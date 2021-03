Onlinehandel Frauenfelder Apotheke Zur Rose fährt kräftiges Minus ein – Wachstumsstrategie wird fortgesetzt Die Zur Rose Group festigt ihre Position als europäische Marktführerin und baut die Digitalisierung weiter aus. In Deutschland setzt die Gruppe auf das elektronische Rezept. Mit dem Wachstum geht jedoch ein hoher Verlust einher. Stefan Borkert 18.03.2021, 09.23 Uhr

Die Frauenfelder Zur Rose Group nimmt für kräftiges Wachstum auch einen hohen Verlust in Kauf. PD

Die Zur-Rose-Gruppe hat 2020 ihre Wachstumsziele zwar übertroffen, allerdings auf Kosten eines satten Verlustes. So sind letztes Jahr etwa die Versandaktivitäten von Apotal sowie die Telemedizinanbieterin TeleClinic übernommen worden. Die Vorbereitungen für die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland laufen auf Hochtouren. In diesem Zusammenhang startete im Dezember 2020 mit der DocMorris-Gesundheitsplattform ein neues Geschäftsmodell. In der Schweiz gründete Zur Rose zusammen mit den Versicherungspartnern Allianz Care, CSS und Visana ein gemeinsames Unternehmen zum Betrieb einer umfassenden digitalen Gesundheitsplattform, die noch dieses Jahr aktiv werden wird.