftigungsmöglichkeiten und Perspektiven bieten.

Sie beraten auch Start-ups beim Startnetzwerk Thurgau. Welche Erfindung hat Sie letztes Jahr begeistert?

Wir sind ja zu Vertraulichkeit verpflichtet. Wir können aber versichern, dass es unseren Start-ups im Thurgau an brillanten Ideen aus den unterschiedlichsten technischen Bereichen nicht mangelt.