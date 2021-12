Onlineapotheke «Zur Rose» rüstet sich für den Kampf um das elektronische Rezept Die Frauenfelder Versandapotheke Zur Rose hat sich mit einer Blitzaktion neues Kapital beschafft. Stefan Borkert 09.12.2021, 16.30 Uhr

Bei der Apotheke Zur Rose stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die Expansion bei der Zur Rose Group AG geht weiter. Quasi über Nacht hat sich das Unternehmen neues Kapital beschafft. Die Zur-Rose-Gruppe hat erfolgreich die am Mittwochabend beschlossene Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt wurden, nach Angaben des Frauenfelder Unternehmens, 650’000 neue Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren mit einem Platzierungspreis von 290 Franken je neuer Aktie platziert. Das Aktienkapital erhöht sich damit von aktuell 315’790’980 um 19,5 Millionen Franken auf 335’290’980. Die Kapitalerhöhung durch die Ausgabe von 650’000 Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils 30 Franken generiert Bruttoerlöse in Höhe von 188,5 Millionen Franken.

Weiteres Wachstum finanzieren

Nach Unternehmensangaben werden die Mittel verwendet unter anderem für die Bewältigung des Wachstums beim elektronischen Rezept in Deutschland. Dort startet das verpflichtende E-Rezept für apothekenpflichtige Arzneimittel am 1. Januar 2022. Man sei gut positioniert, um den Umsatz von verschreibungspflichtigen Medikamenten künftig deutlich zu steigern. Erste E-Rezepte seien bereits bei der deutschen Zur-Rose-Tochter DocMorris eingelöst worden. Zusätzlich werde das Kapital gebraucht für die Finanzierung europäischer Wachstumsinitiativen und für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die Wachstumsstrategie der Zur-Rose-Gruppe beruht auf drei Pfeilern: Ausbau der Technologieführerschaft, Nutzung der Chancen des elektronischen Rezepts in Deutschland und das Vorantreiben der Internationalisierung. Die Umsetzung dieser Initiativen ist im zweiten Halbjahr 2021 gestartet. Zur Rose hat in Deutschland die DocMorris-App lanciert und im zweiten Halbjahr erfolgreich weiterentwickelt. Die Gruppe will ihre Technologiepotenziale erweitern mit dem Fokus auf den Auf- und Ausbau der führenden Plattform eines umfangreichen onlinebasierten Angebots im Gesundheitsökosystem sowohl für die Endverbraucher als auch die Anbieter von Gesundheitsleistungen. Zusätzlich fokussieren sich die Initiativen auf die weitere Optimierung der Benutzerfreundlichkeit zur maximalen Skalierung des Geschäftsmodells.