Im Thurgau und St.Gallen ist der Hausverkauf besonders teuer: Die Öffentliche Hand greift kräftig zu Frauenfeld und St.Gallen belegen schweizweit beim Verkauf einer Immobilie oder eines Grundstücks Spitzenplätze. Das schmälert auch das Budget von Rentnern. Bei Comparis spricht man von Diskriminierung. Stefan Borkert 23.06.2020, 19.44 Uhr

Steigende Immobilienpreise bedeuten höhere Steuern. Keystone/Branko De Lang

Das kann ein böses Erwachen geben. Denn steigende Immobilienpreise haben auch eine Schattenseite: die Grundstückgewinnsteuer. Verkauft man sein Eigenheim, um die Rente aufzubessern, dann sollte man nicht in Frauenfeld oder St.Gallen wohnen. Leo Hug vom Vergleichsdienst Comparis sagt, dass der Kanton St.Gallen nach 25 Jahren auf einen Grundstücksgewinn immer noch 26,4 Prozent für sich einstreicht. Das ist schweizweit der Spitzenplatz. Auch Frauenfeld steht ganz vorne. Wer seine Immobilie dort nach fünf Jahren mit Gewinn verkauft, muss mit einer Gewinnsteuer von gegen 40 Prozent rechnen.

Beim Vermögenszentrum (VZ) heisst es, dass man der Grundstückgewinnsteuer durch Ersatzbeschaffung entkommen kann, zumindest teilweise. Die Ersatzbeschaffung sollte, je nach Kanton unterschiedlich, in zwei bis vier Jahren erfolgen. Ist die Ersatzbeschaffung allerdings billiger als die verkaufte Immobilie, dann wird wiederum die Steuer fällig.

Beigeschmack der Diskriminierung

Comparis hat zu dem Thema Grundstückgewinnsteuer gestern eine Studie publiziert und die Kantonshauptorte in der Schweiz verglichen. Dabei zeigt sich, dass die Unterschiede enorm sind. Frauenfeld und St.Gallen wurden bereits erwähnt. Den Gegenpol bildet hier Genf, wo gar keine Steuer erhoben wird. Comparis-Sprecher Hug sagt: «Hohe Grundstückgewinnsteuern bei langjährigen Eigenheimbesitzern haben den Beigeschmack von Diskriminierung.» Und der Gebührenexperte verdeutlicht: «Wer an der Börse Aktien mit Gewinn verkauft, zahlt schliesslich auch keine Gewinnsteuer.» Ausnahmsweise schlägt sogar im steuergünstigen Kanton das Pendel hier weit nach oben aus. Hug meint, dass Schwyz mit 35 Prozent zu den Hochsteuergebieten zähle. «Keinen Unterschied gibt es zwischen Zürich und Appenzell Innerrhoden. Ihre Gesetze für die Grundstückimmobiliensteuer sind deckungsgleich.»

Eine niedrige Steuerstrafe verhängt gemäss der Analyse des Onlinedienstes der Kanton Zug. Unabhängig von der Besitzdauer einer Immobilie gilt in der Stadt Zug ein Satz von 10 Prozent auf den Verkaufsgewinn. Das ist derselbe Satz wie für eine Jahrzehnte lange Haltedauer. Doch gerade bei der langen Haltedauer gibt es eine völlig unterschiedliche Handhabung.

Steuer frisst die Rendite auf

In der Comparis-Berechnung wurde angenommen, dass die Immobilie inklusive Investitionen und Gebühren 700000 Franken gekostet hat und ein Verkaufspreis von 1000000 Franken erzielt wurde. Der Nettogewinn von 300000 Franken entspreche über 25 Jahre einer jährlichen Rendite von etwa 1,4 Prozent. Die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im mittleren Segment stiegen in dieser Zeit schweizweit jährlich um rund 2,5 Prozent. Dort, wo, wie in St.Gallen etwa, die Steuern mit zunehmender Haltedauer steigen wird also die Rendite von der Abgabe zu einem Teil aufgefressen.

Am stärksten greifen unter diesen Bedingungen die Kantone St.Gallen und Basellandschaft auf diese Gewinne zu. Sie erheben eine Grundstückgewinnsteuer von 26,4 beziehungsweise 25 Prozent. Gegen ein Fünftel (19,5%) schöpft der Kanton Graubünden ab. Nicht viel grosszügiger ist man in Appenzell Ausserrhoden (18,8%), Zürich (18,2%) und Appenzell Innerrhoden (18,2%). Das sieht bei anderen Kantonen besser aus. In Sarnen, Glarus und im Wallis liegt der Satz unter 5 Prozent und in Genf fällt nach 20 Jahren gar keine Grundstückgewinnsteuer mehr an. «Im kurzfristigen Bereich kann ich den Kampf gegen Immobilienspekulation mit hohen Gewinnsteuern nachvollziehen», sagt Hug.

Wer sich aber nach mehreren Jahrzehnten vom Eigenheim trenne, stehe in der Regel nicht mehr im Erwerbsleben und müsse unter Umständen mit dem Geld aus dem Hausverkauf seine Zeit als Rentner mitfinanzieren. Immerhin: Fast überall gilt der Grundsatz, dass je länger man die Immobilie besitzt, desto tiefer ist der Steuersatz.