Weltneuheit Flumser Erfindung wird in Flims Laax als erstes realisiert – Ohne Umsteigen und Stau fährt man direkt zum Ziel In Flums hat Roland Bartholet, CEO und Verwaltungsratspräsident der Bartholet Maschinenbau AG zusammen mit seinem Team eine Weltneuheit entwickelt: das Ropetaxi. Interview: Stefan Borkert 05.02.2021, 05.00 Uhr

Blick aus der VIP-Kabine der Bartholet-Bahn in Luschniki in Moskau. PD

Der Schweizer Seilbahnbauer Bartholet Maschinenbau AG aus Flums hat die letzten Monate genutzt, um neue Betriebskonzepte auf den Weg zu bringen. Roland Bartholet, CEO und Verwaltungsratspräsident, erklärt, dass dabei die Idee eines Seilbahntaxis realisiert wurde. Er ist stolz darauf, dass das erste Projekt im Flims Laax umgesetzt wird.

Für welche Einsatzorte ist das Ropetaxi geeignet?

Roland Bartholet, CEO und Verwaltungsratspräsident der Bartholet Maschinenbau AG PD

Roland Bartholet: Grundsätzlich können Seilbahnen mit dem neuen Betriebskonzept Ropetaxi überall eingesetzt werden, wo Passagiere von A nach B und C wollen. Ropetaxi wird sowohl im urbanen als auch im touristischen Bereich eingesetzt.

Also nicht nur in den Bergen?

Durch ein patentiertes Logistiksystem innerhalb der Stationen können ganze Seilbahn-Netzwerke und flexible Kombinationen von Strecken gebildet werden. Eine Destinationswahl per Knopfdruck vor dem Einstieg ermöglicht eine ungehinderte Fahrt ohne Umsteigen und ohne Stau, direkt zum Ziel. Das Ropetaxi bietet somit eine zukunftsweisende Lösung in Städten, um beispielsweise direkt vom Museum, Einkaufszentrum, Flughafen zum Hotel oder Hauptbahnhof zu gelangen.

Ist die Bahn in Luschniki in Moskau ein Pilotprojekt?

Abfahrt in Luschniki. Die Seilbahn als urbanes Transportsystem ist ein Novum in Moskau. PD

Die Anlage in Moskau ist eine Achter-Gondelbahn, bei der in der zweiten Sektion zusätzlich zu den Achter-Gondeln Vierer-Sessel im Umlauf sind. Eine solche Kombination wurde in Moskau erstmals im urbanen Umfeld realisiert. Die Seilbahn wird einerseits als urbanes Transportsystem genutzt, andererseits aber auch als Touristenattraktion und Wintersport-Personenbeförderung.

Können bestehende Bahnen einfach umgerüstet werden?

Wir arbeiten bereits an Retrofit-Lösungen und werden zeitnah auch für bestehende Bahnen Lösungen anbieten.

Haben Sie schon Aufträge?

Das neue Betriebskonzept Ropetaxi von Bartholet wird erstmals in Flims Laax realisiert. Das Projekt umfasst eine Ropetaxi-Seilbahn mit fünf Sektionen. Die Planungsarbeiten sind in vollem Gange. Wir sind stolz, als Schweizer Seilbahnbauer dieses bahnbrechende Projekt umsetzen zu dürfen.

Welche besonderen Schwierigkeiten mussten überwunden werden, damit die Einseilumlaufbahn realisiert werden konnte. Probleme, die erst jetzt lösbar wurden?

Im Wesentlichen ändern wir am Seilbahnsystem nichts. Lediglich das Logistikkonzept der Stationen wurde neu entwickelt. Der Betrieb des Ropetaxis ist übrigens durch dasselbe hohe Sicherheitsniveau ausgezeichnet wie eine gängige kuppelbare Anlage.

Warum hat es bis heute gedauert, eine solche Bahn zu entwickeln und zu bauen?

Mittels Weichen innerhalb der Stationen können ganze Seilbahn-Netzwerke und flexible Kombinationen von Strecken gebildet werden. PD

Die Coronakrise hat die Zeit freigesetzt, um mit unseren Entwicklungsingenieuren die Seilbahn der Zukunft genau zu evaluieren. Die Bedürfnisse der Anlagenbetreiber haben grössere betriebliche wie auch finanzielle Engpässe aufgezeigt. Aus der Zusammenarbeit mit dem ersten Kunden der Weissen Arena Gruppe aus Flims Laax Falera konnte das neue Betriebskonzept Ropetaxi projektreif entwickelt werden.

Wie sieht es beim Faktor Kosten aus?

Die Investitionskosten eines solchen Systems sind nur unwesentlich höher als bei einer Standard-Einseilumlaufbahn. Die Kosten über den ganzen Lebenszyklus gesehen können hingegen stark reduziert werden.

Autonome Seilbahnfahrten in den Stationen Die Weltneuheit von Bartholet realisiert autonomes Fahren von Kabinen in Stationen durch den eigenen Elektroantrieb «eMotion». Mit dem patentierten Logistiksystem innerhalb der Stationen können ganze Seilbahnnetzwerke und flexible Streckenkombinationen gebildet werden. Die Destination wird per Knopfdruck gewählt und direkt angefahren. Mit der neuen Technik können Passagiere mit Gepäck oder Sportgeräten ohne Hektik barrierefrei und sicher in die stillstehenden Kabinen ein- und aussteigen. Zudem schafft es für den Betreiber die Basis für einen mannlosen Betrieb. Das Betriebskonzept des Ropetaxis sieht vor, dass nur gefahren wird, wenn Fahrgäste einsteigen. Dadurch werden Leerfahrten vermieden. Gemäss einer Analyse zeichnet sich das Ropetaxi durch einen bis zu 50 Prozent geringeren Energieverbrauch und durch massgeblich reduzierte Betriebs- und Unterhaltskosten aus. (bor)