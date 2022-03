Onlineapotheke Frauenfelder Versandapotheke hat Verluste eingeplant – Zur Rose will aber 2024 zurück in die Gewinnzone Die Zur Rose Group setzt ihre Wachstumsstrategie in Europa unvermindert fort. Auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland ist das Unternehmen vorbereitet. Stefan Borkert 24.03.2022, 17.00 Uhr

Die Kapazität des Verteilzentrums im niederländischen Heerlen wird mehr als vedoppelt. PD

Bevor CEO Walter Oberhänsli auf das Geschäftsjahr 2021 einging, thematisierte er an der Medienkonferenz den Krieg in der Ukraine. Er betonte, Zur Rose helfe insbesondere auch mit Medikamenten. Keinen Hehl machte er daraus, dass das Jahr 2021 am Ende etwas schwächelte. Ungeachtet aller widrigen Umstände setzte aber auch letztes Jahr Zur Rose die Wachstumsstrategie fort. Das galt vor allem auch für die Nutzung der Chancen, die das elektronische Rezept in Deutschland bietet, sobald es eingeführt wird. Oberhänsli rechnet hier mit dem Start noch im zweiten Semester des laufenden Jahres. Ausserdem baut die Zur Rose Group ihre Marktmacht in Europa weiter aus.

Die digitale Durchdringung des Konzerns nimmt weiter an Fahrt auf. So ist 2021 die DocMorris-Gesundheits-App lanciert worden. DocMorris ist die deutsche Tochter von Zur Rose. Diese App ermöglichet den Zugang zu einem ganzen Portfolio an Gesundheitsservices. Ausserdem sind damit die technischen Voraussetzungen für die Erfassung und Übermittlung von Informationen des elektronischen Rezepts geschaffen worden.

Geld für Wachstum beschafft

Zur Rose wird immer mehr zu einem Techkonzern. Gaetan Bally / KEYSTONE

In Frankreich hat die Zur Rose Group mit einem strategischen Partner das Produktangebot um rezeptfreie Arzneimitteln erweitert. Und um weiter wachsen zu können, hat sich das Unternehmen Ende 2021 mit einer Kapitalerhöhung Mittel in der Höhe von 188,5 Millionen Franken verschafft. Das Geld sei hauptsächlich für die Einführung des E-Rezepts in Deutschland gedacht. Dessen flächendeckende Einführung sei, so Oberhänsli, jedoch Ende 2021 überraschend verschoben worden.

Das Geschäftsjahr ist im Rahmen der Erwartungen geblieben. Finanzchef Marcel Ziwica sagte, dass der Aussenumsatz auf mehr als 2 Milliarden Franken um 15,5 Prozent angstiegen sei. Das Wachstum hat sich in allen Marktsegmenten, Schweiz, Deutschland und Europa, fortgesetzt. Die Anzahl aktiver Kunden erhöhte sich demnach 2021 im Vergleich zum Vorjahr um über 18 Prozent auf 12,4 Millionen.

Zur Unterstützung der Wachstumsstrategie investierte die Zur-Rose-Gruppe forciert im Bereich des elektronischen Rezepts und der Zukunftsthemen Gesundheitsökosystem, Telemedizin und PaaS (Platform as-a-Service). Als europäische Dachmarke für das Ökosystem und im Hinblick auf die ursprünglich auf Anfang 2022 angesetzte verpflichtende E-Rezept-Einführung startete DocMorris im Februar 2021 in Deutschland eine umfangreiche Marketingkampagne. Insgesamt seien dadurch die Aufwendungen für diese Aktivitäten im Vergleich zum Vorjahr um rund 60 Millionen Franken gestiegen. Unter anderem hätten einmalige Aufwendungen hauptsächlich im Zusammenhang mit Akquisitionen und Restrukturierungen das Resultat belastet. Beim Betriebsergebnis (EBIT) ist entsprechend ein Minus von knapp 194 Millionen Franken Verlust eingefahren worden. Der Unternehmensverlust beläuft sich auf fast minus 226 Millionen Franken. Für dieses Jahr rechnet Zur Rose mit einem Verlust von bis 95 Millionen Franken. Ab 2024 will man dann aber in den schwarzen Zahlen angekommen sein.

In Heerlen ist die Logistik im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts erweitert worden. PD

Zur Bewältigung der erwarteten Volumina durch die Einführung des E-Rezeptes werde im zweiten Quartal 2022 die Logistikerweiterung in Heerlen in Betrieb genommen. CEO Oberhänsli ergänzt, dass damit der Automatisierungsgrad auf 70 Prozent erhöht werde. Die Kapazität am Standort werde mehr als verdoppelt.

Die Zur-Rose-Gruppe hat 2021 die Transformation als Technologieunternehmen weiter vorangetrieben. Interdisziplinäre Teams in den drei Technologie-Hubs Barcelona, Winterthur und Berlin arbeiten daran, auf europäischer Ebene die Möglichkeiten für Kunden intuitiver, nutzenorientierter und reibungsloser zu gestalten. Darüber hinaus werden auch Plattform-Technologien weiterentwickelt. Schliesslich hat Zur Rose noch den ersten Nachhaltigkeitsbericht publiziert.

Neuer Chef in Deutschland

Matthias Peuckert wird neuer Deutschlandchef PD

Matthias Peuckert wird im April neuer Deutschlandchef. Das hat Walter Hess, der dieses Amt an Peuckert abgibt, bekannt gegeben. Peuckert ist seit 2018 CEO beim Münchner Onlinehändler für Baby- und Kinderartikel Windeln.de. Zuvor war der E-Commerce-Experte 14 Jahre bei Amazon angestellt. Walter Hess wird nach der Generalversammlung die Nachfolge von Walter Oberhänsli als CEO der Zur-Rose-Gruppe antreten. Oberhänsli wechselt in das Präsidium des Verwaltungsrates.