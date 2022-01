Generalversammlungen 2022: Zwischen Tristesse und Geselligkeit

Ostschweiz Generalversammlungen: Zwischen Tristesse und Geselligkeit Treffen sich im Jahr 2022 wieder Aktionärinnen und Aktionäre im grossen Stil? Oder finden Generalversammlungen erneut lediglich virtuell statt. Viel hängt von der Entwicklung der Pandemie in den kommenden Wochen ab. Eine kleine Umfrage bei grossen börsenkotierten Ostschweizer Unternehmen zeigt: Alle hoffen, alle bangen. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 24.01.2022, 12.00 Uhr

Geselliges Beisammensein nach dem statutarischen Teil der Generalversammlung 2017 der St.Galler Kantonalbank. Bild: Hanspeter Schiess (St.Gallen, 3. Mai 2017)

Zwei Jahre hintereinander, 2020 und 2021, hat Corona den meisten Generalversammlungen (GV) mit Publikumsaufmarsch den Garaus gemacht. Möglich waren in den meisten Fällen lediglich virtuelle Versammlungen. Am ärgsten erwischt hat es Stadler. Im April 2019 ging der Schienenfahrzeugbauer an die Börse, doch seine Aktionärinnen und Aktionäre wie geplant an deren Jahrestreffen zu Tausenden auf dem Olma-Areal zu begrüssen, blieb Stadler bisher verwehrt.

Und dieses Jahr? «Ein Entscheid ist noch nicht gefallen», sagt Stadler-Sprecher Fabian Vettori. Das Unternehmen hat auch noch etwas Zeit. Seine GV findet erst am 5. Mai 2022 statt. Klar aber ist: In der aktuellen Pandemielage ist eine GV mit Grossaufmarsch nicht denkbar. Aber die Situation kann sich noch ändern.

Luzerner und Basler KB haben bereits die Notbremse gezogen

Freilich wollen nicht alle zuwarten und hoffen. Bei der Luzerner Kantonalbank hat der Verwaltungsrat bereits am 17. Dezember 2021 entschieden: erneut keine physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären an der GV vom 11. April 2022.

Noch weiter geht die Basler Kantonalbank: Nachdem ihre Partizipantenversammlung zwei Mal wegen Corona ins Wasser gefallen ist, schrieb sie am 13. Januar: «Eine Durchführung im Frühjahr 2022 ist aus heutiger Sicht ebenfalls nicht opportun.» Mehr noch: «Aus diesem Grund hat die Basler Kantonalbank entschieden, die PS-Versammlung fortan nicht weiter zu führen.» Als Ersatz will die Bank künftig zu Tagen der offenen Tür in den Filialen einladen.

Die Thurgauer KB arbeitet auf eine PS-Versammlung hin

Anders als eine GV kann eine PS-Versammlung kurzerhand gestrichen werden. Denn die Partizipantinnen und Partizipanten haben zwar ein Kapitalrecht, also Anspruch auf eine Dividende, aber kein Stimmrecht. Ergo gibt es keine Traktanden, über die abzustimmen wäre.

Menschen, so weit das Auge reicht: Partizipantenversammlung 2019 der Thurgauer Kantonalbank in der Bodensee-Arena. Bild: Reto Martin (Kreuzlingen, 13. Juni 2019)

Das gilt auch bei der Thurgauer Kantonalbank. Zwei Mal ist ihre PS-Versammlung in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen zuletzt ausgefallen, doch «für den 19. Mai 2022 hoffen wir fest auf eine Durchführung und arbeiten darauf hin», sagt TKB-Sprecherin Anita Schweizer. Sie schiebt aber sogleich nach: «Natürlich müssen wir die Entwicklung beobachten.»

Die TKB gibt sich demnach bis Ende Februar, Anfang März Zeit für einen Entscheid. Dann beginne die Bank normalerweise mit dem Einladungsprozedere, und man müsse auch den Lieferanten gegenüber zeitgerecht eine Zu- oder Absage erteilen. Die PS-Versammlung abzuschaffen, stehe bei der TKB momentan nicht im Fokus.

Sicher keine Auftritte von Künstlern bei der St.Galler KB

Volles Haus auf dem Olma-Areal an der Generalversammlung 2017 der St.Galler Kantonalbank. Bild: Hanspeter Schiess (St.Gallen, 3. Mai 2017)

Noch nichts entschieden ist auch bei der St.Galler Kantonalbank betreffend ihrer Generalversammlung vom 4. Mai 2022. Klar aber ist: Selbst wenn man die GV mit physischer Präsenz von Aktionärinnen und Aktionären durchführen könnte, was die Bank gerne täte, würde das anschliessende gesellige Rahmenprogramm abgespeckt.

SGKB-Sprecher Adrian Kunz sagt: «Aus organisatorischen Gründen würden wir beispielsweise auf Darbietungen von Künstlern verzichten.» Die Frage, in welchem Rahmen die SGKB ihre GV abhalten wird, komme an der Verwaltungsratssitzung im Februar aufs Tapet.

Surreal anmutendes Bild der Generalversammlung 2020 der St.Galler Kantonalbank. Bild: Daniel Ammann/PD (St.Gallen, 29. April 2020)

SFS: Erst ohne Publikum, dann hoffentlich mit Publikum

Ähnlich wie die beiden Staatsbanken äussert sich auch SFS-Sprecher Benjamin Sieber. Man hoffe auf eine GV am 27. April 2022 in der Sporthalle Aegeten in Widnau mit anwesendem Publikum, und man bereite sich darauf vor. Der Entscheid falle wohl zwischen Mitte und Ende Februar und hänge ab von der epidemiologischen Entwicklung.

Klar ist: Die ausserordentliche GV des Rheintaler Technologiekonzerns, an der die Schaffung genehmigten Kapitals für die Übernahme der deutschen Firma Hoffmann SE traktandiert ist, wird am 31. Januar 2022 wegen der Pandemielage ohne physische Teilnahme über die Bühne gehen.

Der Verwaltungsrat des Versicherers Helvetia hat ebenfalls noch nicht über die Art der Durchführung der Generalversammlung vom 29. April 2022 befunden. «Aktuell beobachten wir die Lage und entscheiden zu einem späteren Zeitpunkt», sagt Helvetia-Sprecher Jonas Grossniklaus.

Acrevis verschiebt ihre GV und gewinnt so mehr Zeit

En Guete und zum Wohl: Speis und Trank an der Generalversammlung 2019 der Regionalbank Acrevis. Bild: Urs Bucher (St.Gallen, 29. März 2019)

Weniger Zeit für einen Entscheid hatte ursprünglich die Regionalbank Acrevis. Ihre GV sollte am 1. April 2022 über die Bühne gehen. Wegen der Ungewissheit über die Entwicklung der Pandemie und der Einschränkungen hat der Verwaltungsrat die GV nun verschoben.

Neues Datum ist der 20. Mai. «Das gibt uns sieben Wochen länger Zeit für einen Entscheid über die Art der Durchführung», sagt Acrevis- Verwaltungsratspräsident Stephan Weigelt. Die Bank hoffe, die GV im Beisein von Aktionärinnen und Aktionären auf dem Olma-Areal abhalten zu können.

Noch früher dran als ursprünglich Acrevis ist der Bad Ragazer Vakuumtechnologiekonzern Inficon. Seine GV findet am 31. März 2022 statt. In welcher Art wird den Aktionärinnen und Aktionären in der Einladung Anfang März kundgetan.

